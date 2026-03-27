В Загребе из-за ветра пострадали люди и повреждены 150 машин

Елизавета Шишкова

Мэр Загреба Томислав Томашевич сообщил, что в результате сильного ветра и падающих деревьев пострадали несколько человек, один из них серьезно, но его жизни ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

Зафиксировано повреждение 150 автомобилей и более 50 крыш зданий, среди которых жилые дома, Центр баскетбола «Дражен Петрович», 13 детских садов и 19 школ разного уровня. Все эти учреждения были закрыты в пятницу в связи с инцидентом.

Городская администрация совместно с министерством образования решила отменить занятия в основных и средних школах, чтобы обезопасить около 100 тысяч учеников. Томашевич отметил, что число вызовов спасателей за сутки выросло до 364 и ожидается еще 320 заявок. Поступило около тысячи звонков на экстренный номер 112 только в Загребе и столько же по всей Хорватии.

Мэр добавил, что скорость ветра в городе достигала 120 километров в час. Метеорологи прогнозируют продолжение непогоды в ближайшее время.

