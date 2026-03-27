Россияне назвали русский балет одним из главных культурных символов страны

Tекст: Вера Басилая

Проведенный к Всемирному дню театра опрос показал, что почти половина россиян считают классическую литературу главным культурным символом страны, а русский балет – одной из ее визитных карточек.

«Результаты опроса еще раз подчеркивают уникальность нашего культурного наследия. Классическая литература и русский балет – безусловные символы нашей страны», – заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Она отметила, что эти достижения продолжают формировать образ России в современности.

Согласно исследованию, за последний год театр посетил каждый третий россиянин, а чаще всего в театры ходят жительницы крупных или средних городов с высшим образованием.

Наибольшую популярность среди жанров сохраняют комедия и драма, однако 22% опрошенных назвали классический балет самым привлекательным, а 18% предпочли мюзиклы. Репертуаром, наиболее часто называемым любимым, стали «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Большой театр оказался самым желаемым для посещения у россиян всех возрастов – 47% респондентов хотели бы побывать именно там. В пятерке лидеров также Мариинский театр, МХАТ, Театр на Таганке и Театр Сатиры.

Большинство россиян считают необходимым соблюдать дресс-код при посещении театра, особенно это мнение популярно среди молодежи. Комфортной стоимостью билета для большинства респондентов стали 3–5 тыс. рублей.

В числе основных причин, мешающих посещать театр, лидируют нехватка свободного времени и отсутствие театра поблизости. Также отмечались высокая стоимость билетов и отсутствие интереса к театру.

