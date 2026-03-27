Роспотребнадзор предложил засыпать пляжи Анапы новым песком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Попова рассказала, что специалисты Роспотребнадзора предложили засыпать пляжи Анапы чистым песком на глубину 50 см, чтобы минимизировать риски для здоровья отдыхающих, передает ТАСС.

«Для того, чтобы исключить контактный путь попадания на кожу, мы и предложили засыпку чистым песком пляжа на глубину не менее 50 см. Это важно, это ученые Академии наук оценили. И при таком содержании и исполнении подсыпки пляжа риска для здоровья человека, и в первую очередь для здоровья детей, не наступит», – заявила Попова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Виталий Савельев в эфире «Вестей» пообещал открыть пляжи Анапы к 1 июня после уборки последствий разлива мазута.

Правительство заявило о принятии окончательного решения о формате пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе после завершения исследований Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совфеда сообщила о сохранении ограничений на открытие пляжей Анапы из-за недостаточной степени их очистки.