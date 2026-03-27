    27 марта 2026, 20:40 • Новости дня

    CBS: США в пятницу получат контрпредложение Ирана по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом, как ожидается, получит в пятницу контрпредложение Ирана по урегулированию конфликта, сообщил телеканал CBS.

    «Ответ Ирана на 15 пунктов... ожидается в пятницу... Президенту (США Дональду) Трампу и высокопоставленным чиновникам Белого дома сказали, что контрпредложение Ирана, скорее всего, будет получено в пятницу через посредников», – сообщил CBS со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

    Ранее газета New York Times сообщила о том, что США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов. Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, состоящий из 15 пунктов.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    27 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: либо конфликта, либо переговорного трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он объяснил решение Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращение огня», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – добавил собеседник.

    «При этом если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку», – полагает политолог, указывая, что удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера по обороне

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны. На фоне войны в Иране что-то готовится. Но что?

    27 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако благодаря мерам безопасности никто не пострадал.

    США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе, передает Fars. По данным агентства, удар был нанесен в два этапа, однако благодаря заранее принятым мерам безопасности угрозы для населения не возникло. Власти отметили, что жертв в результате атаки нет.

    В сообщении агентства говорится: «Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

    Ранее сообщалось, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В результате этих ударов были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от МАГАТЭ срочной реакции на обстрел иранской АЭС «Бушер». Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о новой атаке на станцию. Новый удар по территории АЭС «Бушер» был нанесен рядом с действующим энергоблоком номер один.

    27 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    TWZ: США минируют входы в подземные ракетные комплексы Ирана
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы США, по сообщениям, применили противотанковые мины BLU-91/B у подземной ракетной базы близ Шираза, что привело к гибели нескольких человек, пишет TWZ.

    США сбрасывают противопехотные мины у входов в подземные ракетные комплексы Ирана, сообщает TWZ. Иран обвинил США в применении мин в районах рядом с одной из своих так называемых «ракетных городов», утверждая о гибели нескольких человек. По данным иранского агентства Tasnim, «эти взрывные устройства напоминают консервные банки, чуть больше обычных банок с тунцом, и взрываются при вскрытии, что привело к человеческим жертвам».

    В публикациях Tasnim размещены фото мин BLU-91/B, которые используются для поражения бронетехники. Коллектив расследователей Bellingcat подтвердил геолокацию некоторых мин в районе деревни Кафари, примерно в двух километрах от входа в южную ракетную базу Шираз. Представленные видеозаписи показывают рассыпанные мины на территории деревни.

    Bellingcat отмечает, что США – единственный участник текущего конфликта, на вооружении которого стоят эти мины, а их поставки в Израиль не зафиксированы. Уточняется, что происхождение мин на видео пока не подтверждено, однако вероятность того, что иранцы получили к ним доступ или изготовили подделки в целях пропаганды, всё же существует. Центральное командование США отказалось комментировать использование этих мин в ходе операции Epic Fury.

    Сброс мин на подъездах к подземным комплексам может затруднить выдвижение иранских ракетных установок, а также доступ тяжелой техники для расчистки завалов после бомбардировок. Американские мины серии Gator, к которым относится BLU-91/B, предназначены для уничтожения танков и грузовиков и могут делать дороги вблизи ракетных объектов непроходимыми. Последний подтвержденный случай боевого применения этих мин США произошёл во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

    Мины могут быть настроены на самоликвидацию через четыре часа, 48 часов или 15 дней, однако не всегда срабатывают корректно, что увеличивает риск для гражданских лиц, случайно оказавшихся в этих районах. По мнению TWZ, несмотря на отдалённость «ракетных городов» от жилых зон, применение мин остаётся опасным и вызывает обеспокоенность гуманитарных организаций. США не подписывали Оттавскую конвенцию, запрещающую противопехотные мины, однако официально не используют их, а противотанковые мины под запрет не попадают.

    Вопрос о том, является ли этот инцидент единичным или частью более широкой кампании США, пока остаётся открытым. По мнению экспертов, разминирование таких территорий может стать для Ирана сложной задачей и потенциально ограничить возможности для новых ракетных атак по целям на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар США и Израиля по жилому району города Кум привел к гибели шести человек.

