Axios: США готовятся отправить 10 тыс. военных на Ближний Восток

Tекст: Алексей Дегтярёв

Белый дом и Пентагон в ближайшие дни могут направить на Ближний Восток как минимум 10 тыс. дополнительных военнослужащих, пишет Axios со ссылкой на неназванного собеседника из американского военного ведомства.

Решение ожидается на следующей неделе, а задействованы будут части, отличные от уже развернутых в регионе.

Резкое наращивание сухопутных сил рассматривается на фоне заявлений Трампа о переговорах с Ираном по соглашению об окончании войны. При этом иранские власти пока не согласились на встречу на высшем уровне и подозревают, что дипломатическая активность США может быть уловкой.

По информации издания, Пентагон разрабатывает военные варианты для «последнего удара» в Иране, включая возможное применение наземных войск и массированной бомбардировки.

Американский лидер пока не выбрал ни один из сценариев, но источники отмечают, что он готов к эскалации, если диалог с Тегераном не даст ощутимых результатов. В регион в ближайшие дни и недели также должны прибыть несколько эскадрилий истребителей, морские экспедиционные группы морской пехоты и командование 82-й воздушно-десантной дивизии с пехотной бригадой численностью в несколько тыс. бойцов.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана.

Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей.