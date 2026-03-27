    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки
    Медведев предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана
    Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства
    Неназванный бизнесмен предложил Путину крупный взнос в пользу России
    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Bloomberg: Украина останется без денег через два месяца
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    27 марта 2026, 14:51 • Новости дня

    Минстрой запустил в Max цифрового помощника для жильцов многоквартирных домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минстрой России запустил в сервисе Max новые цифровые сервисы для оперативной поддержки жильцов многоквартирных домов.

    Теперь цифровой помощник в домовых чатах будет напоминать о необходимости передавать показания счетчиков и своевременно оплачивать коммунальные услуги, сообщает VK.

    С 1 апреля через чат-бота можно будет напрямую отправлять запросы в управляющую компанию.

    Сервис работает для жителей всех многоквартирных домов России. Для подключения нужно вступить в домовой чат в Max, где среди участников можно найти чат-бота – это «Госуслуги Дом» для большинства регионов и «Электронный Дом» для москвичей. Присоединиться к чату возможно по QR-коду, размещенному на стенде в подъезде, в офисе управляющей компании или через приложение «Госуслуги Дом».

    В Max создано 539 тыс. домовых чатов, которые объединяют жильцов и управляющие компании по всей стране. К концу марта аудитория этих чатов превысила 12 млн человек.

    Ранее службы ЖКХ обязали общаться с жильцами через домовые чаты в Max.

    26 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трафик мессенджера Telegram в России резко сокращается, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    По его словам, Telegram по трафику «умирает прямо сейчас», передает ТАСС. Осеевский отметил, что трафик WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в российских сетях практически исчез. «Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь (в Сеть), но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.

    Президент «Ростелекома» также подчеркнул, что в то время как зарубежные мессенджеры теряют аудиторию, российский сервис Max демонстрирует уверенный рост по объему трафика.

    Ранее в ФАС пообещали не штрафовать за рекламу в YouTube и Telegram до конца года.

    Комментарии (65)
    26 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок

    Власти Молдавии разрешили продажу запасов топлива на АЗС «Лукойл»

    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Молдавии позволили «Лукойлу» реализовать на своих АЗС имеющиеся запасы топлива с целью смягчения энергокризиса и дефицита горючего.

    Национальный центр управления кризисами Молдавии сообщил, что «Лукойл» получил временное разрешение вернуться на рынок страны, передает РИА «Новости».

    Компания может продавать только ранее накопленные запасы топлива на принадлежащих ей автозаправках, чтобы обеспечить гражданам доступ к горючему в условиях энергокризиса.

    Мера была принята на фоне роста цен на топливо и экстренного повышения тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки, что было одобрено на чрезвычайном заседании правительства.

    Решение также связано с временным закрытием части крупных заправок, которыми управляет «Лукойл-Молдова».

    «Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях», – отмечается в сообщении центра.

    В октябре власти США ввели санкции против «Лукойла» и других российских нефтяных компаний, что осложнило работу дочерних структур.

    По данным министра инфраструктуры Молдавии Владимира Боли, «Лукойл» также является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет инфраструктурой хранения и снабжения топлива для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» вынуждена прекратить работу в Молдавии из-за того, что страна присоединилась к американским санкциям.

    Сеть автозаправочных станций Teboil в Финляндии прекращает деятельность по той же причине – из-за санкций США в отношении материнской компании «Лукойл».

    Болгарские дочерние компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas – были выведены из-под санкций Британии.

    Комментарии (27)
    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава евродипломатии Кая Каллас допустила финансирование Украины за счет российских замороженных активов в случае блокировки Венгрией кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

    Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg заявила, что в случае блокировки Венгрией кредита на 90 млрд евро для Украины Евросоюз должен вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для финансирования Киева. По словам Каллас, этот кредит был альтернативой использованию замороженных активов России, и если кредит не будет предоставлен, необходимо реализовать первоначальный план, передает РИА «Новости».

    Каллас также признала, что Украине сейчас крайне необходим кредит в 90 мдрд евро, который пока остается заблокированным Венгрией. Она отметила, что вопрос европейской надежности также стоит на кону, и выразила надежду на то, что возможные решения еще существуют. Евродипломат добавила, что в ЕС также прорабатываются альтернативные варианты помощи Киеву.

    В декабре прошлого года на саммите Евросоюза было принято решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета. В то же время Бельгия заблокировала предложение об использовании замороженных российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear, для финансирования Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского немедленного вывода сотрудников и агентов украинских спецслужб с территории Венгрии.

    Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Кая Каллас ранее отмечала рост трудностей с достижением согласия между странами ЕС по экспроприации российских активов.

    По данным Politico, Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремился заручиться поддержкой большинства государств для утверждения кредита Киеву за счет замороженных российских активов в обход позиции Венгрии.

    Комментарии (10)
    26 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России

    Политолог Шаповалов: В новый комплекс НЦ «Россия» будут стремиться люди со всего мира

    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сегодня у россиян востребованы общественные пространства, в которых сосредоточены национальная память и объекты национальной гордости. Участие Владимира Путина в закладке нового здания Национального центра «Россия» имеет глубокий символический смысл: речь идет о создании своего рода «места силы», отвечающего на этот общественный запрос, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, проект станет единым пространством, которое свяжет воедино историческое наследие, современность и будущее страны.

    «Старт строительства нового здания Национального центра «Россия» – событие, имеющее глубокое символическое значение. Речь идет не просто о возведении очередного выставочного комплекса, а о создании принципиально нового места силы, которое отвечает на явный запрос общества», – считает политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Этот запрос, пояснил собеседник, наиболее ярко проявился во время работы выставки «Россия» на ВДНХ. Энтузиазм, с которыми граждане посещали павильоны регионов, наглядно продемонстрировали, насколько востребованы сегодня пространства, концентрирующие в себе национальную память и предметы гордости.

    Путин, по словам эксперта, задает тренд на годы вперед – сохранять гордость за достижения народа. Также президент видит запрос общества на демонстрацию современных достижений.

    «В России уже сложилась сеть важных символических мест: исторические парки «Россия – моя история», музейный комплекс «Музей Победы», возрожденная инфраструктура ВДНХ. Однако каждый из этих объектов имеет конкретную направленность. Новый же Национальный центр «Россия» призван сыграть объединяющую, систематизирующую роль, сформировав единое пространство национальной гордости», – пояснил спикер.

    Особого внимания, по его словам, заслуживает инфраструктурная составляющая проекта. «Наша страна – крупнейшая федерация с огромным количеством регионов, и формирование единого пространственного измерения невозможно без опоры на места. В этом смысле региональные филиалы центра и будущее федеральное здание в Москве – это звенья одной цепи. Наличие центров на местах в сочетании с главной площадкой, которая будет венчать эту сеть, создает ту самую целостную систему, позволяющую гражданам в любой точке страны чувствовать сопричастность к общему символическому пространству России», – добавил Шаповалов.

    В основе архитектурного и смыслового наполнения нового центра, по мнению политолога, лежит триединство: прошлое, настоящее и будущее. «И это не случайно. Российская идентичность, чувство гордости и патриотизма формируются не только в пространственном измерении – через связь с разными регионами нашей многоликой страны, но и в хронологическом. Обладая великой тысячелетней историей, Россия сегодня формирует образ будущего, который задает вектор нашего развития. Это разворачивание шкалы времени – с глубокой ретроспективой и устремленностью в перспективу – позволяет гражданам не просто знать о достижениях страны, но и понимать, в каком направлении мы движемся и какой образ будущего созидаем своими руками», – подчеркнул эксперт.

    Важна и внешняя, международная проекция этого центра, полагает Шаповалов. «Россия как один из центров формирующегося многополярного мира заинтересована в создании привлекательного образа для других стран и народов. Новое здание должно стать визитной карточкой страны – местом, куда будут стремиться приехать люди со всего мира», – говорит собеседник.

    «В условиях, когда зачастую информация о России формируется на основе фейков и стереотипов, возможность для максимального числа зарубежных гостей увидеть реальные достижения страны, познакомиться с ее историей и культурой, путешествуя по ней, приобретает особое значение. Достижения, которыми гордится российский народ, в мировом контексте должны становиться достоянием всего человечества, и новый центр станет ключевой площадкой для решения этой задачи», – считает Шаповалов.

    В четверг президент России Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия».

    Комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. Многофункциональное пространство будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг будет разбит ландшафтный парк.

    Площадь нового выставочного комплекса – более 205 тыс. кв. метров. Он сможет принимать 20 тыс. посетителей одновременно. Видовой атриум позволит проводить мероприятия при любой погоде и будет вмещать до 7 тыс. человек.

    Для комфортного пребывания посетителей в открытом амфитеатре смоделировано движение воздушных потоков, учитывающее окружающую высотную застройку.

    Стоимость строительства объекта в адресной инвестиционной программе Москвы – 80 млрд. рублей.

    Открытие Национального центра запланировано на ноябрь 2029 год.

    Комментарии (9)
    26 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    В Можайске сгорели два дома после падения БПЛА
    В Можайске сгорели два дома после падения БПЛА
    @ t.me/dvmordvintsev

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Можайске сгорели два дома после атаки украинских беспилотников, сообщил глава города Денис Мордвинцев.

    По словам Мордвинцева, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за падения обломков беспилотников. По информации из Telegram-канала градоначальника, пострадали два дома – один жилой и один дачный. По словам Мордвинцева, в жилом доме на момент происшествия находились женщина и двое внуков, которые успели эвакуироваться, пострадавших нет.

    На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Для тушения были привлечены четыре автоцистерны и 18 человек личного состава. Власти продолжают устанавливать точные причины происшествия.

    Напомним, в период с 8.00 до 13.00 четверга над Россией сбили 57 украинских БПЛА.

    В ночь на четверг над Россией уничтожили 125 украинских беспилотников.

    Комментарии (7)
    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 22:05 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы финансовой устойчивости России в период глобального кризиса

    Политолог Данилин: Суверенитет позволил России устоять перед лицом глобальных мировых потрясений

    Эксперт назвал факторы финансовой устойчивости России в период глобального кризиса
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Курс Владимира Путина на консолидацию общества и бизнеса, а также укрепление экономического суверенитета становится ключевым фактором устойчивости российской экономики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его словам, именно этот подход позволяет России не только справляться с внешним давлением, но и выстраивать долгосрочную стратегию экономического развития.

    «Владимир Путин совершенно точно отмечает, что залог успешного экономического развития России – это единство общества. Только совместными усилиями государства, бизнеса и граждан нам удастся достичь устойчивого роста и обеспечить реализацию всех стратегических интересов страны. Именно это позволяет нам уверенно двигаться в условиях мировых катаклизмов и потрясений», – сказал политолог Павел Данилин.

    По его словам, сегодня каждая из сторон искренне хочет видеть Россию богатой и сильной. Особое значение в этой связи приобретает диалог власти и бизнеса и правительства. Сам президент уделяет этой сфере большое внимание: он детально изучает запросы бизнеса и помогает ради общего блага.

    Проявляется это, в первую очередь, в процессе дебюрократизации. За последние пять лет было упрощено получение более 400 лицензий и разрешений. Данная тенденция прослеживается и в бюджетной сфере – оформление значимого числа документов постепенно становится делом простым, отнимающим меньше времени у граждан.

    «То есть в нашей стране сформировалась по-настоящему комплексная и весьма конкретная система коммуникации бизнеса и власти. Важно, что предприниматели не слепо принимают помощь от государства, но и проявляют ответственность перед обществом. Таким образом, мы достигаем наиболее оптимальных решений в регулировании экономической деятельности», – говорит эксперт.

