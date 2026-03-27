    27 марта 2026, 15:48 • Новости дня

    Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия театра в Дербенте обратил внимание на фамилию режиссера-постановщика Сарвара Алиева, уточнив о его родственных связях с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Путин выступил по видеосвязи на церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте после завершения его реконструкции.

    Российский лидер, обращаясь к режиссеру-постановщику Сарвару Алиеву, отметил, что фамилия Алиев широко распространена среди азербайджанцев, и поинтересовался, не является ли тот родственником президента Азербайджана, передает РИА «Новости».

    «Алиев – распространенная фамилия среди азербайджанцев. Вы не родственник президента Азербайджана?» – сказал Путин.

    Он добавил, что заслуженный артист Азербайджана Алиев является бенефициаром церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, реконструированного к концу 2025 года.

    Путин отметил, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны.

    Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия.

    27 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Путин заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана
    Tекст: Вера Басилая

    Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого и культурного наследия, заявил президент Владимир Путин.

    Отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте.

    Владимир Путин отметил, что именно этот фундамент позволяет государствам укреплять сотрудничество в различных сферах.

    «Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия», – сказал Путин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. Театр завершил реконструкцию в конце 2025 года.

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    Путин: Отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера по обороне

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны. На фоне войны в Иране что-то готовится. Но что?

    27 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присоединился к церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, который был реконструирован в конце 2025 года.

    Президент Владимир Путин участвовал в открытии Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте по видеосвязи, передает РИА «Новости».

    Торжественное мероприятие прошло после завершения масштабной реконструкции театра, которая была завершена в конце декабря 2025 года. На церемонии открытия присутствовали гости из Азербайджана.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что истоки этого театра восходят к XIX веку, когда азербайджанская интеллигенция организовала в Дербенте тюркский кружок, ставший впоследствии театром. Песков добавил, что восстановление исторического здания стало важным событием для культурной жизни региона.

    Мероприятие совпало с отмечаемым 27 марта Всемирным днем театра.

    Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры подчеркнул значимость вклада деятелей культуры для общества.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений. Об этом он рассказал на концерте, посвященном юбилею Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль в Max слова Путина.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    27 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков анонсировал открытие Путиным здания театра в Дербенте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин через видео-конференц-связь откроет здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте после реконструкции, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В пятницу отмечается День театра, напомнил Песков, передает ТАСС.

    «Президент сегодня откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте», – пояснил он.

    Это исторический театр, уходящий корнями в XIX век.

    Ранее Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры подчеркнул значимость вклада деятелей культуры для общества.

    27 марта 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО
    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы Росгвардии проявляют настоящий героизм в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии.

    В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что Росгвардия, созданная десять лет назад, заняла важное место в системе обеспечения государственной и общественной безопасности, а также защиты прав и свобод граждан России.

    Среди ключевых задач Росгвардии Путин выделил борьбу с терроризмом и экстремизмом, задержание особо опасных преступников, поддержку оперативно-разыскных и следственных мероприятий, охрану значимых объектов и государственный контроль за оборотом оружия.

    Путин отметил, что по всем этим направлениям ведется профессиональная и ответственная работа, а также накапливается уникальный опыт противодействия современным угрозам.

    «Бойцы Росгвардии проявляют отвагу, доблесть, настоящий героизм в ходе специальной военной операции, сражаются умело и бесстрашно. Мы чтим память каждого боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину», – заявил Путин.

    Он также напомнил, что в становление патриотических традиций ведомства большой вклад внесли предшественники – от внутренней стражи Российской империи до тех, кто громил нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, кто боролся с бандподпольем и международным терроризмом».

    «Благодарю за службу сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал Росгвардии. И прошу передать самые тёплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и, конечно, ветеранам внутренних войск, которые десять лет назад стали прочной основой нынешней Росгвардии», – заявил он.

    Путин пожелал всем бойцам здоровья и успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием, подчеркнув важность его работы для координации борьбы с терроризмом.

    27 марта 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин отверг связь событий на Украине с ухудшением отношений России и Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ссылки на украинские события в контексте ухудшения отношений России с Западом не являются обоснованными, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве.

    27 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Лавров: Путин и Трамп разговаривают по-мужски и уважают друг друга

    Tекст: Антон Антонов

    Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сохраняется уважение, они разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Сейчас говорят про »дух Анкориджа«. Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона считает подход США, направленный на достижение согласия Киева с договоренностями, достигнутыми на Аляске, единственно верным.

    «Сейчас услышали от американских коллег, и имеем все основания верить, что так оно и есть, что они добиваются окончательного согласования договоренностей, достигнутых на Аляске. Именно в этом заключается их работа с режимом в Киеве», – сказал Лавров.

    Министр добавил, что переговоры после встречи в Анкоридже были осложнены действиями Евросоюза и руководства НАТО, которые пытались подорвать эти договоренности. Лавров также заявил, что в Москве доверяют не словам, а конкретным действиям Вашингтона, Парижа, Берлина, Брюсселя и Лондона. По его мнению, затягивание конфликта во многом связано с подрывной политикой Евросоюза и НАТО.

    Министр подчеркнул, что по итогам саммита в Анкоридже Москве и Киеву еще предстоит решить ряд важных вопросов, так как достигнутые договоренности не были всеобъемлющими. Он выделил проблемы русского языка и канонической Украинской православной церкви, подчеркнув, что Евросоюз и НАТО должны потребовать от Киева возвращения положений украинской конституции, гарантирующих права всех национальных меньшинств, особенно русскоязычных граждан и представителей религиозных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    26 марта 2026, 23:33 • Новости дня
    Лавров: Путин никогда не отказывал Макрону в телефонном разговоре

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин ни разу не отказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Не было ни одного случая, когда президент Эммануэль Макрон позвонил бы в Кремль и президент Владимир Путин не взял бы трубку. Ни одного, ни единожды», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Лавров отметил, что сам Макрон часто заявлял о намерении позвонить российскому президенту, но в итоге откладывал этот шаг. Министр обратил внимание на то, что в отличие от Путина, который общается по телефону в одиночестве, во время разговоров Макрона с Путиным в Париже обычно присутствует большое число людей. Лавров подчеркнул, что это не скрывается и часто показывается по телевидению и в социальных сетях.

    Он также напомнил об утечках информации, которые происходили после переговоров двух президентов. Тем не менее, принципиальная позиция Путина заключается в постоянной готовности к диалогу с французским лидером, подчеркнул Лавров.

    «Если ты хочешь позвонить своему коллеге, с которым у тебя давно установлены отношения, зачем об этом объявлять и не делать? Это уже звучит либо как угроза, либо как желание напомнить о себе. Если хочешь позвонить, если ты серьезный политик, просто заказывай телефонный разговор, и наш президент всегда ответит», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для обсуждения единого европейского подхода к диалогу.

    Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он также заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он действительно хочет вести диалог, а не устраивать шоу. Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.

    27 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин напомнил о роли Запада в госперевороте на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности, посвященном отношениям между Россией и Европой, заявил, что именно западные страны поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году.

    По словам Путина, это стало отправной точкой для трагических событий, которые продолжаются на Украине до настоящего времени, передает РИА «Новости».

    «Это они (прежняя администрация США и руководство стран ЕС) поддержали госпереворот на Украине, который затем и стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор на украинском направлении происходят», – подчеркнул президент России.

    Ранее Путин заявил, что Запад пытается выставить Россию виноватой в событиях на Украине. Он отмечал, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии.

    27 марта 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о поддержке Путиным взносов бизнеса в пользу государства

    Tекст: Вера Басилая

    На закрытой встрече с предпринимателями российский президент Владимир Путин одобрил предложение о добровольных взносах бизнеса в пользу государства, но это была не его идея, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Владимир Путин поддержал идею взносов бизнеса в пользу государства, передает ТАСС.

    По словам Пескова, инициатива прозвучала от одного из участников встречи, а не от президента.

    Песков подчеркнул, что глава государства позитивно отнесся к предложению, но сам не выдвигал такой идеи.

    «Это не была инициатива президента Путина. Хотя, безусловно, глава государства приветствовал такую инициативу», – заявил Песков.

    Вопрос о взносах был поднят на закрытой встрече президента с представителями российского бизнеса, детали обсуждения не раскрываются.

    Ранее один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства.

    Владимир Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках.

    27 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин провел заседание Совбеза по вопросам дипломатии на европейском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России провел заседание Совбеза, где МИД представил доклад о действиях российской дипломатии в Европе.

    Президент России Владимир Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Основной темой стала деятельность российской дипломатии в Европе. С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

    Открывая заседание, глава государства отметил: «Мы с вами на регулярной основе рассматриваем политику России на различных направлениях, оцениваем ситуацию как в отдельных регионах мира, так и отношения России со странами этих регионов. Сегодня предлагаю заслушать министра иностранных дел о нашей работе на европейском треке».

    Ранее в марте президент проводил совещание с Совбезом по вопросам, связанным с МВД. До этого Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.


    27 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о значимости открытия Азербайджанского театра в Дербенте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте станет заметным событием для всей страны.

    Открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте станет значимым событием для культурной жизни России, заявил президент Владимир Путин по видеосвязи на церемонии. Президент отметил, что это событие важно для Дагестана, России в целом и соседних государств Кавказа, сообщается на сайте Кремля.

    «Открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте, я уверен, станет значимым событием для культурной жизни Дагестана, для страны в целом, для наших соседей – государств Кавказа», – сказал Путин

    Путин пожелал коллективу театра успехов и поздравил как артистов, так и зрителей с этим событием. Он особо отметил, что театр открывается после масштабной реконструкции. Президент также поздравил всех участников торжества с Международным днем театра, который отмечается 27 марта.

    «Я искренне желаю всей вашей труппе, вам, всему творческому коллективу успехов. И еще раз хочу поздравить всех сегодняшних и будущих зрителей, сегодняшних и будущих артистов», – сказал Путин

    В ходе выступления глава государства выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и властям республики за поддержку Русского драматического театра в Баку.

    «Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный Русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. И в этой связи хочу поблагодарить руководство Азербайджана за то, что руководство и президент Азербайджана поддерживают работу театра», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте после завершения его реконструкции в конце 2025 года. На открытии президент России заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия.

    27 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин назвал единство и самобытность народов уникальностью России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте подчеркнул, что уникальность России формируется благодаря самобытности и единству народов страны.

    На церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте президент Владимир Путин заявил, что уникальность России определяется сочетанием самобытности и единства народов страны, передает РИА «Новости».

    «Подчеркну. Уникальность России складывается из самобытности и единства живущих в ней народов, из уважения к своеобразию и неповторимости множества культур, которые взаимно обогащают и дополняют друг друга», – сказал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что обновленный театр сможет продолжить эту линию и станет площадкой для более глубокого знакомства граждан с азербайджанской культурой и ее традициями.

    Ранее Владимир Путин открыл по видеосвязи Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте.

    Президент Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия» заявил о наличии у народов страны общих базовых ценностей.

    27 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков опроверг обсуждение совместных проектов с США на встрече с бизнесом

    Tекст: Вера Басилая

    На закрытой встрече президента Владимира Путина с бюро РСПП вопрос совместных с США проектов по редкоземельным металлам и алюминию не поднимался, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема совместных с США проектов по добыче редкоземельных металлов в Донбассе и производству алюминия в Сибири не обсуждалась на встрече Владимира Путина с бюро РСПП, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что эти вопросы не были частью повестки. На уточняющий вопрос о том, видят ли власти России перспективы таких идей и обсуждал ли президент их на закрытом заседании с представителями бизнеса, Песков заявил: «Нет, эта тема не обсуждалась».

    Владимир Путин заявил о готовности России к совместным с США проектам по добыче редкоземельных металлов, включая Донбасс.

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции заявил о распространении приглашения Путина зарубежным инвесторам для работы с редкоземельными металлами на всю территорию России.

