SpaceX назвала сроки высадки человека на Луну

SpaceX объявила о намерении США высадить астронавтов на Луну до 2030 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила в интервью изданию Time, что, по ее мнению, высадка людей на Луну произойдет до 2030 года, пишет РИА «Новости».

Шотвелл уточнила, что изначально на Луне будут работать роботы, которые займутся созданием производственных мощностей. После этого, по ее словам, на спутник отправятся люди для постоянного пребывания.

Китай также рассчитывает к 2030 году отправить людей на Луну для проведения научных исследований.

Ранее американское NASA отказалось от высадки на Луну в рамках миссии Artemis 3 и теперь миссия будет включать только демонстрацию корабля Orion и отработку стыковки с лунными модулями на низкой околоземной орбите.

До этого Китай провел первое испытание ракеты-носителя «Чанчжэн-10» и пилотируемого корабля нового поколения «Мэнчжоу», которые готовят к пилотируемой миссии на Луну к 2030 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, историк космонавтики Александр Железняков заявил, что первая беспилотная посадка космического корабля на Луну, которую SpaceX планирует в марте 2027 года, технически реализуема.