Экс-полковник ВВС США: Война с Ираном выжала последние ресурсы из дозаправщиков

Экс-полковник ВВС США Пананон: Война с Ираном выжала последние ресурсы из дозаправщиков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Самолеты KC-135, сошедшие с конвейера еще в 1950–1960-е годы, продолжают летать почти исключительно благодаря самоотверженной работе техников. «Я бы однозначно сказал, что на всю экосистему легла колоссальная нагрузка», – сказал Пананон, пишет The War Zone.

Полковник подчеркнул, что пилоты и обслуживающий персонал месяцами живут вдали от домов, выбиты из привычного режима и работают в экстремальной жаре на Ближнем Востоке. Он напомнил, что операцию Epic Fury обеспечивают сотни вылетов для дозаправки истребителей, транспортников и других машин.

Недавняя катастрофа KC-135 над Ираком унесла жизни шести военнослужащих, включая хорошо известную в сообществе техсержанта Эшли Пруитт.

Отвечая на вопрос о поддержании в строю самолетов эпохи холодной войны, Пананон рассказал об использовании 3D-печати, разборки машин на «кладбище» и даже о повторном изготовлении деталей, придуманных еще в 40-е годы. Он назвал KC-135 «франкенштейном», на который годами навешивают новую авионику и двигатели, но признал, что это лишь частично решает проблему дефицита запчастей.

Говоря о безопасности полетов в перегруженном иракском небе, Пананон напомнил о жестких процедурах разведения по высотам и о ключевой роли тренировки и ситуационной осведомленности. Он признал, что полеты на дозаправку на скорости около 560 км/ч на дистанции до трех метров между самолетами по определению крайне рискованны, но пилоты отрабатывают аварийный маневр «breakaway», позволяющий разойтись в случае ошибки.

При этом Пананон отметил, что списание «рабочей лошадки» KC-10 усилило нагрузку на стареющие KC-135, а новый KC-46 пока лишь частично закрывает образовавшийся дефицит. В 2023 году он ушел в отставку и сейчас летает вторым пилотом Boeing 737 в United Airlines.

Центральное командование ВС США в середине марта подтвердило гибель шести военнослужащих при крушении самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость». Эти два KC-135 столкнулись в небе над Ираком при выполнении полета.