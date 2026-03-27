    27 марта 2026, 19:34 • Новости дня

    Путин отметил вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость работы Росгвардии в обеспечении безопасности страны.

    В ходе торжественного вечера, посвященного десятилетию Федеральной службы войск национальной гвардии России, он выделил роль ведомства в противодействии угрозам, передает РИА «Новости».

    «Отмечу особый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с преступностью в целом, включая ее наиболее опасные проявления, организованные группировки, наркобизнес», – заявил президент.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    Глава государства вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову.

    27 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников с Украины, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

    «Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», – сообщил штаб в Telegram-канале. Силы противовоздушной обороны уже работают над подавлением беспилотников.

    В марте ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке на Донецк. В понедельник ФСБ уничтожила рой украинских дронов над Донецком.

    27 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Индии приобрело у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» на сумму более 4,45 млрд рупий для усиления ПВО страны.

    Как передает РИА «Новости», контракт между Индией и российским АО «Рособоронэкспорт» был подписан в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Соглашение предусматривает закупку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», стоимость которых превышает 47 млн долларов.

    В индийском оборонном ведомстве заявили: «Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» для индийской армии на сумму 4,45 млрд рупий был подписан с российским АО «Рособоронэкспорт» в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха».

    Отмечается, что эти комплексы повысят многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии, усилив защиту от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    В ведомстве добавили, что новая сделка укрепляет стратегическое оборонное партнерство между Индией и Россией. Сам комплекс «Тунгуска» был разработан в СССР и предназначен для защиты войск и объектов от воздушных атак, способен противостоять вертолетам огневой поддержки и сопровождать танки в боевых порядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России в 2025 году.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера по обороне

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны. На фоне войны в Иране что-то готовится. Но что?

    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Путин заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана
    Путин заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана
    Tекст: Вера Басилая

    Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия, заявил президент Владимир Путин.

    Отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте.

    Владимир Путин отметил, что именно этот фундамент позволяет государствам укреплять сотрудничество в различных сферах.

    «Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия», – сказал Путин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. Театр завершил реконструкцию в конце 2025 года.

    27 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило режиссера-документалиста, обладателя премии «Оскар» Павла Таланкина в реестр иностранных агентов.

    Соответствующее решение было принято 27 марта 2026 года, сообщается на сайте ведомства.

    В сообщении министерства говорится, что Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными агентами и зарубежными СМИ. Кроме того, он сотрудничал при создании и распространении материалов и сообщений организаций, признанных иноагентами или нежелательными на территории России.

    Минюст подчеркивает, что режиссер выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей и их политике. Ведомство также отмечает, что Таланкин в настоящее время проживает за границей.

    В список иноагентов также внесены журналист и общественный деятель Марина Скорикова, бизнесмен Виталий Гинзбург и проект «Христиане против войны».

    Ранее Челябинский суд запретил фильм Таланкина «Господин Никто против Путина».

    27 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нижегородской области застрелили в собственном доме экс-депутата

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Шахунья обнаружили тело предпринимателя и бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова с огнестрельными ранениями, СК начал расследование по статье об убийстве.

    Предпринимателя застрелили в его доме на улице Комсомольской в городе Шахунья Нижегородской области. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства отмечается, что тело 60-летнего местного предпринимателя с признаками насильственной смерти было найдено в доме.

    СК также сообщил, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится тщательный осмотр, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются причастные к преступлению лица.

    Правоохранительные органы уточняют, что погибшим является известный в городе предприниматель и бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов.

    В 2024 году был убит его сын Али. По делу об убийстве сына один обвиняемый задержан, его дело рассматривается в суде, второй подозреваемый объявлен в розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный попытался застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы.

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    Путин: Отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине

    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой
    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    27 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания применения ударных дронов «роевым методом» успешно завершились в России.

    В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что три ударных беспилотника самостоятельно обнаружили, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину, передает ТАСС. Испытания прошли на одном из военных полигонов при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

    «В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов – три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до трех кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение», – сказали в пресс-службе ФПИ.

    Ранее новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО.

    27 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане
    Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия театра в Дербенте обратил внимание на фамилию режиссера-постановщика Сарвара Алиева, уточнив о его родственных связях с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Путин выступил по видеосвязи на церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте после завершения его реконструкции.

    Российский лидер, обращаясь к режиссеру-постановщику Сарвару Алиеву, отметил, что фамилия Алиев широко распространена среди азербайджанцев, и поинтересовался, не является ли тот родственником президента Азербайджана, передает РИА «Новости».

    «Алиев – распространенная фамилия среди азербайджанцев. Вы не родственник президента Азербайджана?» – сказал Путин.

    Он добавил, что заслуженный артист Азербайджана Алиев является бенефициаром церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, реконструированного к концу 2025 года.

    Путин отметил, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны.

    Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия.

    27 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, который был реконструирован в конце 2025 года.

    Президент Владимир Путин участвовал в открытии Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте по видеосвязи, передает РИА «Новости».

    Торжественное мероприятие прошло после завершения масштабной реконструкции театра, которая была завершена в конце декабря 2025 года. На церемонии открытия присутствовали гости из Азербайджана.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что истоки этого театра восходят к XIX веку, когда азербайджанская интеллигенция организовала в Дербенте тюркский кружок, ставший впоследствии театром. Песков добавил, что восстановление исторического здания стало важным событием для культурной жизни региона.

    Мероприятие совпало с отмечаемым 27 марта Всемирным днем театра.

    Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры подчеркнул значимость вклада деятелей культуры для общества.

    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений. Об этом он рассказал на концерте, посвященном юбилею Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль в Max слова Путина.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    27 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    МИД вызвал посла Чехии из-за нападения на «Русский дом» в Праге
    МИД вызвал посла Чехии из-за нападения на «Русский дом» в Праге
    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Чехии в Москве Даниэл Коштовал был вызван в Министерство иностранных дел России из-за нападения на Российский центр науки и культуры в Праге.

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, дипломату был выражен решительный протест в связи с инцидентом, произошедшим вечером 26 марта, сообщается на сайте ведомства.

    Нападение на «Русский дом» в Праге было совершено с применением бутылок с зажигательной смесью. МИД России выразил глубокую обеспокоенность случившимся.

    Напомним, неизвестные забросали «Русский дом» в Праге «коктейлями Молотова». МИД Чехии осудил случившееся.

    27 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.

    Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, передает ТАСС.

    «По итогам совещания Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года», – сообщили в правительстве.

    Эта мера необходима для стабилизации цен и обеспечения приоритетного обеспечения внутреннего рынка топливом. Особое внимание на совещании было уделено выполнению поручения президента России – не допускать роста цен на топливо внутри страны выше запланированных прогнозов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в России обсуждают возможный запрет экспорта бензина. ФАС заявляла о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании.

    27 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову
    Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии и директору ведомства Виктору Золотову на торжественной церемонии.

    Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце и было приурочено к десятилетию Росгвардии, передает ТАСС.

    Штандарт является особым почетным персонифицированным знаком различия. Он символизирует служебный долг и личную ответственность руководителя ведомства за руководство войсками национальной гвардии.

    Штандарт выполнен в форме квадратного полотнища бордового цвета – это ведомственный цвет войск правопорядка. По углам и краям размещены ленты цветов государственного флага России, а в центре находится золотое изображение эмблемы Росгвардии.

    На древке штандарта закреплена металлическая скоба золотистого цвета, где гравируются инициалы директора и даты его пребывания в должности. Сам штандарт остается у главы ведомства, а скоба с данными предыдущих руководителей сохраняется на древке, обеспечивая преемственность руководства.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

