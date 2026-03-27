Медведев напомнил Каллас о прошлом Эстонии в составе России

Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обсуждение бюджета Евросоюза на сумму 1,8 трлн евро напрямую зависит от исхода выборов в Венгрии, сообщает Politico.

Если премьер-министр Виктор Орбан сохранит власть, это может сорвать планы ЕС по принятию нового долгосрочного бюджета до конца 2026 года. Орбан уже пригрозил наложить вето на любой бюджет, который увязывает выплаты с соблюдением демократических стандартов.

Брюссель стремится закрепить требования по демократии в бюджете, чтобы принять текст до президентских выборов во Франции в 2027 году, опасаясь прихода к власти ультраправых, которые могут поддержать позицию Будапешта. При этом Орбану предстоит серьезная борьба с консервативным оппозиционером Петером Мадяром. Победа оппозиции откроет для ЕС окно возможностей, чтобы согласовать Многолетнюю финансовую рамку – так называется долгосрочный бюджет блока.

Как отмечают анонимные европейские чиновники, худший сценарий – новый срок Орбана, который способен затормозить переговоры. Министр по делам ЕС Янош Бока заявил: «Мы не торопимся, поэтому если выиграем выборы, не видим необходимости спешить с соглашением по МФР до конца 2026 года». Венгерское правительство требует отменить привязку выплат к демократии, ссылаясь на то, что это приведет к приостановке значительной части 37,7 млрд евро, причитающихся Венгрии с 2028 по 2034 год.

Еврокомиссия уже заморозила 17 млрд евро венгерских средств из-за претензий к верховенству права. В новом бюджете предлагается распространить механизм заморозки на весь объем средств, а не только на отдельные сферы, как сейчас. Бока подчеркнул, что Венгрия не поддержит бюджет без учета ее ключевых политических требований.

Большинство стран ЕС и Еврокомиссия надеются на победу оппозиции, отмечая, что партия «Тиса» Питера Мадяра опережает партию Орбана на девять пунктов рейтинга. В Брюсселе считают, что приход оппозиции поможет разблокировать замороженные выплаты в обмен на антикоррупционные и судебные реформы, а также присоединение к антикриминальному агентству ЕС.

Эксперты отмечают, что если новый венгерский лидер не будет опасаться потери средств из-за условий по демократии, то переговоры по бюджету ЕС пройдут значительно проще и быстрее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза, по данным Politico, опасаются усиления позиций Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии из-за давления Брюсселя.

Ранее Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, и публикация Politico назвала это крупной победой венгерского премьера над союзом.

Брюссель удерживает для Венгрии в общей сложности 22 млрд евро и предупреждает о возможной потере еще около 1 млрд евро из бюджета 2022 года при невыполнении требований по демократии и верховенству права.