    27 марта 2026, 14:20 • Новости дня

    Болгария выдала США россиян, обвиненных в нарушении санкций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Болгарские власти экстрадировали в США двух россиян, обвиняемых в нарушении американских санкций и отмывании денег, сообщили в российском посольстве в Софии.

    Болгарский суд утвердил экстрадицию россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина в Соединенные Штаты, сообщили в дипмиссии РИА «Новости».

    Саму экстрадицию провели 26 марта.

    По данным посольства, Ольшанскому и Ивину в США инкриминируют нарушение американских санкций и отмывание денег.

    В декабре болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в США, его адвокат намеревался обжаловать это решение. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

    27 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    ВЦИОМ: Каждый третий россиянин верит в леших
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей России (96%) считают, что вера – личное дело каждого, при этом 81% допускают существование хотя бы одной сверхъестественной сущности, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    Россияне в подавляющем большинстве придерживаются мнения, что религиозные и мировоззренческие убеждения человека – его личное дело, если они не вредят окружающим, сообщает ВЦИОМ. По данным опроса, 96% респондентов согласились с этим утверждением.

    Вера в сверхъестественное оказалась широко распространенной: 81% россиян допускают существование хотя бы одной из девяти исследованных мистических сущностей. Больше всего доверия вызывают святые и духи, защищающие людей в опасности или военных, а также домовые, оберегающие домочадцев.

    Практика обращения к магии и мистике также получила широкое распространение. Шесть из десяти опрошенных посещали священные целебные источники, половина читала гороскопы или обращалась к астрологам, более трети занимались гаданием. Каждый четвертый носит обереги или амулеты.

    Вера в мифических персонажей славянского фольклора встречается реже: лишь каждый третий допускает существование леших, а каждый пятый – русалок. Эти образы воспринимаются скорее как сказочные архетипы, а не сакральные силы.

    В опросе, который проводился ВЦИОМ 27 января, приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    @ Hajarah Nalwadda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    26 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трафик мессенджера Telegram в России резко сокращается, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    По его словам, Telegram по трафику «умирает прямо сейчас», передает ТАСС. Осеевский отметил, что трафик WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в российских сетях практически исчез. «Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь (в Сеть), но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.

    Президент «Ростелекома» также подчеркнул, что в то время как зарубежные мессенджеры теряют аудиторию, российский сервис Max демонстрирует уверенный рост по объему трафика.

    Ранее в ФАС пообещали не штрафовать за рекламу в YouTube и Telegram до конца года.

    27 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что один из участников закрытой встречи с Владимиром Путиным лично выразил желание сделать крупный взнос в пользу государства, передает ТАСС.

    Он опроверг сообщения о том, что эта идея якобы исходила от главы Роснефти Игоря Сечина и касалась целевого направления денег на спецоперацию.

    «Это неправда, что она (идея взносов – прим. ВЗГЛЯД) исходила от Игоря Сечина. Это неправда, что деньги на СВО. Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой», – подчеркнул Песков

    Песков пояснил, что один из участников встречи действительно говорил о том, что считает необходимым выделение для государства определенной, очень крупной суммы денег – и это было его семейное решение.

    На вопрос о личности участника пресс-секретарь ответил, что встреча была закрытой именно для сохранения деталей в тайне.

    Песков также отметил, что многие бизнесмены, заработавшие капитал в 1990-е годы на процессах, связанных с государством, сейчас считают своим долгом помогать стране. По его словам, один из участников встречи аргументировал свое решение тем, что большинство собравшихся начали бизнес в 1990-х и благодаря поддержке государства, поэтому теперь видят необходимость внести свой вклад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    На съезде РСПП в Москве обсуждались предложения по стимулированию внедрения искусственного интеллекта и легализации иностранных моделей для поддержки бизнеса.

    27 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    В народную программу «Единой России» включили модернизацию вокзалов в регионах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Железнодорожные вокзалы в регионах России, согласно народной программе «Единой России». ожидает масштабная модернизация с созданием комфортных общественных пространств и внедрением современных технологий.

    По народной программе «Единой России» и при участии РЖД в ближайшие годы будет реализован проект по обновлению железнодорожных вокзалов в российских регионах. В рамках этой инициативы вокзалы трансформируют в современные общественные пространства с развитой инфраструктурой, безбарьерной средой и учетом потребностей жителей и пассажиров, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Участники круглого стола «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность» партийного форума «Есть результат!» в Ростове-на-Дону подчеркнули, что речь идет не только о капитальных ремонтах, но и о переосмыслении функционала вокзалов. Инициатива войдет в обновленную Народную программу партии.

    За последние пять лет модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году начнутся работы по обновлению вокзальных комплексов в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске. Ранее были завершены капитальные ремонты на Ладожском вокзале в Петербурге, а также в Горячем Ключе и Биробиджане.

    «Железнодорожный транспорт важен для жителей нашей страны, учитывая ее огромные масштабы. По народной программе «Единой России» проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учетом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжелыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно. Новая концепция модернизации вокзалов расширит их функционал и сделает развитым общественным пространством», – отметил координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы партии, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», Герой России Владимир Сайбель.

    Особое внимание уделяется строительству модульных вокзалов на небольших станциях. Эти автономные здания возводятся из блочно-модульных конструкций с применением современных технологий и материалов отечественного производства. Уже создано 12 таких вокзалов, которые полностью соответствуют требованиям безопасности и комфорта, оснащены автоматизированными системами для круглосуточной работы.

    Кроме того, продолжается проект по созданию специализированных залов ожидания Центра содействия мобильности – пространства учитывают потребности маломобильных граждан, включая ветеранов боевых действий. Одновременно развивается железнодорожный туризм: новый закон позволяет использовать поезда как «отели на колесах» с расширенным спектром услуг, включая экскурсии и образовательные программы.

    26 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский археолог Александр Бутягин, арестованный в Польше, подробно рассказал о жизни в польском СИЗО.

    В письмах, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие ученого публикуют новости о нем, он сообщил, что находится в камере размером шесть на три метра вместе с двумя другими заключенными – помещение рассчитано на четверых, но, по его словам, комфортнее было бы жить вдвоем. На одного человека камеры не выделяют из-за отсутствия системы видеонаблюдения.

    Археолог уточнил, что большая часть времени проходит в камере, где стоят двухъярусные железные койки. По его словам, он спит на верхней койке у окна, что ему нравится – так он видит потолок, а не нижнюю кровать. Окно закрыто тремя решетками, что ограничивает доступ к внешнему миру.

    Бутягин описал распорядок дня в СИЗО: подъем в шесть утра, завтрак, прогулка, обед, затем ужин, а в 22.00 – отбой. Два раза в неделю разрешают мыться по 10 минут, вода обычно очень горячая и не регулируется. Также дважды в неделю устраивают часовую игру в пинг-понг.

    Питание организовано так, что еду приносят прямо в камеру на тележке, этим занимаются заключенные, называемые кайфусами. У каждого своя пластиковая посуда: чашка, миска, нож, вилка и ложка зеленого цвета.

    Гулять разрешают ежедневно по часу, независимо от погоды, и Бутягин старается не пропускать прогулки. Ученый признался, что иногда его одолевает тоска и мысли о том, что он может остаться в СИЗО навсегда или быть экстрадированным, но он старается с этим бороться.

    Он отметил, что основная сложность – это полное отсутствие связи с внешним миром и почти полное отсутствие событий. За три месяца, по его словам, единственными событиями были суды, получение одежды и книг, однако он научился справляться со скукой.

    Ранее консульство России наладило переписку с Бутягиным. Кремль пообещал помощь задержанному в Польше археологу.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    26 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Российские депутаты отправились в США по приглашению конгрессвумен Луны

    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские депутаты находятся с визитом в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС. В январе член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями.

    Накануне стал известен состав делегации депутатов Госдумы в США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о получении парламентариями установок от президента России Владимира Путина перед визитом в США.

    27 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сочи сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра города и двух руководителей департаментов городской администрации, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Федеральная служба безопасности задержала двух руководителей департаментов администрации Сочи и заместителя мэра города, сказал собеседник РИА «Новости».

    О задержаниях агентству сообщили в правоохранительных органах.

    В сообщении уточняется, что речь идет о представителях муниципальной власти курортного города.

    В январе суд удовлетворил иск об обращении в доход государства активов экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и аффилированных лиц на 1,6 млрд рублей.

    27 марта 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    @ U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    На мысе Канаверал во Флориде провели запуск ракеты, предположительно гиперзвуковой, оставившей в небе белый инверсионный след, сообщает местный портал Florida Today.

    Испытание неопознанной ракеты, вероятно гиперзвуковой, прошло на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, передает РИА «Новости».

    Запуск в сторону Атлантического океана произошел в четверг примерно в 12.30 по местному времени, что соответствует 19.30 мск. На опубликованной фотографии заметен тонкий белый инверсионный след ракеты на фоне голубого неба.

    По данным портала Florida Today, никаких публичных комментариев по поводу пуска не прозвучало. Издание Orlando Sentinel уточняет, что ранее на этой неделе береговая охрана США и министерство внутренней безопасности ввели временные зоны запрета в воздушном и морском пространстве, аналогичные тем, которые применялись во время прошлых испытаний гиперзвуковых ракет с мыса Канаверал.

    Последний раз подобное испытание на мысе Канаверал проводилось в апреле 2025 года, когда там запустили дальнобойную гиперзвуковую ракету Dark Eagle. Как отмечает местная пресса, официальное название Dark Eagle армия США присвоила комплексу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) всего несколько дней назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон намеревался развернуть первую оперативную батарею дальних гиперзвуковых ракет LRHW Dark Eagle.

    В мае 2025 года на мысе Канаверал провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью.

    В декабре 2024 года американская армия и флот завершили на мысе Канаверал успешное испытание гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon.

    26 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Молдавии позволили «Лукойлу» реализовать на своих АЗС имеющиеся запасы топлива с целью смягчения энергокризиса и дефицита горючего.

    Национальный центр управления кризисами Молдавии сообщил, что «Лукойл» получил временное разрешение вернуться на рынок страны, передает РИА «Новости».

    Компания может продавать только ранее накопленные запасы топлива на принадлежащих ей автозаправках, чтобы обеспечить гражданам доступ к горючему в условиях энергокризиса.

    Мера была принята на фоне роста цен на топливо и экстренного повышения тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки, что было одобрено на чрезвычайном заседании правительства.

    Решение также связано с временным закрытием части крупных заправок, которыми управляет «Лукойл-Молдова».

    «Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях», – отмечается в сообщении центра.

    В октябре власти США ввели санкции против «Лукойла» и других российских нефтяных компаний, что осложнило работу дочерних структур.

    По данным министра инфраструктуры Молдавии Владимира Боли, «Лукойл» также является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет инфраструктурой хранения и снабжения топлива для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» вынуждена прекратить работу в Молдавии из-за того, что страна присоединилась к американским санкциям.

    Сеть автозаправочных станций Teboil в Финляндии прекращает деятельность по той же причине – из-за санкций США в отношении материнской компании «Лукойл».

    Болгарские дочерние компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas – были выведены из-под санкций Британии.

    27 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    @ Staff Sgt. Laiqa Hitt/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы США, по сообщениям, применили противотанковые мины BLU-91/B у подземной ракетной базы близ Шираза, что привело к гибели нескольких человек, пишет TWZ.

    США сбрасывают противопехотные мины у входов в подземные ракетные комплексы Ирана, сообщает TWZ. Иран обвинил США в применении мин в районах рядом с одной из своих так называемых «ракетных городов», утверждая о гибели нескольких человек. По данным иранского агентства Tasnim, «эти взрывные устройства напоминают консервные банки, чуть больше обычных банок с тунцом, и взрываются при вскрытии, что привело к человеческим жертвам».

    В публикациях Tasnim размещены фото мин BLU-91/B, которые используются для поражения бронетехники. Коллектив расследователей Bellingcat подтвердил геолокацию некоторых мин в районе деревни Кафари, примерно в двух километрах от входа в южную ракетную базу Шираз. Представленные видеозаписи показывают рассыпанные мины на территории деревни.

    Bellingcat отмечает, что США – единственный участник текущего конфликта, на вооружении которого стоят эти мины, а их поставки в Израиль не зафиксированы. Уточняется, что происхождение мин на видео пока не подтверждено, однако вероятность того, что иранцы получили к ним доступ или изготовили подделки в целях пропаганды, всё же существует. Центральное командование США отказалось комментировать использование этих мин в ходе операции Epic Fury.

    Сброс мин на подъездах к подземным комплексам может затруднить выдвижение иранских ракетных установок, а также доступ тяжелой техники для расчистки завалов после бомбардировок. Американские мины серии Gator, к которым относится BLU-91/B, предназначены для уничтожения танков и грузовиков и могут делать дороги вблизи ракетных объектов непроходимыми. Последний подтвержденный случай боевого применения этих мин США произошёл во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

    Мины могут быть настроены на самоликвидацию через четыре часа, 48 часов или 15 дней, однако не всегда срабатывают корректно, что увеличивает риск для гражданских лиц, случайно оказавшихся в этих районах. По мнению TWZ, несмотря на отдалённость «ракетных городов» от жилых зон, применение мин остаётся опасным и вызывает обеспокоенность гуманитарных организаций. США не подписывали Оттавскую конвенцию, запрещающую противопехотные мины, однако официально не используют их, а противотанковые мины под запрет не попадают.

    Вопрос о том, является ли этот инцидент единичным или частью более широкой кампании США, пока остаётся открытым. По мнению экспертов, разминирование таких территорий может стать для Ирана сложной задачей и потенциально ограничить возможности для новых ракетных атак по целям на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар США и Израиля по жилому району города Кум привел к гибели шести человек.

    Вооруженные силы США в видеозаписях ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрировали уничтожение снятых с вооружения советских и китайских зенитных комплексов, выступавших ложными целями.

    Вашингтон на фоне затянувшейся войны с Ираном стал избегать прямого признания ответственности за убийство аятоллы Хаменеи.

    27 марта 2026, 08:35 • Новости дня
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге «Национальную спутниковую компанию», владеющую телеканалом «Триколор Информ Плюс», оштрафовали за показ документального фильма с ложными сведениями о действиях солдат Красной армии во время Великой Отечественной войны.

    НАО «Национальная спутниковая компания» оштрафована на 3 млн рублей за правонарушение, сообщили в пресс-службе судов города, передает РИА «Новости».

    Суд установил, что 8 апреля 2025 года на телеканале «Триколор Информ Плюс» шла трансляция документального фильма «Мировые войны ХХ века. Война миров. Часть 5. От Москвы до Берлина».

    В нем содержались заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, представленные как факты о насильственных противоправных действиях солдат Красной армии.

    В пресс-службе рассказали, что при рассмотрении дела изучили большое количество материалов, включая специально рассекреченные документы Министерства обороны, которые документально опровергали кадры фильма.

    Один из свидетелей отметил, что достоверность использованных авторами материалов вызывает серьезные сомнения, поскольку в качественных документальных фильмах обычно указывают ссылки на архивы и научные публикации, а в данном случае такие ссылки отсутствовали.

    Представитель «Национальной спутниковой компании» вину в суде не признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентарии Государственной Думы во втором и третьем чтениях приняли закон об уголовной ответственности за публичное одобрение или отрицание фактов истребления мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

    27 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: либо конфликта, либо переговорного трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он объяснил решение Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращение огня», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – добавил собеседник.

    «При этом если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку», – полагает политолог, указывая, что удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

