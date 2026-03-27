Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля

Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, передает ТАСС.
«По итогам совещания Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года», – сообщили в правительстве.
Эта мера необходима для стабилизации цен и обеспечения приоритетного обеспечения внутреннего рынка топливом. Особое внимание на совещании было уделено выполнению поручения президента России – не допускать роста цен на топливо внутри страны выше запланированных прогнозов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России обсуждают возможный запрет экспорта бензина. ФАС заявляла о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании.