Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующее решение было принято 27 марта 2026 года, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении министерства говорится, что Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными агентами и зарубежными СМИ. Кроме того, он сотрудничал при создании и распространении материалов и сообщений организаций, признанных иноагентами или нежелательными на территории России.

Минюст подчеркивает, что режиссер выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей и их политике. Ведомство также отмечает, что Таланкин в настоящее время проживает за границей.

В список иноагентов также внесены журналист и общественный деятель Марина Скорикова, бизнесмен Виталий Гинзбург и проект «Христиане против войны».

Ранее Челябинский суд запретил фильм Таланкина «Господин Никто против Путина».