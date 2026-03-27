    27 марта 2026, 21:10 • Новости дня

    Медведев напомнил Каллас о прошлом Эстонии в составе России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказал ироничный комментарий в социальных сетях по поводу заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о принадлежности Донбасса.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая утверждала, что Россия требует регион, который «ей не принадлежит», передает ТАСС. Медведев напомнил, что сама Эстония раньше входила в состав России.

    В своем сообщении в социальных сетях Медведев использовал саркастический тон и назвал Каллас «лабораторной крысой», подчеркнув, что Донбасс всегда был российским и не принадлежал никому другому. Он также добавил, что «обидно быть такой тупой в пятьдесят лет», и отметил, что Эстония тоже когда-то была частью России.

    Медведев опубликовал этот комментарий на английском языке, подчеркнув международный характер спора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, включая «полный вывод войск» со всех так называемых оккупированных территорий.

    В ответ Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не считают возможным снизойти до уровня Каллас. Он также напомнил примеры въезда российских военных в Европу без виз.


    27 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    @ Martin Fejer/estost.net/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исход парламентских выборов в Венгрии может определить судьбу утверждения бюджета Евросоюза объемом 1,8 трлн евро на ближайшие годы, пишет Politico.

    Обсуждение бюджета Евросоюза на сумму 1,8 трлн евро напрямую зависит от исхода выборов в Венгрии, сообщает Politico.

    Если премьер-министр Виктор Орбан сохранит власть, это может сорвать планы ЕС по принятию нового долгосрочного бюджета до конца 2026 года. Орбан уже пригрозил наложить вето на любой бюджет, который увязывает выплаты с соблюдением демократических стандартов.

    Брюссель стремится закрепить требования по демократии в бюджете, чтобы принять текст до президентских выборов во Франции в 2027 году, опасаясь прихода к власти ультраправых, которые могут поддержать позицию Будапешта. При этом Орбану предстоит серьезная борьба с консервативным оппозиционером Петером Мадяром. Победа оппозиции откроет для ЕС окно возможностей, чтобы согласовать Многолетнюю финансовую рамку – так называется долгосрочный бюджет блока.

    Как отмечают анонимные европейские чиновники, худший сценарий – новый срок Орбана, который способен затормозить переговоры. Министр по делам ЕС Янош Бока заявил: «Мы не торопимся, поэтому если выиграем выборы, не видим необходимости спешить с соглашением по МФР до конца 2026 года». Венгерское правительство требует отменить привязку выплат к демократии, ссылаясь на то, что это приведет к приостановке значительной части 37,7 млрд евро, причитающихся Венгрии с 2028 по 2034 год.

    Еврокомиссия уже заморозила 17 млрд евро венгерских средств из-за претензий к верховенству права. В новом бюджете предлагается распространить механизм заморозки на весь объем средств, а не только на отдельные сферы, как сейчас. Бока подчеркнул, что Венгрия не поддержит бюджет без учета ее ключевых политических требований.

    Большинство стран ЕС и Еврокомиссия надеются на победу оппозиции, отмечая, что партия «Тиса» Питера Мадяра опережает партию Орбана на девять пунктов рейтинга. В Брюсселе считают, что приход оппозиции поможет разблокировать замороженные выплаты в обмен на антикоррупционные и судебные реформы, а также присоединение к антикриминальному агентству ЕС.

    Эксперты отмечают, что если новый венгерский лидер не будет опасаться потери средств из-за условий по демократии, то переговоры по бюджету ЕС пройдут значительно проще и быстрее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза, по данным Politico, опасаются усиления позиций Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии из-за давления Брюсселя.

    Ранее Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, и публикация Politico назвала это крупной победой венгерского премьера над союзом.

    Брюссель удерживает для Венгрии в общей сложности 22 млрд евро и предупреждает о возможной потере еще около 1 млрд евро из бюджета 2022 года при невыполнении требований по демократии и верховенству права.

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера по обороне

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны. На фоне войны в Иране что-то готовится. Но что?

    27 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Медведев предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, вмешательство США в столь отдаленном регионе напоминает ситуацию с войной во Вьетнаме, когда американские власти оказались втянуты в продолжительный конфликт и не смогли найти достойного выхода на протяжении десяти лет, передает РИА «Новости».

    «Залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме», – заявил Медведев. Он отметил, что подобные действия приведут к фатальным последствиям не только для самого региона, но и для всех вовлеченных сторон.

    По мнению Медведева, ситуация может усугубиться из-за позиции Ирана, который неоднократно давал понять, что в случае начала такой операции «руки у него будут развязаны».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу.

