    Трейдеры резко увеличили закупку опционов Brent по 150 долларов за баррель

    Трейдеры резко увеличили закупку опционов Brent по 150 долларов за баррель

    На фоне войны в Иране трейдеры начали массово приобретать опционы на покупку нефти Brent по цене 150 долларов за баррель с расчетом на конец апреля, сообщает Reuters.

    Количество опционов на покупку июньских фьючерсов на нефть марки Brent по цене 150 долларов за баррель с экспирацией в конце апреля выросло почти в десять раз за последний месяц, пишет «Коммерсантъ».

    По данным биржи ICE, число таких контрактов увеличилось с 3,4 тысячи до 28,9 тысячи лотов.

    Стоимость нефти Brent за время войны в Иране возросла примерно на 50% и достигла 107 долларов за баррель. При этом цены на сырье остаются крайне волатильными, реагируя на развитие переговоров и изменения ситуации вокруг конфликта.

    Глава отдела по деривативам и энергетике аналитической компании Energy Aspects Тим Скирроу отметил: «Инвесторы все чаще пытаются управлять рисками», связанными с войной в Иране. Он добавил, что если цена нефти достигнет 150 долларов за баррель, это приведет к снижению спроса, однако риски прямого дефицита сохраняются до тех пор, пока экспорт нефти из Персидского залива невозможен.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о возможном росте цены нефти в ближайшие недели выше 150 долларов за баррель из-за перебоев в добыче и логистике на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

    Аналитики Saudi Aramco прогнозировали рост стоимости нефти до 150 долларов за баррель в апреле при сохранении перебоев с поставками и закрытом Ормузском проливе.

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок

    Власти Молдавии позволили «Лукойлу» реализовать на своих АЗС имеющиеся запасы топлива с целью смягчения энергокризиса и дефицита горючего.

    Национальный центр управления кризисами Молдавии сообщил, что «Лукойл» получил временное разрешение вернуться на рынок страны, передает РИА «Новости».

    Компания может продавать только ранее накопленные запасы топлива на принадлежащих ей автозаправках, чтобы обеспечить гражданам доступ к горючему в условиях энергокризиса.

    Мера была принята на фоне роста цен на топливо и экстренного повышения тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки, что было одобрено на чрезвычайном заседании правительства.

    Решение также связано с временным закрытием части крупных заправок, которыми управляет «Лукойл-Молдова».

    «Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях», – отмечается в сообщении центра.

    В октябре власти США ввели санкции против «Лукойла» и других российских нефтяных компаний, что осложнило работу дочерних структур.

    По данным министра инфраструктуры Молдавии Владимира Боли, «Лукойл» также является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет инфраструктурой хранения и снабжения топлива для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» вынуждена прекратить работу в Молдавии из-за того, что страна присоединилась к американским санкциям.

    Сеть автозаправочных станций Teboil в Финляндии прекращает деятельность по той же причине – из-за санкций США в отношении материнской компании «Лукойл».

    Болгарские дочерние компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas – были выведены из-под санкций Британии.

    27 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана

    Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: либо конфликта, либо переговорного трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он объяснил решение Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращение огня», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – добавил собеседник.

    «При этом если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку», – полагает политолог, указывая, что удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    26 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, а также по ряду целей в Израиле.

    По их данным, речь идет о 82-й волне операции под названием «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    Как заявили представители КСИР, удары были направлены по центрам управления, радиолокационным станциям и ангарам для американских беспилотников, а также по центру Тель-Авива, Хайфе и районам на севере и юге от Кирьят-Шмоны. Кроме того, под атакой оказались базы армии США Ад-Дафра в ОАЭ, а также Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте.

    Ранее Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.

    27 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Глава Генштаба Израиля предупредил о риске развала армии
    Начальник генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о риске развала армии, пишет издание Jerusalem Post.

    Как предупредил начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, армия Израиля может оказаться под угрозой развала из-за нехватки личного состава, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Jerusalem Post.

    В своем выступлении на заседании кабинета безопасности Замир заявил: «Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться».

    Ситуация осложняется обострением обстановки на Ближнем Востоке: США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по территории Израиля и по американским военным базам в регионе.

    В Тель-Авиве подчеркивают, что стремятся не допустить получения Ираном ядерного оружия. Соединённые Штаты угрожают уничтожить военный потенциал страны и публично призывают иранских граждан сменить руководство. В то же время власти Ирана заявляют о готовности к обороне и считают бессмысленным возобновлять переговоры в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба Израиля Эяль Замир назвал текущий конфликт войной поколения.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам в странах Персидского залива и Иракском Курдистане в ответ на атаки США и Израиля по объектам на территории Ирана.

    Израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту на фоне возможной американской атаки на Иран и перевода армии в режим повышенной боеготовности.

