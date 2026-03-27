Болгария выдала США россиян, обвиненных в нарушении санкций

ВЦИОМ: Каждый третий россиянин верит в леших

Tекст: Вера Басилая

Россияне в подавляющем большинстве придерживаются мнения, что религиозные и мировоззренческие убеждения человека – его личное дело, если они не вредят окружающим, сообщает ВЦИОМ. По данным опроса, 96% респондентов согласились с этим утверждением.

Вера в сверхъестественное оказалась широко распространенной: 81% россиян допускают существование хотя бы одной из девяти исследованных мистических сущностей. Больше всего доверия вызывают святые и духи, защищающие людей в опасности или военных, а также домовые, оберегающие домочадцев.

Практика обращения к магии и мистике также получила широкое распространение. Шесть из десяти опрошенных посещали священные целебные источники, половина читала гороскопы или обращалась к астрологам, более трети занимались гаданием. Каждый четвертый носит обереги или амулеты.

Вера в мифических персонажей славянского фольклора встречается реже: лишь каждый третий допускает существование леших, а каждый пятый – русалок. Эти образы воспринимаются скорее как сказочные архетипы, а не сакральные силы.

В опросе, который проводился ВЦИОМ 27 января, приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.