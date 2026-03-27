  Путин заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана
    27 марта 2026, 14:46 • Новости дня

    Рабочий погиб во время раскопок на стройплощадке в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На строительной площадке в районе Москворечье-Сабурово в столице погиб рабочий, сообщил информированный источник в пятницу.

    Инцидент произошел во время раскопочных работ на стройке на улице Москворечье, мужчину засыпало грунтом, сказал собеседник агентства «Москва».

    Его извлекли другие рабочие до прибытия спасателей, но пострадавший скончался.

    На месте работают представители экстренных служб.

    Ранее на стройплощадке в Солнцево молодой рабочий сорвался с десятого этажа в лифтовую шахту и скончался.

    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    26 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший журналист издания «Коммерсант» Владимир Соловьев заочно арестован по обвинению в участии в деятельности иностранной нежелательной организации, сообщили в московском суде.

    Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Владимира Соловьева, ему предъявлено обвинение в участии в деятельности нежелательной организации. В суде ТАСС уточнили, что Соловьеву инкриминируется участие в работе структуры, признанной в России нежелательной.

    Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста, поскольку обвиняемый не находится на территории страны. Дальнейшие детали дела в суде не раскрыли.

    Ранее в базе МВД России появилась информация о розыске главного редактора «Медузы» (иноагент и нежелательная организация) Ивана Колпакова.

    До этого основательницу издания Галину Тимченко (иноагент) Черемушкинский райсуд Москвы приговорил заочно к пяти годам лишения свободы.

    А год назад журналист Роман Анин (признан в РФ иноагентом) получил восемь с половиной лет колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, также ему запрещено администрировать блоги на три года.


    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    25 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    Сценарист «Счастливы вместе» отправлен под суд за убийство участника «Дома-2»
    @ max.ru/moscowproc

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве завершилось расследование дела о гибели участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, обвиняемым по которому проходит сценарист Станислав Берестовой, сообщает прокуратура города.

    Сценарист проекта «Счастливы вместе» 53-летний Станислав Берестовой предстанет перед судом по обвинению в убийстве участника телепроекта «Дом-2» 33-летнего Дмитрия Лукина, сообщает столичная прокуратура.

    Как уточняется, трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. По данным следствия, мужчины распивали спиртное, и между ними вспыхнул конфликт. В итоге Берестовой нанес Лукину множественные колото-резаные раны кухонным ножом в область шеи, груди, живота, спины и рук, от которых потерпевший скончался на месте.

    Сейчас обвиняемый находится под стражей. Измайловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Измайловский районный суд Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе».

    До этого Мария Кохно, ранее участвовавшая в шоу «Дом-2» и бывшая возлюбленная Лукина, предположила, что убийство могло произойти из-за характера мужчины. Напомним, тело Лукина нашли в квартире в Москве, на его теле было более 50 ножевых ранений.


    26 марта 2026, 09:42 • Новости дня
    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве, связав отключение с работой спецслужб.

    Российские спецслужбы выполняют свои функции и принимают необходимые меры для нейтрализации угроз, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, связано ли восстановление мобильного интернета в Москве с исчезновением какой-либо угрозы.

    Песков подчеркнул: «Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз. Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет – это прерогатива спецслужб».

    Он также добавил, что подобные вопросы должны адресоваться напрямую спецслужбам, а не пресс-службе Кремля. Ранее пользователи в Москве сообщали о нестабильной работе мобильного интернета в ряде районов столицы. Операторы мобильной связи уведомляли абонентов о возможном ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

    Абоненты получали сообщения, что «возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», при этом оставались доступны сайты и сервисы из «белого списка», голосовая связь и СМС.

    Песков заявил о необходимости временных ограничений мобильной связи в Москве ради защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева.

    Между тем, операторы мобильной связи в Москве начали рассылку сообщений о полном восстановлении работы мобильного интернета после недавних ограничений.

    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    26 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сегодня у россиян востребованы общественные пространства, в которых сосредоточены национальная память и объекты национальной гордости. Участие Владимира Путина в закладке нового здания Национального центра «Россия» имеет глубокий символический смысл: речь идет о создании своего рода «места силы», отвечающего на этот общественный запрос, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, проект станет единым пространством, которое свяжет воедино историческое наследие, современность и будущее страны.

    «Старт строительства нового здания Национального центра «Россия» – событие, имеющее глубокое символическое значение. Речь идет не просто о возведении очередного выставочного комплекса, а о создании принципиально нового места силы, которое отвечает на явный запрос общества», – считает политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Этот запрос, пояснил собеседник, наиболее ярко проявился во время работы выставки «Россия» на ВДНХ. Энтузиазм, с которыми граждане посещали павильоны регионов, наглядно продемонстрировали, насколько востребованы сегодня пространства, концентрирующие в себе национальную память и предметы гордости.

    Путин, по словам эксперта, задает тренд на годы вперед – сохранять гордость за достижения народа. Также президент видит запрос общества на демонстрацию современных достижений.

    «В России уже сложилась сеть важных символических мест: исторические парки «Россия – моя история», музейный комплекс «Музей Победы», возрожденная инфраструктура ВДНХ. Однако каждый из этих объектов имеет конкретную направленность. Новый же Национальный центр «Россия» призван сыграть объединяющую, систематизирующую роль, сформировав единое пространство национальной гордости», – пояснил спикер.

    Особого внимания, по его словам, заслуживает инфраструктурная составляющая проекта. «Наша страна – крупнейшая федерация с огромным количеством регионов, и формирование единого пространственного измерения невозможно без опоры на места. В этом смысле региональные филиалы центра и будущее федеральное здание в Москве – это звенья одной цепи. Наличие центров на местах в сочетании с главной площадкой, которая будет венчать эту сеть, создает ту самую целостную систему, позволяющую гражданам в любой точке страны чувствовать сопричастность к общему символическому пространству России», – добавил Шаповалов.

    В основе архитектурного и смыслового наполнения нового центра, по мнению политолога, лежит триединство: прошлое, настоящее и будущее. «И это не случайно. Российская идентичность, чувство гордости и патриотизма формируются не только в пространственном измерении – через связь с разными регионами нашей многоликой страны, но и в хронологическом. Обладая великой тысячелетней историей, Россия сегодня формирует образ будущего, который задает вектор нашего развития. Это разворачивание шкалы времени – с глубокой ретроспективой и устремленностью в перспективу – позволяет гражданам не просто знать о достижениях страны, но и понимать, в каком направлении мы движемся и какой образ будущего созидаем своими руками», – подчеркнул эксперт.

    Важна и внешняя, международная проекция этого центра, полагает Шаповалов. «Россия как один из центров формирующегося многополярного мира заинтересована в создании привлекательного образа для других стран и народов. Новое здание должно стать визитной карточкой страны – местом, куда будут стремиться приехать люди со всего мира», – говорит собеседник.

    «В условиях, когда зачастую информация о России формируется на основе фейков и стереотипов, возможность для максимального числа зарубежных гостей увидеть реальные достижения страны, познакомиться с ее историей и культурой, путешествуя по ней, приобретает особое значение. Достижения, которыми гордится российский народ, в мировом контексте должны становиться достоянием всего человечества, и новый центр станет ключевой площадкой для решения этой задачи», – считает Шаповалов.

    В четверг президент России Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия».

    Комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. Многофункциональное пространство будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг будет разбит ландшафтный парк.

    Площадь нового выставочного комплекса – более 205 тыс. кв. метров. Он сможет принимать 20 тыс. посетителей одновременно. Видовой атриум позволит проводить мероприятия при любой погоде и будет вмещать до 7 тыс. человек.

    Для комфортного пребывания посетителей в открытом амфитеатре смоделировано движение воздушных потоков, учитывающее окружающую высотную застройку.

    Стоимость строительства объекта в адресной инвестиционной программе Москвы – 80 млрд. рублей.

    Открытие Национального центра запланировано на ноябрь 2029 год.

    25 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Найден мертвым мужчина, изрезавший женщину в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве обнаружили тело мужчины, который ранее напал с ножом на свою бывшую возлюбленную, оставив предсмертную записку с обвинениями в ее адрес, сообщили в правоохранительных органах..

    Мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений женщине в квартире на Ходынском бульваре, нашли мертвым, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Собеседник агентства подтвердил, что подозреваемый был обнаружен без признаков жизни.

    Следствие установило, что 25 марта в квартире на севере Москвы была найдена женщина с ножевыми ранениями. По предварительным данным, нападавшим оказался ее бывший молодой человек, который после нападения скрылся с места происшествия.

    В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что мужчина оставил предсмертную записку, где обвинил пострадавшую в своей смерти. Женщина была госпитализирована после нападения.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК России, предусматривающим ответственность за приготовление к преступлению, покушение на преступление и убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина нанес ножевые ранения возлюбленной в квартире на севере Москвы.

    Ранее другой житель севера столицы атаковал ножом супругу и сына в состоянии алкогольного опьянения. Также в среду стало известно, что сценарист проекта «Счастливы вместе» Станислав Берестовой предстанет перед судом по обвинению в убийстве участника «Дом-2» Дмитрия Лукина.


    25 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Днем в среду Собянин сообщал о двух летевших к столице дронах. До этого силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к Москве.

    25 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Мужчина изрезал возлюбленную ножом в квартире на севере Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительницу столицы экстренно госпитализировали с ножевыми ранениями, полученными в ходе конфликта с возлюбленным в квартире на Ходынском бульваре, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Инцидент произошел 25 марта в жилом доме, пострадавшую нашли с признаками насилия, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, тяжелые травмы женщине нанес ее молодой человек, которого сейчас разыскивают правоохранительные органы.

    Раненую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники Следственного комитета, устанавливающие все обстоятельства и детали случившегося.

    Доследственная проверка ведется по статье «Покушение на убийство».

    В январе пьяный житель севера Москвы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну. В 2024 году мужчина попытался убить бывшую супругу в примерочной одного из торговых центров.

    26 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    Прокурор запросил пожизненный срок лидеру ОПГ Косте Большому

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гособвинение добивается назначения пожизненного заключения лидеру подмосковной ОПГ Константину Пискареву, которого обвиняют в организации 21 убийства и бандитизме.

    Государственный обвинитель в Мособлсуде попросил приговорить главаря ОПГ Константина Пискарева, известного как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, передает РИА «Новости» из зала суда.

    По материалам дела, Пискарев возглавлял преступную группировку, действовавшую в Москве и Подмосковье с 1998 по 2011 год. Всего обвинения предъявлены девяти фигурантам. Помимо организации банды, Пискареву вменяют совершение 21 убийства, покушение на убийство четырех человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки.

    Коллегия присяжных ранее признала всех подсудимых виновными по каждому эпизоду, и только фигуранта Николая Юрова посчитала заслуживающим снисхождения.

    Ранее другого главаря ОПГ из Лобни Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. До этого прокуратура раскрыла связи бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова с ОПГ «Покровские».


    25 марта 2026, 02:02 • Новости дня
    Средства ПВО ликвидировали летевший в сторону Москвы дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о том, что в ночь на среду средства ПВО Минобороны России ликвидировали летевший на Москву дрон.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны поздним вечером вторника сообщило, что силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России.

    25 марта 2026, 11:46 • Новости дня
    Зарплаты полицейских в Москве оказались вдвое ниже средних по городу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Денежное довольствие столичных правоохранителей с учетом всех возможных надбавок оказалось практически вдвое ниже средней зарплаты по городу, сообщил руководитель Главного управления МВД по городу Олег Баранов.

    «На сегодняшний день заработная плата сотрудников, с учетом всех доплат максимальных, которые у нас возможны, составляет от 85 до 90 тыс. рублей», – сказал Баранов, передает ТАСС.

    Руководитель главка сравнил эти цифры со средним показателем по экономике Москвы, который достиг 178 тыс. рублей. По словам Баранова, сложившаяся ситуация делает профессию полицейского неконкурентоспособной на рынке труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Владимир Колокольцев сообщал о двукратном отставании зарплат рядовых сотрудников от среднего уровня по Москве. Средний доход столичных курьеров достиг 132 тысяч рублей. Президент Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального обеспечения личного состава ведомства.

    26 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотника
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата, обломки которых уже обследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Max о сбитых еще шести беспилотниках, летевших к городу. Сначала были уничтожены два аппарата, а следом силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника, также направлявшихся к Москве. Все обломки тщательно обследуются на предмет возможной опасности.

    В общей сложности, по информации мэра, с начала суток сбиты 24 беспилотника, пытавшихся приблизиться к столице. Для сравнения, накануне было уничтожено 28 таких аппаратов.

    Ранее система противовоздушной обороны Минобороны отразила атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве.

    До этого силами ПВО Минобороны уничтожено 14 беспилотников, летевших в Москве.

    26 марта 2026, 19:17 • Новости дня
    В Москве прошла эвакуация и технический осмотр в Доме культуры ГЭС-2

    Tекст: Денис Тельманов

    В Доме культуры ГЭС-2 в Москве одновременно проводятся эвакуация и технический осмотр, сообщили представители учреждения.

    В Доме культуры «ГЭС-2» в Москве проводится эвакуация и технический осмотр, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе учреждения.

    Ранее сообщение об эвакуации появилось в официальном Telegram-канале «ГЭС-2», где также напомнили посетителям о правилах безопасного выхода из здания. Представитель учреждения заявила: «В здании Дома культуры 'ГЭС-2' проходит эвакуация и технический осмотр».

    В пресс-службе подчеркнули, что о дальнейшем режиме работы Дома культуры посетители смогут узнать через официальные каналы «ГЭС-2» в ближайшее время. Дополнительных подробностей о причинах эвакуации пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы произошел пожар в складском помещении на первом этаже. Сотрудников и посетителей здания частично эвакуировали.

    26 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Подросток поджег банкомат на юго-западе Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе столицы 15-летний школьник устроил поджог банкомата на бульваре Дмитрия Донского.

    На юго-западе столицы 15-летний подросток устроил поджог банкомата, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел на бульваре Дмитрия Донского.

    «Предварительно, 15-летний подросток поджег банкомат», – сказал собеседник агентства. Другие обстоятельства происшествия не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковная полиция расследует действия пятнадцатилетнего подростка, который поджег две автозаправки в Истре по указанию неизвестных лиц.

    Силовики в Уфе предотвратили диверсию в православной церкви, которую несовершеннолетний местный житель планировал совершить с помощью самодельного взрывного устройства.

    В одном из районов Петербурга подросток устроил поджог на автозаправке, но благодаря оперативным действиям сотрудников удалось предотвратить взрыв.

