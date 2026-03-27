Конфликт в Иране вызвал перебои с поставками лекарств в Европу

Euractiv: Конфликт в Иране стал причиной перебоев с поставками лекарств в Европу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к снижению доступности лекарственных препаратов в Европе, сообщает Euractiv со ссылкой на шведское агентство по лекарственным средствам (MPA). В публикации отмечается, что MPA предупреждает о риске перебоев с поставками медикаментов в Швецию и другие европейские страны из-за нестабильности в регионе.

Руководитель отдела по доступности фармацевтической продукции агентства Луиза Беседас сообщила изданию, что из-за военной операции США и Израиля против Ирана ситуация в сфере обеспечения лекарствами может измениться «довольно скоро». Она подчеркнула, что военные действия могут затронуть район Суэцкого канала, что способно привести к новым сбоям в глобальных цепочках поставок.

Основатель консалтинговой компании CE Sweden Маттиас Бергстрем рассказал Euractiv, что большая часть медикаментов поступает в Швецию морским путем благодаря его экономической эффективности. При этом, по его словам, многие контейнеровозы уже обходят Суэцкий канал из соображений безопасности.

«Это увеличивает время транзита примерно на две недели, а также значительно повышает стоимость топлива и страховых взносов, что в конечном итоге может привести к росту цен и в Швеции», – заявил Бергстрем.

Ранее Швеция в числе 22 стран выступила против атак Ирана на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии.

Стоит отметить, что объем экспорта российских лекарств в Евросоюз за январь-ноябрь 2025 года превысил 30 млн евро и обновил максимум с 2020 года.