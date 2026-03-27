Экс-главврача кузбасской клиники «Свобода» отправили под домашний арест

Tекст: Алексей Дегтярёв

Белов пробудет под домашним арестом до 18 мая 2026 года, передает РИА «Новости».

Суд не поддержал ходатайство следствия, которое настаивало на заключении Белова под стражу.

По данным следствия, бывший главврач и директор наркологической клиники «Свобода» в Кемерово обвиняются в оказании платных медицинских услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без необходимой лицензии.

Следователи полагают, что в августе 2025 года в результате противоправных действий Белова умер 37-летний мужчина.

Кроме того, в декабре еще один пациент клиники был экстренно доставлен в городскую больницу.

Ранее суд отправил в СИЗО бывшего директора наркологической клиники «Свобода» после смерти пациента.

Выяснилось, что в этой клинике лечился рэпер Паша Техник (Павел Ивлев)

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, до этого сотрудничал с медучреждением. После сообщений о смерти пациента он объявил о завершении работы с клиникой.