    Ранее Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он также допустил новую крупнейшую войну на Ближнем Востоке.

    27 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские мигранты вынуждены покидать Финляндию и искать работу в других странах ЕС из-за высоких требований к знанию финского языка, отмечают местные СМИ.

    Тысячи украинцев покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle. Вещатель отмечает: «Тысячи молодых украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС… Временная защита заканчивается менее чем через год. Чтобы остаться в Финляндии, украинцы должны найти работу».

    Yle приводит истории украинцев, которым не удается найти работу даже со знанием финского языка. Одна девушка рассказала, что уезжает в Эстонию из-за невозможности трудоустроиться, несмотря на знание финского. Мужчина с инженерным образованием также не смог найти постоянную работу из-за языковых требований и был нанят только временно на цветочной ферме.

    Yle указывает, что уровень безработицы в Финляндии – один из самых высоких в Европе, а обязательное знание финского языка только усугубляет ситуацию для мигрантов. С августа обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ станет платным, и хотя украинцев эта мера пока не коснется, дальнейшая перспектива остается неясной.

    По данным Yle, трудоустроено только 40% украинцев в Финляндии, тогда как средний показатель по Европе – 57%. Для того чтобы остаться в стране после окончания временной защиты в марте 2027 года, украинцам необходимо официальное трудоустройство.

    Эксперт финского министерства внутренних дел Туули Туунанен сообщил, что из Финляндии уехало уже около 40 тыс. украинцев. Всего временную защиту получили примерно 90 тыс. человек, и сейчас в стране остаются около 50 тыс. мигрантов, остальные выехали либо в другие страны ЕС, либо на родину.

    Миграционная служба Финляндии даже создала специальную страницу с инструкциями, как отказаться от временной защиты и уничтожить разрешение на проживание, отмечает Yle.

    Между тем, ранее министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи. До этого в  Финляндии разоблачили группу мошенников, которые собирали деньги на «помощь украинскому народу» и присваивали значительную часть средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с тяжелыми условиями труда, низкими зарплатами и отсутствием выходных.

    26 марта 2026, 23:57 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в желании сохранить нацистский режим рядом с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине у российских границ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Европа, не Запад хочет сохранить нацистский режим на Украине прямо на наших границах», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Глава МИД напомнил, что Владимир Зеленский открыто заявляет о нежелании «ничего отдавать» и предлагает объявить перемирие лишь по линии соприкосновения, при этом киевские власти отказываются признавать результаты референдумов на Донбассе и в Новороссии. Лавров подчеркнул, что все эти заявления далеки от пониманий, достигнутых на переговорах с США на Аляске.

    Лавров обратил внимание на то, что западные лидеры поддерживают позицию Украины.

    «И когда генсек НАТО Марк Рютте говорит, что Украина будет в Североатлантическом альянсе, как нам это принимать? Как проявление здравого смысла? И когда на эти заявления Марка Рютте ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ни кто бы то ни было не возражает, что прикажете нам думать?» – заявилЛавров.

    Глава МИД также заявил, что идея о размещении на Украине «стабилизационных сил», о которой неоднократно высказывался Макрон, является по сути призывом к открытой оккупации страны. Лавров отметил, что такие «гарантии безопасности» суть очередной шаг к эскалации конфликта.

    Министр отдельно обратил внимание на молчание европейских стран по поводу атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Лавров отметил, что на танкере находилось 140 тыс. тонн углеводородов, и потенциальная экологическая катастрофа абсолютно игнорируется европейскими СМИ и политиками. По его словам, ни одно европейское государство не выразило обеспокоенности этим инцидентом, несмотря на его серьезные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море в начале марта. Позднее греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска.

    27 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Медведев: Самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что самая большая война на Ближнем Востоке, возможно, еще впереди.

    По словам Медведева, в случае начала такого масштабного конфликта весь регион может превратиться в источник нестабильности на столетия, передает РИА «Новости».

    «Наверное, самая большая война на Ближнем Востоке, может быть, еще впереди. И тогда сам Ближний Восток превратится в долгосрочный источник, очаг нестабильности, который может продолжаться там столетиями», – сказал он.

    Медведев также прокомментировал роль США в регионе. Он отметил, что действия Вашингтона в иранском конфликте продемонстрировали странам Персидского залива: американцы защищают только собственные интересы и Израиль. «Очевидно, что США наглядно убедили все страны Персидского залива, что они защищают только себя и Израиль и более никого. И это, конечно, очевидный урок для всех стран Залива», – подчеркнул Медведев.

    Ранее Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой.

