Bloomberg назвал условие роста цен на нефть до 200 долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость нефти может достичь рекордных 200 долларов за баррель, если война между США, Израилем и Ираном продлится до июня, а Ормузский пролив останется закрытым, сообщает Bloomberg. Такой прогноз дали аналитики Macquarie Group Ltd., подчеркнув, что вероятность этого сценария оценивается в 40%.

В своей аналитической записке эксперты, включая Викаса Двиведи, отмечают: «Закрытие пролива привело к резкому росту цен на нефть и нефтепродукты из-за масштабов перебоев». Они добавили, что длительное закрытие Ормузского пролива вынудит цены расти настолько, чтобы «уничтожить исторически большой объем мирового спроса на нефть».

Brent сейчас находится возле отметки 108 долларов за баррель, а ранее в марте цена достигала 119,50 доллара, что стало максимумом за время кризиса. Исторический пик – 147,50 доллара за баррель – был зафиксирован в 2008 году.

Альтернативный прогноз предполагает 60% вероятности скорого завершения конфликта уже к концу марта. В этом случае влияние на рынок будет ограниченным, считают аналитики.

По словам экспертов Macquarie, до начала конфликта через Ормузский пролив ежедневно перевозилось около 15 млн баррелей сырой нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов. Сейчас Иран позволил пройти десяти танкерам в качестве жеста доброй воли, а президент США Дональд Трамп отложил возможные удары по иранским объектам до 6 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможном росте цены нефти в ближайшие недели выше 150 долларов за баррель из-за перебоев в добыче и логистике на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

Эксперт по энергетике Игорь Юшков предупредил о риске глобального энергетического шока и скачке цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае полного перекрытия Ормузского пролива во время американо-израильской операции против Ирана.

Ситуация в Ормузском проливе остается напряженной из-за угрозы его перекрытия, способной вызвать резкий рост мировых цен на энергоносители.