Песков: Путин может совершить международный телефонный звонок

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.
Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.
Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей.
Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.
Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.
Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети он подчеркнул, что послания президента Путина и поддержка российского народа «вдохновляют» иранцев в этой войне.
«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», – написал Пезешкиан.
Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай предоставляют Ирану разную помощь, включая военное сотрудничество.
Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.
Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».
Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.
Политолог Шаповалов: В новый комплекс НЦ «Россия» будут стремиться люди со всего мира
«Старт строительства нового здания Национального центра «Россия» – событие, имеющее глубокое символическое значение. Речь идет не просто о возведении очередного выставочного комплекса, а о создании принципиально нового места силы, которое отвечает на явный запрос общества», – считает политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.
Этот запрос, пояснил собеседник, наиболее ярко проявился во время работы выставки «Россия» на ВДНХ. Энтузиазм, с которыми граждане посещали павильоны регионов, наглядно продемонстрировали, насколько востребованы сегодня пространства, концентрирующие в себе национальную память и предметы гордости.
Путин, по словам эксперта, задает тренд на годы вперед – сохранять гордость за достижения народа. Также президент видит запрос общества на демонстрацию современных достижений.
«В России уже сложилась сеть важных символических мест: исторические парки «Россия – моя история», музейный комплекс «Музей Победы», возрожденная инфраструктура ВДНХ. Однако каждый из этих объектов имеет конкретную направленность. Новый же Национальный центр «Россия» призван сыграть объединяющую, систематизирующую роль, сформировав единое пространство национальной гордости», – пояснил спикер.
Особого внимания, по его словам, заслуживает инфраструктурная составляющая проекта. «Наша страна – крупнейшая федерация с огромным количеством регионов, и формирование единого пространственного измерения невозможно без опоры на места. В этом смысле региональные филиалы центра и будущее федеральное здание в Москве – это звенья одной цепи. Наличие центров на местах в сочетании с главной площадкой, которая будет венчать эту сеть, создает ту самую целостную систему, позволяющую гражданам в любой точке страны чувствовать сопричастность к общему символическому пространству России», – добавил Шаповалов.
В основе архитектурного и смыслового наполнения нового центра, по мнению политолога, лежит триединство: прошлое, настоящее и будущее. «И это не случайно. Российская идентичность, чувство гордости и патриотизма формируются не только в пространственном измерении – через связь с разными регионами нашей многоликой страны, но и в хронологическом. Обладая великой тысячелетней историей, Россия сегодня формирует образ будущего, который задает вектор нашего развития. Это разворачивание шкалы времени – с глубокой ретроспективой и устремленностью в перспективу – позволяет гражданам не просто знать о достижениях страны, но и понимать, в каком направлении мы движемся и какой образ будущего созидаем своими руками», – подчеркнул эксперт.
Важна и внешняя, международная проекция этого центра, полагает Шаповалов. «Россия как один из центров формирующегося многополярного мира заинтересована в создании привлекательного образа для других стран и народов. Новое здание должно стать визитной карточкой страны – местом, куда будут стремиться приехать люди со всего мира», – говорит собеседник.
«В условиях, когда зачастую информация о России формируется на основе фейков и стереотипов, возможность для максимального числа зарубежных гостей увидеть реальные достижения страны, познакомиться с ее историей и культурой, путешествуя по ней, приобретает особое значение. Достижения, которыми гордится российский народ, в мировом контексте должны становиться достоянием всего человечества, и новый центр станет ключевой площадкой для решения этой задачи», – считает Шаповалов.
Комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. Многофункциональное пространство будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг будет разбит ландшафтный парк.
Площадь нового выставочного комплекса – более 205 тыс. кв. метров. Он сможет принимать 20 тыс. посетителей одновременно. Видовой атриум позволит проводить мероприятия при любой погоде и будет вмещать до 7 тыс. человек.
Для комфортного пребывания посетителей в открытом амфитеатре смоделировано движение воздушных потоков, учитывающее окружающую высотную застройку.
Стоимость строительства объекта в адресной инвестиционной программе Москвы – 80 млрд. рублей.
Открытие Национального центра запланировано на ноябрь 2029 год.
«Несмотря на объективные трудности и ограничения, введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы», – сказал он, передает ТАСС.
Путин заявил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговле, инвестициях и международных отношениях, что стало новой реальностью для всей глобальной экономики.
Он также подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.
Он отметил, что мировые рынки испытывают резкий рост неопределенности и стресса, передает ТАСС.
«Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса», – заявил президент в ходе своего выступления.
В декабре президент провел в Кремле встречу с представителями бизнеса.
Отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочной основе общего исторического прошлого и культурного наследия, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте.
Владимир Путин отметил, что именно этот фундамент позволяет государствам укреплять сотрудничество в различных сферах.
«Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия», – сказал Путин.
Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. Театр завершил реконструкцию в конце 2025 года.
Политолог Данилин: Суверенитет позволил России устоять перед лицом глобальных мировых потрясений
«Владимир Путин совершенно точно отмечает, что залог успешного экономического развития России – это единство общества. Только совместными усилиями государства, бизнеса и граждан нам удастся достичь устойчивого роста и обеспечить реализацию всех стратегических интересов страны. Именно это позволяет нам уверенно двигаться в условиях мировых катаклизмов и потрясений», – сказал политолог Павел Данилин.
По его словам, сегодня каждая из сторон искренне хочет видеть Россию богатой и сильной. Особое значение в этой связи приобретает диалог власти и бизнеса и правительства. Сам президент уделяет этой сфере большое внимание: он детально изучает запросы бизнеса и помогает ради общего блага.
Проявляется это, в первую очередь, в процессе дебюрократизации. За последние пять лет было упрощено получение более 400 лицензий и разрешений. Данная тенденция прослеживается и в бюджетной сфере – оформление значимого числа документов постепенно становится делом простым, отнимающим меньше времени у граждан.
«То есть в нашей стране сформировалась по-настоящему комплексная и весьма конкретная система коммуникации бизнеса и власти. Важно, что предприниматели не слепо принимают помощь от государства, но и проявляют ответственность перед обществом. Таким образом, мы достигаем наиболее оптимальных решений в регулировании экономической деятельности», – говорит эксперт.
Россия, подчеркивает Данилин, не делает поспешных решений, а поступает взвешенно и мудро. Особенно это прослеживается в вопросе ключевой ставки. Многие сводят эту проблему к необходимости снизить показатель до минимума. Но при таком раскладе сильно просядет рубль, чего важно избежать. Россия выступает за поиск выверенных компромиссов.
Данная тактика президента и правительства прослеживается и в текущей ситуации «сверхдоходов» от продажи энергоресурсов. Путин четко сформулировал принципы действия с образовавшимися излишками: сегодняшняя прибыль должна работать на завтрашний день, укрепить бюджет и сохранить вектор развития страны. Подобная установка отражает стратегическую направленность России на достижение долгосрочных задач.
«Главным преимуществом отечественной экономики на этом фоне становится суверенитет. Вспомним 90-е годы, когда наша страна была этого лишена. Мы были вынуждены во многом идти на компромиссы с Западом, поскольку от него зависели. Это не способствовало раскрытию истинного потенциала России. И целенаправленная работа правительства по достижению экономической независимости во многом спасла нас от унизительного положения современной Европы», – добавил он.
«И именно это позволило нам устоять перед лицом глобальных мировых потрясений. Многие страны теряются, не понимают, как вести себя в столь непростое время. Россия же продолжает технологическое развитие несмотря ни на что. Бизнес и государство совместно совершенствуют искусственный интеллект, цифровые платформы и автономные системы. В эпоху колоссальных сдвигов это дорогого стоит», – заключил Данилин.
Ранее Владимир Путин принял участие в пятом съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент отметил, что стране удается сохранять стабильность и устойчивые макроэкономические показатели, несмотря на внешнее давление. Причем отличные показатели поддерживаются вопреки санкционному давлению.
Он также подчеркнул важность в этом процессе суверенитета. Без него, по мнению главы государства, невозможно защищать интересы общества. «Это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», – уточнил Путин.
Глава государства также подчеркнул важность консолидации государства и бизнеса. По его словам, «доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире, на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса». Президент отметил, что санкционное давление и международные конфликты усиливают риски для мировой экономики, однако Россия сохраняет макроэкономическую стабильность и продолжает движение вперед.
Путин подчеркнул, что в новых условиях стране необходимо укреплять суверенитет и придерживаться взвешенной финансовой политики. «Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую – здесь люди очень грамотные, с хорошим опытом, здесь нет, в этой аудитории, случайных людей, вы это прекрасно понимаете, – а значит, необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах», – заявил он. Президент также призвал бизнес активнее инвестировать в технологическое развитие, отметив приоритет таких направлений, как искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы.
Отдельное внимание глава государства уделил улучшению делового климата, снижению административных барьеров и поддержке инвестиций. По его словам, Россия продолжит развивать сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе в рамках БРИКС, а также усиливать поддержку предпринимателей. В заключение Путин подчеркнул, что Россия – страна с богатейшей историей, и ключом к ее развитию остается единство общества и совместная работа государства и бизнеса.
В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что Росгвардия, созданная десять лет назад, заняла важное место в системе обеспечения государственной и общественной безопасности, а также защиты прав и свобод граждан России.
Среди ключевых задач Росгвардии Путин выделил борьбу с терроризмом и экстремизмом, задержание особо опасных преступников, поддержку оперативно-разыскных и следственных мероприятий, охрану значимых объектов и государственный контроль за оборотом оружия.
Путин отметил, что по всем этим направлениям ведется профессиональная и ответственная работа, а также накапливается уникальный опыт противодействия современным угрозам.
«Бойцы Росгвардии проявляют отвагу, доблесть, настоящий героизм в ходе специальной военной операции, сражаются умело и бесстрашно. Мы чтим память каждого боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину», – заявил Путин.
