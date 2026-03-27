В России зарегистрировали микрокатетеры сосудов мозга для лечения инсультов

Оригинальные микрокатетеры для сосудов головного мозга при лечении инсультов зарегистрировали отечественные производители, передает ТАСС. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
В сообщении отмечается, что помимо микрокатетеров, отечественные производители зарегистрировали уникальные медицинские изделия, предназначенные для сердечно-сосудистой хирургии, реанимации и диагностики. В перечне также фигурируют 42 наименования медицинских изделий с возможностью дистанционной передачи данных.
Кроме того, по данным аппарата Голиковой, в России проходят клинические исследования 14 лекарственных препаратов и 23 медицинских изделий, не имеющих аналогов в мире. Испытания проходят в рамках программы технологического лидерства, стартовавшей с 2025 года. Внедрение этих разработок ожидается с 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский заявил, что переход от сна к бодрствованию сопровождается резким скачком кортизола и сгущением крови. В холодную погоду, особенно при резком похолодании, возрастает риск образования тромбов, что может привести к инфаркту или инсульту.