    Россия, подчеркивает Данилин, не делает поспешных решений, а поступает взвешенно и мудро. Особенно это прослеживается в вопросе ключевой ставки. Многие сводят эту проблему к необходимости снизить показатель до минимума. Но при таком раскладе сильно просядет рубль, чего важно избежать. Россия выступает за поиск выверенных компромиссов.

    Данная тактика президента и правительства прослеживается и в текущей ситуации «сверхдоходов» от продажи энергоресурсов. Путин четко сформулировал принципы действия с образовавшимися излишками: сегодняшняя прибыль должна работать на завтрашний день, укрепить бюджет и сохранить вектор развития страны. Подобная установка отражает стратегическую направленность России на достижение долгосрочных задач.

    «Главным преимуществом отечественной экономики на этом фоне становится суверенитет. Вспомним 90-е годы, когда наша страна была этого лишена. Мы были вынуждены во многом идти на компромиссы с Западом, поскольку от него зависели. Это не способствовало раскрытию истинного потенциала России. И целенаправленная работа правительства по достижению экономической независимости во многом спасла нас от унизительного положения современной Европы», – добавил он.

    «И именно это позволило нам устоять перед лицом глобальных мировых потрясений. Многие страны теряются, не понимают, как вести себя в столь непростое время. Россия же продолжает технологическое развитие несмотря ни на что. Бизнес и государство совместно совершенствуют искусственный интеллект, цифровые платформы и автономные системы. В эпоху колоссальных сдвигов это дорогого стоит», – заключил Данилин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в пятом съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент отметил, что стране удается сохранять стабильность и устойчивые макроэкономические показатели, несмотря на внешнее давление. Причем отличные показатели поддерживаются вопреки санкционному давлению.

    Он также подчеркнул важность в этом процессе суверенитета. Без него, по мнению главы государства, невозможно защищать интересы общества. «Это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», – уточнил Путин.

    Глава государства также  подчеркнул важность консолидации государства и бизнеса. По его словам, «доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире, на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса». Президент отметил, что санкционное давление и международные конфликты усиливают риски для мировой экономики, однако Россия сохраняет макроэкономическую стабильность и продолжает движение вперед.

    Путин подчеркнул, что в новых условиях стране необходимо укреплять суверенитет и придерживаться взвешенной финансовой политики. «Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую – здесь люди очень грамотные, с хорошим опытом, здесь нет, в этой аудитории, случайных людей, вы это прекрасно понимаете, – а значит, необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах», – заявил он. Президент также призвал бизнес активнее инвестировать в технологическое развитие, отметив приоритет таких направлений, как искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы.

    Отдельное внимание глава государства уделил улучшению делового климата, снижению административных барьеров и поддержке инвестиций. По его словам, Россия продолжит развивать сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе в рамках БРИКС, а также усиливать поддержку предпринимателей. В заключение Путин подчеркнул, что Россия – страна с богатейшей историей, и ключом к ее развитию остается единство общества и совместная работа государства и бизнеса.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 18:28 • Новости дня
    В суд Екатеринбурга поступило дело о мошенничестве на 1 млрд рублей

    Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о незаконном возмещении НДС на миллиард

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело о мошенничестве на сумму около миллиарда рублей передано в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили в областном суде.

    Уголовное дело о мошенничестве на сумму около 1 млрд рублей передано в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Среди обвиняемых – Анна Корежатова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов, Василий Петров, Альбина Чернова и Анастасия Чернецкая. По данным местных СМИ, Чернецкая – бывшая супруга сына экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

    Следствие заявляет, что обвиняемые незаконно возместили из бюджета НДС на сумму около 1 млрд рублей. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

    В пресс-службе судов региона РИА «Новости» уточнили, что Чернецкая также обвиняется в подделке документов. Всем фигурантам, кроме Эдуарда Кузнецова, который находится под домашним арестом, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

    Дело поступило в Октябрьский районный суд 13 марта, а в четверг состоялось предварительное слушание. «По итогам предварительного слушания дела судом вынесено постановление о передаче уголовного дела по подсудности в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Ранее суд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Игорю Райхельсону, обвиняемому в особо крупном мошенничестве на 5 млрд рублей.

    До этого суд в Екатеринбурге отказал женщине, пытавшейся оспорить сделку по продаже автомобиля после давления мошенников. А в сентябре 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил экс-замгубернатора Олега Чемезова в СИЗО по делу о мошенничестве.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 20:16 • Новости дня
    Скончалась пострадавшая при атаке ВСУ на АЗС в Запорожской области

    В больнице умерла пострадавшая при атаке ВСУ на АЗС в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Одна из пострадавших при атаке украинского беспилотника на автозаправку в Васильевке в Запорожской области в четверг скончалась в реанимации, не приходя в сознание, сообщили власти региона.

    55-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки беспилотника украинских военных по автозаправке в городе Васильевка Запорожской области, скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, после атаки она находилась в крайне тяжелом состоянии и всё это время не приходила в сознание.

    В результате удара БПЛА по автозаправочной станции в Васильевке были ранены две женщины. О состоянии второй пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Вооруженные силы Украины нанесли удар по автозаправочной станции в Васильевке Запорожской области, в результате чего пострадали две женщины.

    Еще одна женщина пострадала в четверг после удара ВСУ по Васильевке несколькими часами ранее. До этого пять человек пострадали при атаках ВСУ на автомобили в регионе 24 марта.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Цена нефти Brent на бирже ICE выросла более чем на 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года показали резкий рост стоимости, превысив отметку в 108 долларов за баррель.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE увеличилась более чем на 5%, передает ТАСС. По состоянию на 15:51 по московскому времени рост составил 5,67%, а цена достигла 108,02 доллара за баррель.

    К 16:01 по московскому времени Brent скорректировалась и торговалась на уровне 107,46 доллара за баррель, что на 5,13% выше предыдущего значения.

    Одновременно с этим стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года увеличилась на 4,38% и составила 94,28 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть прибавили около 4% после падения из-за опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

    Цены на нефтепродукты достигли рекорда из-за кризиса на Ближнем Востоке и экспортных ограничений в ряде стран.

    Утром в четверг стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель, обновив максимум с 24 марта.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Набиуллина заявила о наличии резервов для роста экономики

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Банка России отметила, что внутренние резервы страны могут быть направлены на повышение эффективности и производительности труда.

    Как передает ТАСС, председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пленарном заседании Госдумы и заявила о наличии у России необходимых внутренних резервов для ускорения экономического роста и замедления инфляции.

    Она подчеркнула: «На мой взгляд, у нас есть внутренние резервы, чтобы ускорить экономический рост и замедлить инфляцию ровно так, как поставил задачу президент. И эти резервы в повышении эффективности и производительности труда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула недопустимость развития экономики за счет карманов граждан.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил важность поиска баланса между снижением инфляции и поддержкой экономического роста.

    Президент «Норникеля» Владимир Потанин привел образное сравнение, говоря об устойчивости российской экономики несмотря на внешние трудности.

    Комментарии (2)
    26 марта 2026, 21:38 • Новости дня
    При обстреле Белгородской области дронами ВСУ ранены три человека

    Из-за атак дронов ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серий атак украинских дронов на разные районы Белгородской области ранены три мирных жителя, повреждены десятки автомобилей и жилых домов, сообщают местные власти.

    В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на населенные пункты Белгородской области были ранены три мирных жителя, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в Мах. Пострадали две женщины в поселке Октябрьский Белгородского округа и мужчина в Грайвороне. Женщины самостоятельно обратились в больницу, у них диагностированы баротравмы, у мужчины – множественные осколочные ранения головы, предплечья и живота.

