В трех городах раскрыли сеть поставок фальшивой стали для оборонки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники, по версии следствия, создали сеть аффилированных компаний в Москве, Новороссийске и Петербурге, через них закупалась дешевая сталь и подделывались сертификаты качества, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Общая сумма поставок фальсификата на оборонные предприятия превысила 500 млн рублей. Организатор схемы, его супруга – номинальный директор одной из фирм, а также руководитель отдела продаж и закупок в ноябре прошлого года выехали за границу, где арендовали дом, открыли офис и дистанционно продолжали курировать работу группировки.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в офисе на улице Седова изъяли документы, которые имеют доказательственное значение.

Пятеро подозреваемых задержаны и доставлены в отдел полиции, ведутся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств и розыску организаторов криминальной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от мошенничества при поставках концерну «Калашников» некачественных деталей составил свыше 35 млн рублей.