Суд арестовал экс-замглавы Минпрома Ставрополья

Tекст: Денис Тельманов

Суд города Ставрополя рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу экс-заместителя министра энергетики, промышленности и связи региона, передает ТАСС.

Обвиняемая подозревается в совершении преступления по пунктам «в», «г», «е» части третьей статьи 286 УК России, предусматривающей ответственность за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо из иной личной заинтересованности.

Фамилия чиновницы не называется. «Ленинским районным судом города Ставрополя рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гр. П., ранее занимавшей должность заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края», – говорится в сообщении пресс-службы судов края.

Отмечается, что суд, изучив материалы и выслушав мнения участников процесса, назначил обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 24 мая 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор Ставропольского края Юрий Немкин внес представление об увольнении арестованного министра энергетики региона в связи с утратой доверия.

В Нальчике силовики задержали министра энергетики Ставропольского края по подозрению в превышении должностных полномочий.