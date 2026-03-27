Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову

Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», контракт между Индией и российским АО «Рособоронэкспорт» был подписан в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Соглашение предусматривает закупку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», стоимость которых превышает 47 млн долларов.

В индийском оборонном ведомстве заявили: «Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» для индийской армии на сумму 4,45 млрд рупий был подписан с российским АО «Рособоронэкспорт» в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха».

Отмечается, что эти комплексы повысят многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии, усилив защиту от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

В ведомстве добавили, что новая сделка укрепляет стратегическое оборонное партнерство между Индией и Россией. Сам комплекс «Тунгуска» был разработан в СССР и предназначен для защиты войск и объектов от воздушных атак, способен противостоять вертолетам огневой поддержки и сопровождать танки в боевых порядках.

