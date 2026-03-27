Лукашенко поручил открыть белорусское посольство в КНДР

Тeкст: Елизавета Шишкова

По словам Рыженкова, Лукашенко поставил вполне конкретные задачи, среди которых – открытие диппредставительства и интенсификация переговоров по взаимным поездкам граждан без виз.

Он подчеркнул, что это решение стало ответом на уже действующее посольство КНДР в Белоруссии, передает БелТА.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила в беседе с ТАСС, что итоги визита Лукашенко в КНДР «превзошли все ожидания».

Она отметила, что в переговорах с КНДР и США неизменно обсуждаются и вопросы, связанные с Россией, которую в Белоруссии называют братской страной. Эйсмонт подчеркнула, что такие темы всегда остаются на повестке при контактах с иностранными партнерами.

