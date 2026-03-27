Ветераны СВО оценили навыки подмосковных школьников на турнире «Щелковский рубеж»

Tекст: Елизавета Шишкова

В Щелково завершился турнир «Щелковский рубеж», в котором приняли участие свыше 200 школьников и воспитанников военно-патриотических клубов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие стало первым в Подмосковье комплексным соревнованием, объединившим теоретические задания, физическую подготовку и прикладные военные дисциплины.

Ветераны СВО с высокими государственными наградами во главе с летчиком-космонавтом, Героем России Евгением Тарелкиным выступили главными арбитрами и почетными гостями. Их присутствие придало турниру особый статус, а участники демонстрировали свои навыки перед настоящими героями.

Кавалер ордена Мужества, основатель военно-патриотического клуба «Штурмовик» Виктор Дядюра отметил: «Сегодняшние школьники показали не просто спортивные результаты, а настоящую волю к победе и уважение к нашей истории. Именно такие ребята – будущее нашей страны».

Соревнования проходили на территории спортивного комплекса «Подмосковье», где были организованы сектора по строевой выучке, тактической медицине, огневой и технической подготовке, истории, связи, а также проверке физической выносливости.

Кавалер трех орденов Мужества, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков подчеркнул: «Для нас организация таких турниров – это не просто общественная работа, а передача живого опыта. Этот турнир в Щелково задал высокую планку для всего Подмосковья».

В рамках турнира также отправили гуманитарный груз, собранный при содействии администрации округа и Ассоциации ветеранов СВО. Дети подготовили свыше 2 тыс. писем и рисунков для поддержки участников СВО, которые были направлены на передовую.