    27 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Эстония отказалась сбивать дрон из-за боязни конфликта с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Эстонии решили не сбивать беспилотник, чтобы не дать России повода для обвинений в начале военного конфликта, заявил в интервью изданию Postimees министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью Postimees, что в среду беспилотник нарушил воздушное пространство страны. При этом он подчеркнул, что Таллин опасался эскалации отношений с Россией, поэтому не стал уничтожать аппарат, передает ТАСС.

    По словам Певкура, у эстонских властей отсутствует желание дать Москве возможность заявить о начале войны со стороны Эстонии. Он отметил, что намеренно отказался от применения силы, чтобы не провоцировать конфликт.

    Ранее, 25 февраля, в Эстонии разбился дрон, который врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Власти Таллина признали, что этот беспилотник был запущен с территории Украины.

    Подобные инциденты с падением беспилотников произошли в последние дни и в Литве, и в Латвии. Литовские власти сообщили, что аналогичный дрон, также запущенный Украиной, разбился на территории республики в ночь на понедельник.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией.

    Аналогичный случай был зафиксирован в соседней Литве. Министр обороны Робертас Каунас проинформировал, что сбившийся с курса украинский дрон взорвался в Варенском районе.

    27 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Медведев заявил об отсутствии необходимости новой волны мобилизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    В настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, количество военнослужащих по контракту, которые участвуют в Объединенной группировке войск в рамках спецоперации на Украине, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач, передает РИА «Новости».

    Медведев напомнил, что в прошлом году в Вооруженных силах России было набрано более 400 тыс. контрактников. По его словам, это люди, которые добровольно приняли решение служить на стороне России и проявили патриотизм.

    Он также подчеркнул, что комплектование Вооруженных сил России идет «вполне приличными темпами».

    Медведев добавил, что Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции военными средствами. Он напомнил, что Москва не раз заявляла о готовности к мирным переговорам, но только на своих условиях, которые ранее были озвучены президентом Владимиром Путиным и остаются неизменными.

    В январе Медведев сообщил, что более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тысячи выбрали добровольный формат.

    27 марта 2026, 04:23 • Новости дня
    США впервые использовали беспилотные катера в операции против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные впервые задействовали беспилотные катера в ходе операции против Ирана, сообщил представитель Пентагона Тим Хокинс.

    Беспилотные катера были «развернуты для патрулирования». Reuters указывает, что это первый случай, когда Вашингтон публично подтвердил использование таких судов в активных боевых условиях, передает РИА «Новости».

    В публикации уточняется, что речь идет о беспилотных судах Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), произведенных компанией BlackSea.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    27 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Каллас обеспокоилась из-за давления США на Украину по вопросу территорий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство Евросоюза выразило обеспокоенность возможным давлением со стороны США на Украину с целью уступки территорий России в ходе переговоров. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила на полях встречи G7 во Франции, что Евросоюз обеспокоен возможностью давления США на Украину по вопросу территориальных уступок, передает Reuters.

    Каллас подчеркнула, что подобный подход является ошибочным и соответствует стратегии России, которая требует то, что ей якобы никогда не принадлежало.

    «Это явно ошибочный подход. Конечно, это российский сценарий переговоров, когда они требуют чего-то, что никогда им не принадлежало, и именно поэтому мы предупреждаем, что это ловушка, в которую не стоит попадать», – заявила Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    Президент США назвал решение Зеленского продолжать войну безумием из-за отказа выводить войска из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проблематика территорий остается ключевым и наиболее чувствительным элементом в урегулировании конфликта на Украине.

    При этом значительная часть украинского общества высказалась за прекращение боевых действий путем отвода войск и организации всенародного голосования.

    27 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    Ввоз парфюмерии из Евросоюза дошел до максимального значения с 2007 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В январе объем ввоза парфюмерной продукции из стран Евросоюза вырос на 5,7%, обновив максимум для этого месяца за почти 20 лет, свидетельствуют данные Евростата.

    Российские компании в январе закупили парфюмерную продукцию в странах Евросоюза на 44,3 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейскую статистическую службу.

    Годом ранее поставки оценивались в 41,9 млн евро, таким образом, импорт парфюмерии увеличился на 5,7% в годовом выражении.

    Расчеты показали, что январский объем закупок стал максимальным для этого месяца с 2007 года, когда они достигали 47 млн евро.

    Крупнейшими поставщиками парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стали Италия с объемом 20,9 млн евро, Франция с 11,3 млн евро и Испания с 3,3 млн евро.

    При этом в январе импорт косметики из стран Евросоюза в Россию сократился до минимального с 2005 года уровня в 34,5 млн евро.

    27 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Медведев счел действия США в Иране стратегической ошибкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия США в Иране стали серьезной стратегической ошибкой, за последствия которой придется отвечать следующей администрации США, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Думаю, что это – цена грубейшей ошибки, стратегической ошибки Белого дома. Причем расплачиваться за эту ошибку будет уже, вполне вероятно, новая администрация Соединенных Штатов – вполне вероятно, уже не республиканская, а демократическая», – подчеркнул Медведев, передает РИА «Новости».

    Медведев также выразил мнение, что мирное разрешение конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время маловероятно. «Мы все надеемся на мирное разрешение любого конфликта. Я думаю, что в ближайшее время, как это ни печально прозвучит, невозможно. Потому что силы, которые задействованы в нем, находятся в крайне антагонистической позиции: они ненавидят друг друга», – сказал он.

    Зампред Совбеза отметил, что после убийства верховного лидера Ирана уровень враждебности на Ближнем Востоке достиг критической точки. По словам Медведева, некоторые участники обсуждения пытаются объяснить ситуацию личной враждой лидеров, однако на самом деле реальная степень ненависти делает перспективу мирного урегулирования практически иллюзорной.

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что США и Израиль ошиблись, рассчитывая на падение существующего строя в Иране.

    27 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Медведев: У России все в порядке с оружием

    Tекст: Валерия Городецкая

    У России нет проблем с вооружением, и при необходимости страна готова его применять, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «У нас с оружием все в порядке, и в случае необходимости мы его будем применять», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Медведев рассказал, что Россия самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым вооружением, техникой и средствами поражения. Он отметил, что стране удалось значительно увеличить темпы производства различных видов оружия и военной техники.

    Зампред Совбеза также добавил, что без подобных усилий Россия не смогла бы вести боевые действия, поскольку, по его словам, противник получает поддержку от всего западного мира, в то время как Россия обеспечивает себя самостоятельно.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    В России создали боеприпас для поражения дронов гранатометом.

    27 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Медведев спрогнозировал создание ядерного щита странами Персидского залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Персидского залива могут приступить к созданию собственного ядерного щита после конфликта в Иране, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, подобные планы обсуждаются все активнее, и он «почти уверен, что страны Залива, во всяком случае, часть стран Залива, теперь будут создавать свой ядерный щит», передает РИА «Новости».

    Медведев также отметил, что дальнейшая позиция Ирана по вопросу развития ядерного оружия будет определяться новым верховным лидером страны и другими политическими обстоятельствами. «Здесь трудно гадать. Это будет зависеть от позиции нового верховного лидера, от целого ряда раскладов», – добавил он.

    Ранее Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он также допустил новую крупнейшую войну на Ближнем Востоке.

    27 марта 2026, 18:38 • Новости дня
    Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступность лекарств в странах Европы может ухудшиться из-за перебоев с морскими перевозками, связанных с военными действиями на Ближнем Востоке и вокруг Суэцкого канала, отмечают европейские СМИ.

    Конфликт на Ближнем Востоке может привести к снижению доступности лекарственных препаратов в Европе, сообщает Euractiv со ссылкой на шведское агентство по лекарственным средствам (MPA). В публикации отмечается, что MPA предупреждает о риске перебоев с поставками медикаментов в Швецию и другие европейские страны из-за нестабильности в регионе.

    Руководитель отдела по доступности фармацевтической продукции агентства Луиза Беседас сообщила изданию, что из-за военной операции США и Израиля против Ирана ситуация в сфере обеспечения лекарствами может измениться «довольно скоро». Она подчеркнула, что военные действия могут затронуть район Суэцкого канала, что способно привести к новым сбоям в глобальных цепочках поставок.

    Основатель консалтинговой компании CE Sweden Маттиас Бергстрем рассказал Euractiv, что большая часть медикаментов поступает в Швецию морским путем благодаря его экономической эффективности. При этом, по его словам, многие контейнеровозы уже обходят Суэцкий канал из соображений безопасности.

    «Это увеличивает время транзита примерно на две недели, а также значительно повышает стоимость топлива и страховых взносов, что в конечном итоге может привести к росту цен и в Швеции», – заявил Бергстрем.

    Ранее Швеция в числе 22 стран выступила против атак Ирана на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, по словам председателя АКОРТ, не приведет к нехватке товаров в российских магазинах из-за гибких цепочек снабжения.

    Стоит отметить, что объем экспорта российских лекарств в Евросоюз за январь-ноябрь 2025 года превысил 30 млн евро и обновил максимум с 2020 года.

