Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане

Путин выступил по видеосвязи на церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте после завершения его реконструкции.
Российский лидер, обращаясь к режиссеру-постановщику Сарвару Алиеву, отметил, что фамилия Алиев широко распространена среди азербайджанцев, и поинтересовался, не является ли тот родственником президента Азербайджана, передает РИА «Новости».
«Алиев – распространенная фамилия среди азербайджанцев. Вы не родственник президента Азербайджана?» – сказал Путин.
Он добавил, что заслуженный артист Азербайджана Алиев является бенефициаром церемонии.
Путин отметил, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны.
Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия.