СМИ: По подозрению в убийстве арестован коллега погибшей в Таиланде россиянки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спутник 35-летней россиянки Вероники Партновой, чье тело было найдено на кладбище в Бангкоке, был арестован по подозрению в ее убийстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России.

Как сообщает SHOT, задержанным оказался ее начальник, 42-летний Ильдар М., с которым погибшую связывали не только рабочие, но и личные отношения. Конфликт между Вероникой и Ильдаром произошел 27 декабря. Знакомые рассказали, что ссора закончилась жестоким избиением: «Адвокат сильно избил девушку, из-за чего она скончалась от полученных травм», – заявили собеседники издания. В тот же день Ильдар якобы явился в полицию и написал заявление с признанием.

Ранее материалы по уголовному делу направили консульским отделом посольства в следственное управление СК по Башкирии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка Вероника Партнова была обнаружена мертвой и похоронена на кладбище невостребованных тел в Бангкоке.