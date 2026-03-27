Россия готова двигаться по пути нормализации отношений с Грузией настолько, насколько к этому готова сама грузинская сторона, заявил замглавы МИД Михаил Галузин, передают «Известия».
Дмипомат напомнил, что инициатором разрыва дипотношений был режим бывшего президента Михаила Саакашвили.
«Мы исходим из того, что мы готовы идти в процессе нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова сама Грузия», – заявил Галузиин.
После войны-2008 между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, однако активно поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.
В Кремле заявили, что Россия выразила готовность к шагам по нормализации отношений с Грузией и стремится к добрососедским связям со всеми заинтересованными странами.
Галузин заявил о готовности Москвы развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси, несмотря на разногласия по Абхазии и Южной Осетии.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал признание Россией территориальной целостности страны условием восстановления двусторонних отношений.