    Вооруженные силы США в видеозаписях ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрировали уничтожение снятых с вооружения советских и китайских зенитных комплексов, выступавших ложными целями.

    Вашингтон на фоне затянувшейся войны с Ираном стал избегать прямого признания ответственности за убийство аятоллы Хаменеи.

    27 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    В США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран может целенаправленно допустить высадку американских войск на своей территории, чтобы использовать их наземную операцию как ловушку, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    «Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Дэвис считает, что стратегия Тегерана заключается в том, чтобы позволить американцам начать наземную операцию, изматывать их силы и ресурсы, а затем наблюдать за угасанием политической воли в Вашингтоне. По его словам, подобный подход Иран уже использовал в других конфликтах на Ближнем Востоке.

    Подполковник подчеркнул важность давления со стороны американской общественности и конгресса, чтобы предотвратить развитие событий по такому сценарию.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране.

    26 марта 2026, 23:47 • Новости дня
    Белый дом объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с продолжающимися переговорами между США и Ираном Вашингтон решил временно отложить удары по иранским энергетическим объектам, заявил Белый дом.

    Вашингтон объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана на десять дней – до 6 апреля. Заявляется, что решение принято в ответ на якобы поступившую просьбу иранского правительства. США заверили, что переговоры между странами «успешно» продолжаются, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Власти Ирана опровергли факт диалога с Белым домом. Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны в ответ на американский мирный план из 15 пунктов.

    27 марта 2026, 08:46 • Новости дня
    Tasnim: Пять арабских монархий помогли США бить по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские разведслужбы заявили, что Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предоставляли свою территорию, морские воды и воздушное пространство для операций США против Ирана, сообщает Tasnim.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источники в иранских разведслужбах сообщило, что Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предоставляли свою территорию, морские воды и воздушное пространство для операций США против Ирана, передает ТАСС.

    В публикации сообщается, что американские войска использовали эти ресурсы как во время ракетных, так и воздушных или морских атак на иранские объекты. Источники агентства отметили, что поддержка со стороны арабских стран осуществлялась с начала военного конфликта и продолжается по сей день.

    По информации Tasnim, в распоряжении США находились не только базы, но и значительные участки воздушного пространства указанных государств, что, по словам источников, сыграло важную роль в проведении операций против Ирана.

    Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова.

    США пытались убедить некоторые страны Персидского залива присоединиться к ударам по Ирану.

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары в ответ на использование их территории для атак на Иран.

    27 марта 2026, 11:15 • Новости дня
    Bloomberg назвал условие роста цен на нефть до 200 долларов
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Если война в Иране продолжится до июня и Ормузский пролив останется закрытым, нефть может подорожать до рекордных 200 долларов за баррель.

    Стоимость нефти может достичь рекордных 200 долларов за баррель, если война между США, Израилем и Ираном продлится до июня, а Ормузский пролив останется закрытым, сообщает Bloomberg. Такой прогноз дали аналитики Macquarie Group Ltd., подчеркнув, что вероятность этого сценария оценивается в 40%.

    В своей аналитической записке эксперты, включая Викаса Двиведи, отмечают: «Закрытие пролива привело к резкому росту цен на нефть и нефтепродукты из-за масштабов перебоев». Они добавили, что длительное закрытие Ормузского пролива вынудит цены расти настолько, чтобы «уничтожить исторически большой объем мирового спроса на нефть».

    Brent сейчас находится возле отметки 108 долларов за баррель, а ранее в марте цена достигала 119,50 доллара, что стало максимумом за время кризиса. Исторический пик – 147,50 доллара за баррель – был зафиксирован в 2008 году.

    Альтернативный прогноз предполагает 60% вероятности скорого завершения конфликта уже к концу марта. В этом случае влияние на рынок будет ограниченным, считают аналитики.

    По словам экспертов Macquarie, до начала конфликта через Ормузский пролив ежедневно перевозилось около 15 млн баррелей сырой нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов. Сейчас Иран позволил пройти десяти танкерам в качестве жеста доброй воли, а президент США Дональд Трамп отложил возможные удары по иранским объектам до 6 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможном росте цены нефти в ближайшие недели выше 150 долларов за баррель из-за перебоев в добыче и логистике на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков предупредил о риске глобального энергетического шока и скачке цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае полного перекрытия Ормузского пролива во время американо-израильской операции против Ирана.

    Ситуация в Ормузском проливе остается напряженной из-за угрозы его перекрытия, способной вызвать резкий рост мировых цен на энергоносители.

    27 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Медведев предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, вмешательство США в столь отдаленном регионе напоминает ситуацию с войной во Вьетнаме, когда американские власти оказались втянуты в продолжительный конфликт и не смогли найти достойного выхода на протяжении десяти лет, передает РИА «Новости».

    «Залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме», – заявил Медведев. Он отметил, что подобные действия приведут к фатальным последствиям не только для самого региона, но и для всех вовлеченных сторон.

    По мнению Медведева, ситуация может усугубиться из-за позиции Ирана, который неоднократно давал понять, что в случае начала такой операции «руки у него будут развязаны».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу.

    Ранее Медведев назвал действия США в Иране стратегической ошибкой. Он также допустил новую крупнейшую войну на Ближнем Востоке.

    27 марта 2026, 12:24 • Новости дня
    Американист: Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США и Иран, судя по всему, все же обменялись дипломатическими сигналами, но переговорные позиции сторон сильно расходятся. Хоть Дональд Трамп и уверяет, что диалог идет хорошо, на деле какого-то сближения очевидно не наблюдается», – напомнил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне решение американского лидера продлить мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской республики объясняется несколькими факторами, считает собеседник. «Во-первых, американцам нужна передышка для того, что подтянуть дополнительные силы, а также перебросить боеприпасы для продолжения противостояния», – уточнил он.

    Политолог указал на серьезное истощение запасов ракет у Пентагона. «Например, известно, что только за первую неделю конфликта американские силы истратили больше 800 JASSM, которых в арсенале США чуть больше трех тысяч. Похожая ситуация с Tomahawk и с противоракетной системой ПВО», – детализировал Дудаков.

    «Во-вторых, решение по отсрочке ударов может быть попыткой Штатов уговорить Иран согласиться с условиями американцев», – продолжил спикер. Эксперт допускает, что если она провалится, то Вашингтон, вероятно, устроит наземную высадку на островах в Персидском заливе, либо в Ормузском проливе.

    «На это указывает тот факт, что Вашингтон неоднократно угрожал Тегерану сухопутной операцией», – пояснил политолог, оговорившись, что развитие событий по этому сценарию грозит США большими рисками, связанными с вероятными потерями среди американских морпехов и десантников.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Как отмечает Bloomberg, уже после объявления Трампом моратория Иран продолжил нанесение ударов по Израилю и объектам США в странах Персидского залива. Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    27 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    Эксперты усомнились в успехе дипломатии США по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Вмешательство разношерстной команды переговорщиков и отсутствие внятной стратегии усилили беспокойство мирового сообщества по поводу действий Вашингтона в конфликте с Ираном, пишет The New York Times.

    Как передает The New York Times, дипломатический подход Дональда Трампа по урегулированию войны с Ираном вызвал новые сомнения у экспертов и дипломатов. Президент США полагается на импровизацию, задействуя в переговорах сразу нескольких разных по взглядам эмиссаров – друга, члена семьи, сторонника сдержанности и сторонника жестких мер, что создает дополнительные трудности для поиска сделки.

    В администрации США четко не определено, кто именно ведет переговоры с Тегераном. Президент объявил, что к специальному посланнику Стиву Уиткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. При этом Вэнс известен как противник вмешательства на Ближнем Востоке, а Рубио занимает жесткую позицию по Ирану.

    Иран публично отверг выдвинутый США 15-пунктный план прекращения огня, но рассматривает возможность закрытых переговоров с американцами на территории Пакистана. По словам бывшего посла США в Израиле Даниэля Курцера, переговоры провалились из-за неясных целей Вашингтона и чрезмерных требований к Тегерану. Курцер также отметил, что передача дипломатии в руки людей с бизнес-опытом, а не профессионалов, лишила Белый дом экспертной поддержки.

    Опасения по поводу хаотичного принятия решений в США разделяют и зарубежные дипломаты. Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди заявил в The Economist, что Америка потеряла контроль над собственной внешней политикой. По его словам, ряд стран, включая Оман, Египет и Пакистан, пытаются наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном.

    Критики отмечают, что отправленные на переговоры Уиткофф и Кушнер не смогли должным образом оценить предложение Тегерана по ядерной программе в Женеве, что привело к дальнейшей эскалации. Бывший советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не поняли суть иранской инициативы и проигнорировали ее, предпочтя военный вариант.

    США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность проведения переговоров на высоком уровне с Ираном.

    Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны через посредничество Пакистана.

    Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны в ответ на американский мирный план из 15 пунктов.

    Белый дом решил временно отложить удары по иранским энергетическим объектам из-за продолжающихся переговоров между США и Ираном.

    Власти Ирана опровергли факт диалога с Белым домом.


    27 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Израиль объявил о планах усилить и расширить атаки на Иран
    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал наращивание ударов по территории Ирана с распространением операций на новые цели и районы.

    О планах усилить удары Армии обороны Израиля по иранским объектам сообщил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац, передает ТАСС. Он подчеркнул, что атаки затронут новые цели и районы.

    «Атаки Армии обороны Израиля на Иран будут усиливаться и распространятся на дополнительные цели и районы, которые задействованы в создании и использовании оружия против израильских граждан», – заявил Кац.

    Его высказывания привел портал Ynet. В сообщении уточняется, что под ударами окажутся объекты, связанные с разработкой и применением вооружений, представляющих угрозу для жителей Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети заявил о продолжении операции «Рев льва» против Ирана с необходимой интенсивностью.

    27 марта 2026, 03:51 • Новости дня
    Fars заявило о намерении Ирана изъять имущество экс-футболиста «Зенита» Азмуна
    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана намерены конфисковать собственность, принадлежащую экс-футболисту петербургского «Зенита» Сердару Азмуну, передает Fars.

    По данным Fars, причиной такого шага стали обвинения в связях Азмуна с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    Всего в списке фигурируют 16 человек, среди которых упоминаются Азмун и известный музыкант Мохсен Ягане. Власти Ирана заявляют, что эти лица являются «наемниками, сотрудничающими с террористическим американо-сионистским врагом», либо «поддерживают наемников», связанных с Израилем и США. Отмечается, что все фигуранты списка проживают за границей.

    Азмун играл в «Зенит» в 2019 – 2022 годах. Затем перешел в немецкий "Байер". Позднее играл за итальянский клуб «Рома» и дубайский клуб «Шабаб Аль-Ахли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские спецслужбы провели операцию в Тегеране, в результате которой были задержаны десятки подозреваемых в связях с иностранными разведками и изъято оружие.

    В июне в рамках кампании по выявлению внедренных в страну агентов израильской разведки свыше 700 шпионов и наемников были арестованы властями Ирана.

    27 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    США и Израиль атаковали производство концентрата урановой руды в Иране
    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и Израиль нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в центральной иранской провинции Йезд, сообщила иранская Организация по атомной энергии.

    В заявлении ведомства отмечается: «Завод по производству желтого кека (концентрат урановой руды – прим. ВЗГЛЯД) в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил», передает ТАСС.

    По предварительной информации, в результате удара не было зафиксировано выброса радиоактивных элементов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе подвергся атаке, однако пострадавших нет благодаря мерам безопасности.

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один.

    Удары рядом с АЭС «Бушер» могут привести к серьезному радиационному инциденту, по мнению директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.


    27 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По словам Аракчи, движение судов через этот стратегический водный путь осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт для судов США, Израиля и тех государств, которые, по мнению Тегерана, участвуют в военной агрессии против Ирана.

    Лавров в ходе разговора выразил готовность России продолжать взаимодействие с Ираном с целью деэскалации напряженности и улучшения ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе.

    В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив. Ранее Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив.

