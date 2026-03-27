Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил, что рассуждения о возможном использовании Каспийского трубопроводного консорциума для давления на США не соответствуют действительности, передает ТАСС.

На соответствующий вопрос Песков ответил: «Ответ очень простой: это неправда».

Песков также отметил, что Киев не прекращает попыток вывести из строя КТК, регулярно атакуя объекты инфраструктуры беспилотниками. Он уточнил, что именно эти удары становились причиной остановки транзита, и подчеркивал сложность комплекса трубопроводов.

Пресс-секретарь напомнил, что Россия остается надежным гарантом энергетической безопасности во всем мире, несмотря на любые обстоятельства.

Напомним, в январе в результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения.

Атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума привели к потере республикой около 3,8 млн тонн экспортного сырья.

После жестких заявлений в Москве и Астане атаки Украины на инфраструктуру КТК не повторялись, обстановка стала спокойнее.