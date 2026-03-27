Названы сроки возможного запрета на экспорт бензина из России

Tекст: Денис Тельманов

О введении с первого апреля ограничения на экспорт бензина для российских производителей сообщил в беседе с ТАСС информированный источник. Соответствующая инициатива обсуждалась на встрече вице-премьера Александра Новака с представителями профильных министерств и нефтяных компаний.

Источник подчеркнул, что решение о запрете, скорее всего, уже принято. Конкретная формулировка мер и сроки введения станут известны по итогам переговоров. Ожидается, что ограничение будет распространяться именно на производителей, работающих на внутреннем рынке. Мера направлена на стабилизацию ситуации на топливном рынке России и предотвращение дефицита бензина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство подписало постановление о введении временного запрета на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Россия готова оперативно вводить запрет на экспорт бензина при значительном росте цен на внутреннем рынке.

