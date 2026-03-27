В народную программу «Единой России» включили модернизацию вокзалов в регионах

Tекст: Елизавета Шишкова

По народной программе «Единой России» и при участии РЖД в ближайшие годы будет реализован проект по обновлению железнодорожных вокзалов в российских регионах. В рамках этой инициативы вокзалы трансформируют в современные общественные пространства с развитой инфраструктурой, безбарьерной средой и учетом потребностей жителей и пассажиров, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники круглого стола «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность» партийного форума «Есть результат!» в Ростове-на-Дону подчеркнули, что речь идет не только о капитальных ремонтах, но и о переосмыслении функционала вокзалов. Инициатива войдет в обновленную Народную программу партии.

За последние пять лет модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году начнутся работы по обновлению вокзальных комплексов в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске. Ранее были завершены капитальные ремонты на Ладожском вокзале в Петербурге, а также в Горячем Ключе и Биробиджане.

«Железнодорожный транспорт важен для жителей нашей страны, учитывая ее огромные масштабы. По народной программе «Единой России» проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учетом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжелыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно. Новая концепция модернизации вокзалов расширит их функционал и сделает развитым общественным пространством», – отметил координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы партии, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», Герой России Владимир Сайбель.

Особое внимание уделяется строительству модульных вокзалов на небольших станциях. Эти автономные здания возводятся из блочно-модульных конструкций с применением современных технологий и материалов отечественного производства. Уже создано 12 таких вокзалов, которые полностью соответствуют требованиям безопасности и комфорта, оснащены автоматизированными системами для круглосуточной работы.

Кроме того, продолжается проект по созданию специализированных залов ожидания Центра содействия мобильности – пространства учитывают потребности маломобильных граждан, включая ветеранов боевых действий. Одновременно развивается железнодорожный туризм: новый закон позволяет использовать поезда как «отели на колесах» с расширенным спектром услуг, включая экскурсии и образовательные программы.