    По словам Гладкова, в Грайвороне дроны также ударили по гаражу, пристроенному к частному дому, что привело к возгоранию крыши после детонации. Еще один беспилотник выбил стекла в частном доме. В селе Доброе повреждены три легковушки и два частных домовладения, в селе Гора-Подол выбиты окна частного дома, пострадали коммерческий объект и автомобиль.

    В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал парковку, были повреждены «Газель» и автобус. В самом Белгороде после падения обломков сбитого беспилотника выбито заднее стекло легкового автомобиля.

    В городе Шебекино от ударов дронов повреждены полуприцеп грузовика и коммерческий объект. В поселке Маслова Пристань два беспилотника атаковали парковку сельхозпредприятия, вспыхнули три легковых автомобиля, повреждены еще 16 машин.

    Также в Краснояружском округе поселок Красная Яруга был атакован FPV-дроном, выбиты окна частного дома, повреждены социальный объект и два автобуса в селе Сергиевка. В селе Отрадовка в результате детонации дрона посечен забор частного домовладения. В поселке Борисовка беспилотник атаковал легковой автомобиль, транспортное средство повреждено.

    Ранее в четверг при атаке дронов со стороны ВСУ пострадала мирная жительница села Белянка в Белгородской области. А накануне при атаках ВСУ на регион погибли три мирных жителя, еще один человек получил ранения. В тот же день в области ракетный обстрел ВСУ повредил энергоинфраструктуру.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Мирный житель ранен при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

    Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области ранения получил местный житель, сообщают власти региона.

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил в своем канале в Мах, что в результате атаки пострадал мирный житель.

    Пострадавший мужчина был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор.

    Ранее в ночь на четверг жительница Брянской области погибла при атаке дронов ВСУ на село Зерново.

    До этого две женщины пострадали 23 марта в результате артиллерийского обстрела поселка Белая Березка в Брянской области. В тот же день еще три человека пострадали из-за атаки ВСУ дронами-камикадзе по селу Демьянки, их доставили в больницу.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Минстрой запланировал снизить цену домокомплектов

    Стасишин заявил о намерении Минстроя снизить цену домокомплектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замминистра строительства России сообщил о планах оптимизировать стоимость домокомплектов за счет роста объемов строительства.

    Минстрой России намерен заняться оптимизацией цены квадратного метра домокомплектов. Такое заявление сделал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин во время доклада в Совете Федерации, передает ТАСС.

    «Нам нужно оптимизировать цену квадратного метра строительства индустриальным способом, то есть домокомплектов», – отметил Стасишин. Он подчеркнул, что увеличение объемов строительства позволит сделать этот процесс более эффективным.

    По словам чиновника, чем выше будет объем строящихся индустриальных домов, тем быстрее удастся добиться снижения стоимости квадратного метра.

    Ранее банки страны сократили объем кредитных линий для застройщиков почти на 483 млрд рублей. До этого в России ввели национальный стандарт для оценки качества отделки новостроек для установления единых критериев и снижения конфликтов при приемке квартир.

    Также Минстрой обновил правила эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Подросток поджег банкомат на юго-западе Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе столицы 15-летний школьник устроил поджог банкомата на бульваре Дмитрия Донского.

    На юго-западе столицы 15-летний подросток устроил поджог банкомата, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел на бульваре Дмитрия Донского.

    «Предварительно, 15-летний подросток поджег банкомат», – сказал собеседник агентства. Другие обстоятельства происшествия не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковная полиция расследует действия пятнадцатилетнего подростка, который поджег две автозаправки в Истре по указанию неизвестных лиц.

    Силовики в Уфе предотвратили диверсию в православной церкви, которую несовершеннолетний местный житель планировал совершить с помощью самодельного взрывного устройства.

    В одном из районов Петербурга подросток устроил поджог на автозаправке, но благодаря оперативным действиям сотрудников удалось предотвратить взрыв.

    Комментарии (0)
