В России решили запустить прямой автобус из Петербурга в Севастополь

О запуске первого прямого автобусного маршрута, который свяжет Петербург и Севастополь, сообщили в пресс-службе Смольного, пишет ТАСС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что города связывает очень многое – это города-герои, а также порты и побратимы.

Первый рейс по новому маршруту отправится в ближайшее воскресенье, 29 марта, с автовокзала Петербурга, время в пути составит около 40 часов. В дальнейшем автобусы будут ходить ежедневно. Для поездок подготовлены современные машины большой вместимости с откидными креслами, системой кондиционирования и отопления, USB-разъемами для зарядки и мультимедийными комплексами с телевизорами.

По словам Беглова, важность маршрута определяют не только его конечные точки. Путь следования соединяет несколько ключевых городов, включая Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь, что расширяет географию пассажирских перевозок из Петербурга и повышает транспортную доступность южных регионов накануне летнего сезона отпусков.

Президент России Владимир Путин на концерте к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил о строительстве железной дороги в Крым через новые регионы как альтернативы Крымскому мосту.