Американский гольфист Тайгер Вудс арестован

Авария произошла пятницу при попытке обгона грузовика на узкой трассе, о пострадавших не сообщалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

По данным издания, дыхательный тест на алкоголь показал отрицательный результат, однако следователи предположили, что Вудс мог находиться под действием лекарств или наркотиков. Сам спортсмен отказался проходить тест на наличие запрещенных веществ в организме.

Вудс был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде с причинением ущерба, а также за отказ от прохождения установленного законом теста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гольфист Тайгер Вудс входит в число спортсменом-миллиардеров вместе с боксером Флойдом Мэйуэзером и футболистом Криштиану Роналду. Вудс – 15-кратный победитель турниров серии «Мейджор», включая пять «Мастерсов». Ранее, в 2021 году, он уже попадал в ДТП, тогда его автомобиль также перевернулся, и гольфист перенес операцию на голени и голеностопе.