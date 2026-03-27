Маркетплейсы подвергли критике национальную модель торговли Минпромторга

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ассоциация направила министру экономического развития Максиму Решетникову обращение с критикой проекта, пишет ТАСС.

В объединение входят ключевые игроки рынка – Wildberries&Russ, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер», на долю которых приходится более 85% рынка. Ассоциация заявила, что документ в основном не стимулирует традиционную розницу, а вводит необоснованные ограничения для цифровых платформ.

«По мнению АЦП, концепция носит преференциальный характер в отношении офлайн-торговли. В целях обеспечения «баланса форматов» предлагается ввести ряд ограничений, прямо направленных против маркетплейсов и онлайн-торговли», – говорится в обращении.

При этом ассоциация считает отдельные положения приемлемыми и заявляет о готовности предложить корректировку формулировок для более взвешенного регулирования.

АЦП предлагает исключить меру о распространении на маркетплейсы антимонопольных ограничений закона о торговле при продаже продовольствия по посредническим договорам без перехода права собственности.

Ассоциация называет такой подход нецелесообразным и выступает против запрета на скидки, предупреждая, что это сузит ценовые механизмы платформ и приведет к росту цен во всех каналах продаж. Решить этот вопрос предлагается на уровне акта саморегулирования.

Предложенный порядок подачи информации в торговый реестр требует доработки, а возложение этой обязанности на агрегаторы товаров и услуг необоснованно, поскольку такие требования должны касаться только тех, кто непосредственно торгует.

Авторы обращения выступили против идеи возложить на маркетплейсы полную ответственность за соблюдение продавцами обязательных норм: по их мнению, ее должен нести продавец, а платформы обязаны отвечать лишь за технически возможные меры контроля.

АЦП также предложила убрать норму о запрете маркетплейсам устанавливать условия для пунктов выдачи заказов, сотрудничающих с несколькими площадками, а также ограничение на изменение договорных условий с партнерами не чаще одного раза в три месяца.

Кроме того, АЦП не поддержала положения о запрете дискриминации российских поставщиков по сравнению с иностранными, о регулировании трансграничной электронной торговли и о механизмах продвижения национальных непродовольственных товаров, указав, что такие требования являются излишним вмешательством государства и уже урегулированы иными нормами, включая налоговое законодательство.

Напомним, Минпромторг разработал концепцию запрета маркетплейсам самостоятельно устанавливать цены на товары и проводить акции без согласия продавцов.