Атака на Русский дом в Праге не повлияла на график мероприятий

Tекст: Тимур Шайдуллин

Директор Русского дома в Праге сообщил РИА «Новости», что мероприятие в пятницу состоится, несмотря на атаку на здание.

Гиренко подчеркнул: «Сегодня запланировано мероприятие, которое не отменено, предполагается, что пройдет оно в штатном порядке, с помещением библиотеки мероприятие не связано». Он также отметил, что в библиотеке учреждения хранится множество старых книг, посвященных сотрудничеству чешского и российского народов.

По словам Гиренко, в Русском доме в Праге регулярно организуют от двух до трех мероприятий в неделю. Обычно такие события собирают от 100 до 150 участников, из которых около 60% составляют жители Чехии. Посетители узнают о событиях через официальный сайт, где постоянно обновляется информация о предстоящих мероприятиях.

Гиренко сообщил, что до нападения не поступало никаких угроз или предупреждений, также не было выявлено предпосылок к произошедшему. По его словам: «Никаких предпосылок не было, никаких угроз не поступало».

Полиция Праги занимается расследованием нападения на здание Русского дома и ведет поиск подозреваемого в совершении преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вечером культурный комплекс «Русский дом» в центре Праги подвергся атаке, его закидали бутылками с зажигательной смесью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение варварским актом. А МИД Чехии осудило инцидент и заявило о недопустимости насилия в отношении любых объектов.