    26 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Bloomberg: Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Иран с начала войны на Ближнем Востоке мог заработать дополнительные сотни миллионов долларов на продаже нефти, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, основной причиной стал резкий рост цен на нефть, поскольку Исламская республика осталась единственным крупным экспортером, способным использовать Ормузский пролив для поставок сырья.

    Сейчас иранская нефть продается преимущественно в Китай с минимальным за последние десять месяцев дисконтом к Brent – разрыв сократился до 2,10 доллара за баррель против более чем 10 долларов до войны. Экспорт иранской нефти в марте, по оценкам TankerTrackers.com, составил в среднем около 1,6 млн баррелей в сутки, что близко к довоенному уровню. Объемы экспорта остаются стабильными благодаря активности на терминале Харк и использованию Ормузского пролива, тогда как другие страны региона столкнулись с серьезными ограничениями.

    Параллельно Вашингтон временно снял санкции с части иранской нефти, находящейся уже на танкерах в море, чтобы сдержать рост мировых цен. По словам Ричарда Нефью, эксперта Columbia University, «администрация Трампа практически умоляет Иран продавать нефть». Подсчеты показывают, что с марта продажи только иранской Light Blend принесли стране около 139 млн долларов в сутки против 115 млн в феврале.

    Инфраструктура на главном экспортном хабе Ирана – острове Харк – осталась невредимой, несмотря на удары по военным объектам, что подтверждают спутниковые снимки Copernicus. Более того, Иран также использует для отгрузок терминал Джаск за пределами Ормузского пролива, хотя регулярные поставки оттуда редки.

    На фоне войны и атак на объекты энергетики в других странах Персидского залива инфраструктура Ирана почти не пострадала, за исключением прошлой недели, когда израильские удары пришлись по газовому комплексу Южный Парс. Это спровоцировало ответные атаки Ирана по энергетическим объектам арабских стран региона.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки.

    В четверг нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов.

    26 марта 2026, 23:47 • Новости дня
    Белый дом объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с продолжающимися переговорами между США и Ираном Вашингтон решил временно отложить удары по иранским энергетическим объектам, заявил Белый дом.

    Вашингтон объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана на десять дней – до 6 апреля. Заявляется, что решение принято в ответ на якобы поступившую просьбу иранского правительства. США заверили, что переговоры между странами «успешно» продолжаются, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Власти Ирана опровергли факт диалога с Белым домом. Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны в ответ на американский мирный план из 15 пунктов.

    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    27 марта 2026, 08:46 • Новости дня
    Tasnim: Пять арабских монархий помогли США бить по Ирану

    Иранские разведслужбы заявили, что Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предоставляли свою территорию, морские воды и воздушное пространство для операций США против Ирана, сообщает Tasnim.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источники в иранских разведслужбах сообщило, что Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предоставляли свою территорию, морские воды и воздушное пространство для операций США против Ирана, передает ТАСС.

    В публикации сообщается, что американские войска использовали эти ресурсы как во время ракетных, так и воздушных или морских атак на иранские объекты. Источники агентства отметили, что поддержка со стороны арабских стран осуществлялась с начала военного конфликта и продолжается по сей день.

    По информации Tasnim, в распоряжении США находились не только базы, но и значительные участки воздушного пространства указанных государств, что, по словам источников, сыграло важную роль в проведении операций против Ирана.

    Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова.

    США пытались убедить некоторые страны Персидского залива присоединиться к ударам по Ирану.

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары в ответ на использование их территории для атак на Иран.

    27 марта 2026, 12:24 • Новости дня
    Американист: Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции

    Решение Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США и Иран, судя по всему, все же обменялись дипломатическими сигналами, но переговорные позиции сторон сильно расходятся. Хоть Дональд Трамп и уверяет, что диалог идет хорошо, на деле какого-то сближения очевидно не наблюдается», – напомнил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне решение американского лидера продлить мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской республики объясняется несколькими факторами, считает собеседник. «Во-первых, американцам нужна передышка для того, что подтянуть дополнительные силы, а также перебросить боеприпасы для продолжения противостояния», – уточнил он.

    Политолог указал на серьезное истощение запасов ракет у Пентагона. «Например, известно, что только за первую неделю конфликта американские силы истратили больше 800 JASSM, которых в арсенале США чуть больше трех тысяч. Похожая ситуация с Tomahawk и с противоракетной системой ПВО», – детализировал Дудаков.

    «Во-вторых, решение по отсрочке ударов может быть попыткой Штатов уговорить Иран согласиться с условиями американцев», – продолжил спикер. Эксперт допускает, что если она провалится, то Вашингтон, вероятно, устроит наземную высадку на островах в Персидском заливе, либо в Ормузском проливе.

    «На это указывает тот факт, что Вашингтон неоднократно угрожал Тегерану сухопутной операцией», – пояснил политолог, оговорившись, что развитие событий по этому сценарию грозит США большими рисками, связанными с вероятными потерями среди американских морпехов и десантников.

    Как отмечает Bloomberg, уже после объявления Трампом моратория Иран продолжил нанесение ударов по Израилю и объектам США в странах Персидского залива. Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    27 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    Эксперты усомнились в успехе дипломатии США по Ирану

    Вмешательство разношерстной команды переговорщиков и отсутствие внятной стратегии усилили беспокойство мирового сообщества по поводу действий Вашингтона в конфликте с Ираном, пишет The New York Times.

    Как передает The New York Times, дипломатический подход Дональда Трампа по урегулированию войны с Ираном вызвал новые сомнения у экспертов и дипломатов. Президент США полагается на импровизацию, задействуя в переговорах сразу нескольких разных по взглядам эмиссаров – друга, члена семьи, сторонника сдержанности и сторонника жестких мер, что создает дополнительные трудности для поиска сделки.

    В администрации США четко не определено, кто именно ведет переговоры с Тегераном. Президент объявил, что к специальному посланнику Стиву Уиткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. При этом Вэнс известен как противник вмешательства на Ближнем Востоке, а Рубио занимает жесткую позицию по Ирану.

    Иран публично отверг выдвинутый США 15-пунктный план прекращения огня, но рассматривает возможность закрытых переговоров с американцами на территории Пакистана. По словам бывшего посла США в Израиле Даниэля Курцера, переговоры провалились из-за неясных целей Вашингтона и чрезмерных требований к Тегерану. Курцер также отметил, что передача дипломатии в руки людей с бизнес-опытом, а не профессионалов, лишила Белый дом экспертной поддержки.

    Опасения по поводу хаотичного принятия решений в США разделяют и зарубежные дипломаты. Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди заявил в The Economist, что Америка потеряла контроль над собственной внешней политикой. По его словам, ряд стран, включая Оман, Египет и Пакистан, пытаются наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном.

    Критики отмечают, что отправленные на переговоры Уиткофф и Кушнер не смогли должным образом оценить предложение Тегерана по ядерной программе в Женеве, что привело к дальнейшей эскалации. Бывший советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не поняли суть иранской инициативы и проигнорировали ее, предпочтя военный вариант.

    США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность проведения переговоров на высоком уровне с Ираном.

    Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны через посредничество Пакистана.

    Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны в ответ на американский мирный план из 15 пунктов.

    Белый дом решил временно отложить удары по иранским энергетическим объектам из-за продолжающихся переговоров между США и Ираном.

    Власти Ирана опровергли факт диалога с Белым домом.


    27 марта 2026, 03:51 • Новости дня
    Fars заявило о намерении Ирана изъять имущество экс-футболиста «Зенита» Азмуна
    Власти Ирана намерены конфисковать собственность, принадлежащую экс-футболисту петербургского «Зенита» Сердару Азмуну, передает Fars.

    По данным Fars, причиной такого шага стали обвинения в связях Азмуна с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    Всего в списке фигурируют 16 человек, среди которых упоминаются Азмун и известный музыкант Мохсен Ягане. Власти Ирана заявляют, что эти лица являются «наемниками, сотрудничающими с террористическим американо-сионистским врагом», либо «поддерживают наемников», связанных с Израилем и США. Отмечается, что все фигуранты списка проживают за границей.

    Азмун играл в «Зенит» в 2019 – 2022 годах. Затем перешел в немецкий "Байер". Позднее играл за итальянский клуб «Рома» и дубайский клуб «Шабаб Аль-Ахли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские спецслужбы провели операцию в Тегеране, в результате которой были задержаны десятки подозреваемых в связях с иностранными разведками и изъято оружие.

    В июне в рамках кампании по выявлению внедренных в страну агентов израильской разведки свыше 700 шпионов и наемников были арестованы властями Ирана.

    26 марта 2026, 23:21 • Новости дня
    Лавров назвал санкции против «Лукойла» и «Роснефти» попыткой рейдерского захвата
    Зарубежные активы компаний «Лукойл» и «Роснефть» столкнулись с попытками рейдерского захвата, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Были введены санкции против российских компаний ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть». Весь их зарубежный бизнес сейчас подвергается попытке рейдерского захвата», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Глава МИД России также прокомментировал действия США по поводу поставок российской нефти. По его словам, танкеры, с которых американские власти якобы «разрешили» продавать российскую нефть, и ранее самостоятельно следовали к своим пунктам назначения.

    Лавров выразил мнение, что официальные заявления американских властей о «благосклонности» по отношению к экспорту российской нефти не отражают сути происходящего. Он подчеркнул, что реальное движение танкеров от этого не изменилось и поставки продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла» в октябре. После начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.

