В Нижегородской области застрелили в собственном доме экс-депутата

Денис Тельманов

Предпринимателя застрелили в его доме на улице Комсомольской в городе Шахунья Нижегородской области. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства отмечается, что тело 60-летнего местного предпринимателя с признаками насильственной смерти было найдено в доме.

СК также сообщил, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится тщательный осмотр, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются причастные к преступлению лица.

Правоохранительные органы уточняют, что погибшим является известный в городе предприниматель и бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов.

В 2024 году был убит его сын Али. По делу об убийстве сына один обвиняемый задержан, его дело рассматривается в суде, второй подозреваемый объявлен в розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный попытался застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы.