Эксперты усомнились в успехе дипломатии США по Ирану

NYT: Критики назвали провалом переговоры США с Ираном и союзниками

Tекст: Вера Басилая

Как передает The New York Times, дипломатический подход Дональда Трампа по урегулированию войны с Ираном вызвал новые сомнения у экспертов и дипломатов. Президент США полагается на импровизацию, задействуя в переговорах сразу нескольких разных по взглядам эмиссаров – друга, члена семьи, сторонника сдержанности и сторонника жестких мер, что создает дополнительные трудности для поиска сделки.

В администрации США четко не определено, кто именно ведет переговоры с Тегераном. Президент объявил, что к специальному посланнику Стиву Уиткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. При этом Вэнс известен как противник вмешательства на Ближнем Востоке, а Рубио занимает жесткую позицию по Ирану.

Иран публично отверг выдвинутый США 15-пунктный план прекращения огня, но рассматривает возможность закрытых переговоров с американцами на территории Пакистана. По словам бывшего посла США в Израиле Даниэля Курцера, переговоры провалились из-за неясных целей Вашингтона и чрезмерных требований к Тегерану. Курцер также отметил, что передача дипломатии в руки людей с бизнес-опытом, а не профессионалов, лишила Белый дом экспертной поддержки.

Опасения по поводу хаотичного принятия решений в США разделяют и зарубежные дипломаты. Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди заявил в The Economist, что Америка потеряла контроль над собственной внешней политикой. По его словам, ряд стран, включая Оман, Египет и Пакистан, пытаются наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном.

Критики отмечают, что отправленные на переговоры Уиткофф и Кушнер не смогли должным образом оценить предложение Тегерана по ядерной программе в Женеве, что привело к дальнейшей эскалации. Бывший советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не поняли суть иранской инициативы и проигнорировали ее, предпочтя военный вариант.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

