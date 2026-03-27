Крикалев сообщил о переговорах партнеров МКС о продлении эксплуатации станции

Крикалев сообщил о планах продлить работу МКС после 2030 года

Tекст: Мария Иванова

Переговоры о будущем Международной космической станции идут между странами-участниками проекта, сообщает РИА «Новости».

Заместитель генерального директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что обсуждается возможность продлить срок эксплуатации МКС после 2030 года.

«Сейчас идет разговор о, может быть, дальнейшем продлении полета станции для того, чтобы произошел плавный переход от одной станции к другой», – отметил Крикалев на дискуссионной панели в РАНХиГС.

По его словам, американская сторона планирует собирать отдельные модули или «зародыши» будущих станций на базе МКС. Аналогичный подход рассматривается и для создания Российской орбитальной станции, которая должна сменить МКС.

Согласно действующим соглашениям, станция продолжит функционировать до 2028 года, а затем начнется ее плановое сведение с орбиты, рассчитанное до 2030 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов уточнил сроки завершения совместной эксплуатации МКС до 2028 года и сведения станции с орбиты до 2030 года.

Роскосмос и НАСА планируют обсудить в течение года сроки сведения Международной космической станции с орбиты.

