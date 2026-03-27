    Словакия вооружит Европу для войны с Россией
    27 марта 2026, 19:44 • Новости дня

    Посол России Дарчиев сообщил о завершении переговоров делегации Госдумы в США

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице США завершились переговоры парламентской делегации России, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями.

    В пятницу российский посол в США Александр Дарчиев сообщил агентству РИА Новости, что переговоры парламентской делегации от России в Вашингтоне прошли успешно. На вопрос корреспондента о ходе встречи дипломат ответил: «Да, все успешно».

    По данным агентства, это первый визит российских депутатов в США за последние годы, что стало значимым событием на фоне приостановки межпарламентских контактов после 2014 года. Тогда связи были ограничены из-за санкций, введенных рядом западных стран против России.

    В 2017 году очередной визит был отменен, после того как американские власти сняли российские флаги с дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала делегация американских конгрессменов, а в 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву допрашивали в аэропорту Нью-Йорка, что стало причиной отказа российских парламентариев от дальнейших поездок в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита.

    Российская делегация в ближайшее время запланировала переговоры с конгрессменами обеих ведущих партий Соединенных Штатов. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    26 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен

    Российские депутаты отправились в США по приглашению конгрессвумен Луны

    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские депутаты находятся с визитом в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС. В январе член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями.

    Накануне стал известен состав делегации депутатов Госдумы в США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о получении парламентариями установок от президента России Владимира Путина перед визитом в США.

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Fars: США и Израиль атаковали ядерный реактор в Иране
    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера по обороне

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны. На фоне войны в Иране что-то готовится. Но что?

    27 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты высказывали желание забрать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В Вашингтоне уже открыто обсуждают планы в отношении российской газотранспортной инфраструктуры на Балтике, сказал Лавров, в интервью телекомпании France TV, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что теракты в 2022 году на этих газопроводах произошли при очевидной поддержке западных спецслужб.

    В 2024 году Лавров указывал на причастность Вашингтона к подрывам «Северного потока» и «Северного потока – 2». В 2025 году президент США Дональд Трамп заявлял о готовности назвать заказчиков диверсии.

    Американский инвестор обращался к властям США с просьбой разрешить покупку актива «Северный поток – 2».

    26 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    Tекст: Вера Басилая

    В ходе обсуждений между российскими депутатами и американскими конгрессменами прозвучала инициатива о проведении товарищеских матчей сборных России и США по хоккею и футболу, а также о возвращении российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2028 года.

    В США обсуждают возможность проведения товарищеских матчей между сборными России и США по хоккею и футболу, передает РИА «Новости». Об этом сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова после переговоров с членами Конгресса США. Кроме матчей по хоккею и футболу, поднимался вопрос об организации гольф-турнира.

    Журова подчеркнула, что обсуждение матчей должно происходить на уровне федераций, но парламентарии готовы поддержать подобные инициативы. По ее словам, идеи проведения спортивных встреч находят поддержку с обеих сторон.

    Также Журова рассказала, что американские коллеги выступают за возвращение российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. По словам депутата, представители Конгресса США считают важным полное представительство всех стран на Играх, однако решение остается за Международным олимпийским комитетом.

    Группа депутатов из разных фракций прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    В состав делегации вошли Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    В сентябре Российский футбольный союз объяснил текущее состояние переговоров об организации товарищеского матча между сборными России и США.

    Американский лидер одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах

    25 марта 2026, 02:14 • Новости дня
    «Ведомости» узнали состав делегации депутатов Госдумы в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США, однако точные сроки поездки пока не определены.

    Депутаты Госдумы в ближайшее время направятся в США для проведения переговоров с американскими коллегами. Делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова, пишут «Ведомости».

    «А Никонов – отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам», – отметил собеседник газеты.

    По словам источника издания в Госдуме, руководство фракции «Единая Россия» в поездке участвовать не будет.

    Для того чтобы делегация могла посетить США, американская сторона должна временно снять санкции с участников визита, что требует согласования на уровне госдепартамента, отметили в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября 2024 конгрессвуман Луна подтвердила  планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы.


    26 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Американские конгрессмены получили приглашение в Москву и обдумывают ответный визит, обсуждая формат возможной поездки и состав делегации, заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву и сейчас рассматривают возможность направления своей делегации с ответным визитом, передает РИА «Новости». Об этом сообщила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией.

    «Приглашение было представлено… В связи с этим мы рассматриваем возможность направления делегации Конгресса с ответным визитом в будущем», – заявила Луна агентству.

    По словам Луны, на встрече в Вашингтоне присутствовали пять членов Конгресса от обеих партий и пять депутатов Государственной думы. Она отметила, что обсуждение состоялось в конструктивном ключе и стороны выразили заинтересованность в дальнейшем диалоге.

    Группа депутатов из разных фракций прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    В состав делегации вошли Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    Российская делегация провела переговоры с американскими коллегами и обсудила возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    26 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Трамп продлил на год санкции против России

    Трамп продлил санкции против России до 2027 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер принял решение сохранить действующие ограничительные меры против России, введенные под предлогом вмешательства Москвы в выборы и кибератак.

    Президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении на 12 месяцев действия санкций против России, передает ТАСС. Ограничения были введены на основании исполнительного указа от 15 апреля 2021 года и позже ужесточались.

    В уведомлении Федерального реестра говорится, что речь идет о рестрикциях, связанных с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы, подрыве демократических институтов, а также использовании кибертехнологий против США и их союзников.

    Вашингтонская администрация заявляет, что Москва нарушала международное право, в том числе территориальную целостность государств, и поощряла транснациональную коррупцию для влияния на правительства других стран. В уведомлении отмечено, что действия России якобы представляют необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

    Американский президент указал, что чрезвычайное положение, введенное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года. Президент США официально уведомил Конгресс о своем решении продлить режим санкций еще на год.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяют нефтяным компаниям России получать дополнительные средства и обеспечивать рост бюджетных поступлений.

    Позже американский Минфин исключил из антироссийских санкций двух россиян, гражданина Турции, а также компании из Турции и ОАЭ.


    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    Замглавы МИД Галузин: Трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    27 марта 2026, 05:53 • Новости дня
    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США

    Дарчиев положительно оценил визит делегации Госдумы в США

    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская парламентская делегация во время первого за 12 лет визита в США провела продуктивные переговоры с членами конгресса, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    «Хорошо. <…> Переговоры прошли успешно», – сказал Дарчиев РИА «Новости».

    По словам дипломата, сохраняется надежда на восстановление диалога между законодательными органами двух стран. Он сообщил, что делегация продолжит рабочие контакты на следующий день и подчеркнул, что происходящие события считает «очень позитивными».

    Напомним, делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США по вопросу восстановления межпарламентских контактов. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву.

    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    26 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    В Кремле оценили разморозку диалога парламентариев России и США

    Песков: Реанимация отношений России и США в интересах двух стран

    В Кремле оценили разморозку диалога парламентариев России и США
    Tекст: Дарья Григоренко

    Реанимация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Мы надеемся, что такие первые робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы».

    Он добавил, что диалог между парламентариями России и США – это очень нужное и важное направление, которое ранее было полностью заморожено, передает РИА «Новости».

    По мнению пресс-секретаря президента РФ, возобновление взаимодействия между законодателями станет важным этапом для восстановления конструктивных контактов между странами.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

    Помощник президента России заявил о полном отсутствии согласованного с РФ текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

    25 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Ушаков: Москва уведомлена об итогах переговоров США и Украины во Флориде
    Ушаков: Москва уведомлена об итогах переговоров США и Украины во Флориде
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что переговоры состоялись во Флориде в прошлую субботу с участием украинской делегации, передает РИА «Новости». «Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», – заявил Ушаков.

    Напомним, в субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные.

    25 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Борт летного отряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Ольга Иванова

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    Самолет летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает корреспондент РИА «Новости». Посадка борта состоялась примерно в 19.28 по московскому времени.

    Прилет воздушного судна произошел на фоне сообщений о возможном визите парламентской делегации России в США. Официальные представители пока не раскрывают детали поездки и состав делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    Член палаты представителей США Анна Паулина Луна подтвердила, что возглавит делегацию Конгресса для встречи с депутатами Госдумы.

    27 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине завершится только при согласии Киева на определенные уступки и решения.

    Как передает РИА «Новости», Марко Рубио заявил журналистам, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не примут определенные решения и не пойдут на уступки.

    «Решение в конечном счете за Украиной. Если они не хотят принимать определенных решений и определенных уступок, то война продолжается», – отметил Рубио. При этом гарантии безопасности с американской стороны не заработают до завершения конфликта.

    Он добавил, что аналогичного подхода придерживается и Вашингтон в отношении России, считая, что для урегулирования конфликта уступки должны быть с обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

    Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине к лету и, вероятно, будет оказывать давление на Киев для достижения этой цели.

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио не оказалось европейских лидеров.

    26 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    Завершилась встреча депутатов Госдумы с конгрессменами США
    Завершилась встреча депутатов Госдумы с конгрессменами США
    Tекст: Ольга Иванова

    Российская делегация провела переговоры с американскими коллегами, в ходе которых обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    Делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США, сообщает ТАСС. Встречу прокомментировал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, «первая встреча с конгрессменами прошла. Пока все лучше, чем я ожидал. Восстановление межпарламентских контактов возможно. Работаем по программе дальше».

    Никонов подчеркнул, что на встрече обсуждалась возможность возобновления диалога между парламентами России и США. Он отметил, что контакты могут быть восстановлены, если стороны продолжат предпринимать шаги к сближению позиций. Подробности обсуждавшихся тем на встрече пока не раскрываются.

    Делегация Госдумы продолжит выполнение своей программы в рамках визита. Новый раунд переговоров с представителями американского Конгресса может состояться в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские депутаты прилетели в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что вновь остался без американской визы и не смог сопровождать делегацию.

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