Он также напомнил, что в становление патриотических традиций ведомства большой вклад внесли предшественники – от внутренней стражи Российской империи до тех, кто громил нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, кто боролся с бандподпольем и международным терроризмом».
«Благодарю за службу сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал Росгвардии. И прошу передать самые тёплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и, конечно, ветеранам внутренних войск, которые десять лет назад стали прочной основой нынешней Росгвардии», – заявил он.
Путин пожелал всем бойцам здоровья и успехов.
Последствия отказа от суверенитета сегодня очевидны на мировой арене, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин подчеркнул: «Думаю, уже ни у кого нет сомнений, что значит в современном мире суверенитет, чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались, предполагая, что так будет спокойнее, так будет дешевле жить, можно будет создать лучшие условия для развития экономики, да и социалки в том числе».
«Сейчас говорят про »дух Анкориджа«. Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.
Лавров подчеркнул, что российская сторона считает подход США, направленный на достижение согласия Киева с договоренностями, достигнутыми на Аляске, единственно верным.
«Сейчас услышали от американских коллег, и имеем все основания верить, что так оно и есть, что они добиваются окончательного согласования договоренностей, достигнутых на Аляске. Именно в этом заключается их работа с режимом в Киеве», – сказал Лавров.
Министр добавил, что переговоры после встречи в Анкоридже были осложнены действиями Евросоюза и руководства НАТО, которые пытались подорвать эти договоренности. Лавров также заявил, что в Москве доверяют не словам, а конкретным действиям Вашингтона, Парижа, Берлина, Брюсселя и Лондона. По его мнению, затягивание конфликта во многом связано с подрывной политикой Евросоюза и НАТО.
Министр подчеркнул, что по итогам саммита в Анкоридже Москве и Киеву еще предстоит решить ряд важных вопросов, так как достигнутые договоренности не были всеобъемлющими. Он выделил проблемы русского языка и канонической Украинской православной церкви, подчеркнув, что Евросоюз и НАТО должны потребовать от Киева возвращения положений украинской конституции, гарантирующих права всех национальных меньшинств, особенно русскоязычных граждан и представителей религиозных меньшинств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.
«Не было ни одного случая, когда президент Эммануэль Макрон позвонил бы в Кремль и президент Владимир Путин не взял бы трубку. Ни одного, ни единожды», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.
Лавров отметил, что сам Макрон часто заявлял о намерении позвонить российскому президенту, но в итоге откладывал этот шаг. Министр обратил внимание на то, что в отличие от Путина, который общается по телефону в одиночестве, во время разговоров Макрона с Путиным в Париже обычно присутствует большое число людей. Лавров подчеркнул, что это не скрывается и часто показывается по телевидению и в социальных сетях.
Он также напомнил об утечках информации, которые происходили после переговоров двух президентов. Тем не менее, принципиальная позиция Путина заключается в постоянной готовности к диалогу с французским лидером, подчеркнул Лавров.
«Если ты хочешь позвонить своему коллеге, с которым у тебя давно установлены отношения, зачем об этом объявлять и не делать? Это уже звучит либо как угроза, либо как желание напомнить о себе. Если хочешь позвонить, если ты серьезный политик, просто заказывай телефонный разговор, и наш президент всегда ответит», – добавил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для обсуждения единого европейского подхода к диалогу.
Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным.
Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он действительно хочет вести диалог, а не устраивать шоу. Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.
«Мир устроен иначе. Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно. Причем это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», – сказал Путин на съезде РСПП, передает ТАСС.
Путин напомнил, что в России уже запущены национальные проекты, направленные на решение соответствующих задач. Он отдельно отметил, что на глобальных рынках сегодня побеждает тот, кто инвестирует в технологические инновации и постоянно работает над повышением эффективности.
Президент заверил, что власти России продолжат стимулировать вложения бизнеса в модернизацию производственных мощностей на собственной технологической базе.
Путин отметил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговой, инвестиционной сферах и в международных отношениях, что становится новой реальностью для глобальной экономики. Россия в этих условиях должна быть сильной.
Владимир Путин на пленарном заседании съезда РСПП подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.
«События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят всё чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию», – приводятся его слова в канале Кремля в Max.
«Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть сильной, <…> единой в понимании своих национальных интересов, в решении текущих задач, которые стоят перед нами, в достижении стратегических целей развития», – отметил Путин.
Путин заявил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения.
На пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин заявил о необходимости снизить уровень бюрократизации в бюджетных учреждениях, передает ТАСС.
«Такую же дебюрократизацию и снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере. Здравоохранению, образованию предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли бы больше времени уделять пациентам, ученикам, студентам», – сказал глава государства.
Он добавил, что позитивные изменения уже происходят, особенно в Москве, где, по словам президента, движение в этом направлении наиболее заметно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения разработало проект постановления о повышении выплат для участников программы «Земский учитель» в Белгородской, Брянской и Курской областях до двух млн рублей с 2027 года.