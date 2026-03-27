Генсек ООН распорядился создать рабочую группу по Ормузскому проливу

Генсек ООН Гутерриш распорядился создать рабочую группу по Ормузскому проливу

Tекст: Валерия Городецкая

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что перебои в торговле могут вызвать цепные последствия, влияющие на гуманитарные потребности и сельское хозяйство в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».

Дюжаррик подчеркнул, что генеральный секретарь намерен приложить все усилия для достижения урегулирования конфликта, однако необходимы немедленные меры для смягчения возможных последствий. По его словам, для этих целей была создана специальная рабочая группа, которую возглавит глава UNOPS Хорхе Морейра да Силва.

Группа займется разработкой технических механизмов, специально направленных на удовлетворение гуманитарных нужд в Ормузском проливе. Новый механизм должен способствовать торговле удобрениями и перемещению связанных сырьевых материалов. Дюжаррик отметил, что все действия будут осуществляться в координации с заинтересованными государствами и с уважением к национальному суверенитету.

Конкретные детали работы группы озвучены не были, однако представитель ООН сообщил, что в деятельности рабочей группы планируется опираться на опыт черноморской инициативы.

Ранее Тегеран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем.

В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив.