Индия одобрила закупку С-400 и других вооружений на 25 млрд долларов

В перечень вошли российские зенитные ракетные комплексы С-400, средние военно-транспортные самолеты, ударные беспилотники и модернизация двигателей для Су-30, передает РИА «Новости».
«Для ВВС Индии были одобрены предложения по закупке средних транспортных самолетов, зенитно-ракетного комплекса С-400 большой дальности, беспилотных ударных самолетов и модернизации двигательных установок самолетов Су-30», – подчеркнули в ведомстве. Минобороны не уточнило, какие именно транспортные самолеты будут закуплены, однако заявило, что они заменят парк Ан-32 и Ил-76 и позволят выполнить стратегические и тактические задачи воздушных перевозок.
Система С-400, согласно заявлению оборонного ведомства, предназначена для противодействия воздушным угрозам противника на большой дальности и защиты важных объектов, а новые беспилотные аппараты будут использоваться для наступательных операций, разведки и координации действий в воздухе. Ожидается, что модернизация двигателей Су-30 продлит срок службы этих самолетов и обеспечит выполнение всех эксплуатационных требований.
Кроме того, Минобороны Индии одобрило закупку новых систем ПВО для сухопутных войск, бронебойных танковых боеприпасов, артиллерийских установок «Дхануш» и систем воздушного наблюдения, которые не требуют аэродромов. Для нужд береговой охраны утверждена закупка тяжелых судов на воздушной подушке для выполнения различных задач в прибрежной зоне.
Ранее Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска».