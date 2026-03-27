В Подмосковье загорелись склады научно-технического испытательного центра

Склады научно-технического испытательного центра загорелись в Дубне, сообщает ГКУ «Мособлпожспас». На место происшествия прибыли сотрудники 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас», а также специалисты федерального ведомства.
Информация о пострадавших и причинах пожара пока не приводится. Ликвидация возгорания продолжается, ситуация находится под контролем экстренных служб.
Ранее в Солнечногорске в Подмосковье произошел крупный пожар на строительном рынке, площадь которого составила 1,8 тыс. кв. метров.
До этого в деревне Духанино Московской области пожар на предприятии по производству пластика удалось потушить только через сутки после его начала. В тот же день в Горках Ленинских случилось возгорание в конюшне на площади 4520 кв. метров, животных внутри не нашли.