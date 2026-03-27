В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»

В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что три ударных беспилотника самостоятельно обнаружили, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину, передает ТАСС. Испытания прошли на одном из военных полигонов при поддержке Министерства промышленности и торговли России.
«В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов – три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до трех кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение», – сказали в пресс-службе ФПИ.
Ранее новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО.