Пушилин сообщил о ранении четверых мирных жителей ДНР за день

Пушилин: Из-за атак ВСУ за день ранены четыре человека

Tекст: Вера Басилая

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Max, что за одни сутки в результате атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя, в том числе несовершеннолетний.

По его словам, в Донецке во время атаки украинского ударного беспилотника был ранен мальчик, родившийся в 2008 году. В Красноармейске в результате атаки ударного БПЛА средней степени тяжести ранения получили двое мужчин 1972 года рождения. В Курахово пострадал водитель предприятия «Вода Донбасса», мужчина 1962 года рождения, также в результате атаки дрона.

Все пострадавшие получили квалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, в результате атак повреждениям подверглись жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, а также грузовые и легковые автомобили в Донецке, Горловке и Мангуше.

Штаб обороны Донецкой народной республики сообщил о атаке турбореактивных беспилотников с Украины на Донецк.