Белый дом поддержал решение МОК о запрете трансгендеров на ОИ

Tекст: Вера Басилая

Белый дом сразу приветствовал решение МОК, заявив, что оно соответствует президентскому указу и направлено на защиту женского спорта.

Международный олимпийский комитет официально объявил, что к соревнованиям среди женщин на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе допустят только спортсменок, прошедших генетическое тестирование и подтвердивших биологический женский пол.

Решение было озвучено президентом МОК Кирсти Ковентри, которая подчеркнула, что гендерный скрининг будет проводиться для каждой спортсменки только один раз в жизни, передает The Washington Post.

Ковентри отметила: «Я убеждена, что права всех олимпийцев на честное соревнование должны быть защищены. Новая политика основана на науке и рекомендациях медицинских экспертов. Даже минимальные преимущества могут повлиять на исход соревнований, поэтому участие биологических мужчин в женской категории несправедливо и потенциально небезопасно».

В МОК пояснили, что решение принято для сохранения женской категории в олимпийском спорте, отражения правовых изменений и рекомендаций рабочей группы по защите женских соревнований. В заявлении подчеркивается стремление обеспечить равные возможности для женщин на пьедесталах и в финалах, а также повысить их видимость на мировом уровне.

Оппоненты решения, в частности Национальный центр женских прав, раскритиковали введение генетических тестов и жестких правил, назвав их унизительными и дискриминационными. Руководитель центра Брайан Диттмайер отметил, что такие меры несут риск стигматизации и принуждения к разглашению частной медицинской информации, особенно для женщин из уязвимых групп.

В феврале 2026 года в МОК сообщили о подготовке гендерной реформы под руководством Кирсти Ковентри для усиления защиты спортсменок.

В декабре 2024 года американский лидер заявил о намерении «убрать мужчин из женского спорта» и запретить участие трансгендеров в женских соревнованиях.