Спутник «Лобачевский» показал первые четкие снимки Земли

Спутник «Лобачевский» получил первые мультиспектральные снимки Земли

Tекст: Мария Иванова

Аппарат «Лобачевский» нижегородского университета, созданный на базе платформы «Геоскан 16U», получил первые изображения планеты, передает РИА «Новости».

«Кубсат «Лобачевский» нижегородского Университета Лобачевского, созданный на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U", получил первые снимки Земли с мультиспектральной камеры», – говорится в сообщении компании «Геоскан».

На снимках с разрешением четыре метра отражены окрестности города Окснард в штате Калифорния в США и города Йокосука в префектуре Канагава в Японии в четырех спектральных диапазонах. В компании отметили, что кадры подтвердили работоспособность платформы и полезной нагрузки и открыли новые возможности для агроэкологических исследований ученых и студентов университета.

Руководитель отдела разработки малых космических аппаратов «Геоскан» Дмитрий Боровицкий заявил, что при создании спутника инженеры заложили в платформу точную систему ориентации, а полученные кадры подтверждают правильность выбранных технологических решений. Он добавил, что команда продолжает работу с системами кубсата и полезной нагрузкой, вводит в эксплуатацию и настраивает гиперспектральную камеру, параллельно выводя на целевые показатели первый кубсат 16U «ИнноСат16».

Руководитель спутникового проекта Нижегородского госуниверситета Максим Жарков объяснил выбор Калифорнии и японской Йокосуки тем, что над этими районами не было облачности, а участки легко опознать по рельефу. Он также указал, что сейчас на большей части территории России еще лежит снег, водоемы скованы льдом, а высокая влажность формирует плотную облачность, поэтому для тестовых снимков выбрали побережья с более теплым климатом.

Запуск кубсата «Лобачевский» состоялся 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный. Помимо мультиспектральной камеры производства НПО «Лептон», аппарат оснащен гиперспектральной камерой, созданной в Самарском государственном университете имени академика С. П. Королева.

