Сборная России по футболу обыграла Никарагуа со счетом 3:1

Сборная России по футболу победила Никарагуа со счетом 3:1

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российская сборная по футболу одержала уверенную победу над командой Никарагуа в товарищеской встрече. Уже на третьей минуте матча Лечи Садулаев открыл счет, реализовав выход один на один после передачи Константина Тюкавина и обыграв вратаря.

На 16-й минуте Оскар Хосе Ачеведо Арана нанес дальний удар и сравнял счет, при этом в эпизоде не лучшим образом сыграл голкипер сборной России Матвей Сафонов. В самом конце первого тайма российская команда вновь вышла вперед – Тюкавин реализовал пенальти после игры рукой защитника соперника.

Окончательный счет установил вышедший на замену Александр Головин на 83-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей и отправив мяч в ворота. Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА, тогда как российская команда располагается на 36-й позиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следующая игра сборной России запланирована на 31 марта против сборной Мали на «Газпром-арене» в Петербурге.

Напомним, в ноябре сборная России уступила Чили в товарищеском матче на стадионе «Фишт» со счетом 0:2. До этого национальная команда сыграла вничью с Перу на «Газпром-арене» в Петербурге при 45 536 зрителях.



