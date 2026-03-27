На форуме в КЧР обсудили методы защиты детей от киберугроз

Tекст: Валерия Городецкая

В течение двух недель более 1600 родителей, общественных деятелей и экспертов обсудили, как защитить детей от деструктивных групп, сделать интернет безопаснее, а традиционные ценности – устойчивее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором форума выступило Российское общество «Знание».

«Когда мы говорим о традиционных ценностях, мы говорим о том, что веками держало наш народ: уважение к старшим, забота о младших, верность слову, любовь к Родине», – напомнил имам соборной мечети Динислам Семенов в своей лекции. Он подчеркнул, что именно семья – ключ к сохранению этой преемственности поколений.

Депутат Мадина Батчаева обратила внимание на новые киберугрозы, отметив, что родители должны освоить современные технологии и уметь отличать полезные онлайн-ресурсы от опасных. По ее словам, дети часто оказываются в сети раньше, чем получают базовые жизненные навыки, и взрослым важно идти в ногу с этим вызовом.

Майор полиции Ирина Пхешхова поделилась примерами того, как вербовщики через соцсети находят детей, и рекомендовала родителям оставаться для детей авторитетом и доверенным лицом, чтобы не дать посторонним занять это место. Она акцентировала: важно видеть, с кем ребенок общается и какие сообщества посещает.

Форум проходил в самых разных городах и учреждениях региона. Участники отмечали, что встречи стали площадкой для открытого обмена опытом и поддержки, а итогом стали не только новые знания, но и живой диалог между семьёй и обществом. Директор филиала Российского общества «Знание» в КЧР Артур Болатов подчеркнул, что подобные проекты помогают родителям ориентироваться в сложностях современного мира и обеспечивать психологическую безопасность семьи.