Политик ФРГ Нимайер заявил о сохранении ЕС неоколониальных практик ЕС в Африке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА «Новости», что европейские страны продолжают применять неоколониальные практики в отношении стран Африки, несмотря на их политическую независимость. Он подчеркнул, что бывшие колониальные державы, такие как Британия, Франция и Германия, создали специальные институты для экономического контроля над африканскими странами.

По словам Нимайера, одной из структур, с помощью которых осуществляется экономическое давление, является Европейский инвестиционный банк. Он отметил, что Евросоюз десятилетиями разрушал сельское хозяйство африканских стран, поставляя бесплатные продукты питания, что закрепляло зависимость африканских государств от бывших колонизаторов.

Нимайер также напомнил слова бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы о том, что Африка не сможет стать по-настоящему свободной без экономической независимости. Политик подчеркнул, что африканские страны добились политической свободы в 1960-х годах, но по-прежнему остаются экономически зависимыми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Генассамблея ООН признала трансатлантическую работорговлю одним из самых тяжких преступлений против человечности, несмотря на возражения США, Израиля и Аргентины.

При этом, представитель США в Экономическом и Социальном Совете ООН Дэн Негреа назвал резолюцию крайне проблематичной и осудил попытку создать иерархию преступлений против человечности.

Ранее Африканский союз решил взыскать репарации с Франции, Испании, Португалии и Британии. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер предложил прекратить обсуждение репараций за работорговлю и сосредоточиться на будущем.

В то же время, посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Запад игнорирует требования африканских стран о выплате репараций.



