    Спутник «Лобачевский» показал первые четкие снимки Земли

    Спутник «Лобачевский» получил первые мультиспектральные снимки Земли

    Tекст: Мария Иванова

    Российский спутник «Лобачевский» передал первые изображения Земли с мультиспектральной камеры, где запечатлены побережья Калифорнии и Японии в четырех спектрах.

    Аппарат «Лобачевский» нижегородского университета, созданный на базе платформы «Геоскан 16U», получил первые изображения планеты, передает РИА «Новости».

    «Кубсат «Лобачевский» нижегородского Университета Лобачевского, созданный на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U", получил первые снимки Земли с мультиспектральной камеры», – говорится в сообщении компании «Геоскан».

    На снимках с разрешением четыре метра отражены окрестности города Окснард в штате Калифорния в США и города Йокосука в префектуре Канагава в Японии в четырех спектральных диапазонах. В компании отметили, что кадры подтвердили работоспособность платформы и полезной нагрузки и открыли новые возможности для агроэкологических исследований ученых и студентов университета.

    Руководитель отдела разработки малых космических аппаратов «Геоскан» Дмитрий Боровицкий заявил, что при создании спутника инженеры заложили в платформу точную систему ориентации, а полученные кадры подтверждают правильность выбранных технологических решений. Он добавил, что команда продолжает работу с системами кубсата и полезной нагрузкой, вводит в эксплуатацию и настраивает гиперспектральную камеру, параллельно выводя на целевые показатели первый кубсат 16U «ИнноСат16».

    Руководитель спутникового проекта Нижегородского госуниверситета Максим Жарков объяснил выбор Калифорнии и японской Йокосуки тем, что над этими районами не было облачности, а участки легко опознать по рельефу. Он также указал, что сейчас на большей части территории России еще лежит снег, водоемы скованы льдом, а высокая влажность формирует плотную облачность, поэтому для тестовых снимков выбрали побережья с более теплым климатом.

    Запуск кубсата «Лобачевский» состоялся 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный. Помимо мультиспектральной камеры производства НПО «Лептон», аппарат оснащен гиперспектральной камерой, созданной в Самарском государственном университете имени академика С. П. Королева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый отечественный кубсат формата 16U на солнечно-синхронную орбиту отправили вместе с другими малыми аппаратами с космодрома Восточный.

    Ранее космический аппарат «Ресурс-П» № 5 для инфракрасного зондирования Земли приняли в эксплуатацию для мониторинга природных ресурсов и экологической обстановки.

    25 марта 2026, 10:50 • Новости дня
    Предложена новая теория формирования Земли
    Предложена новая теория формирования Земли
    Tекст: Мария Иванова

    Новое моделирование показало, что Земля и ее соседи могли возникнуть из двух отдельных поясов вещества вокруг молодого Солнца, а не из одного.

    Международная группа учёных выдвинула гипотезу, согласно которой Земля и другие каменные планеты Солнечной системы могли возникнуть не из одного, а из двух отдельных колец вещества вокруг молодого Солнца, сообщает New Scientist.

    Классические модели с единственным диском не объясняли ни различий в составе пород Земли и Марса, ни размеров и расстояний между планетами.

    Руководитель исследования Билл Боттке заявил: «Мы провели за компьютером шесть месяцев, ничего не работало, поэтому мы пошли на отчаянный шаг. Мы сказали: почему бы не попробовать второй резервуар?» Новый расчёт, как отмечают учёные, позволил получить в симуляциях планеты с характеристиками, близкими к реальным.

    Симуляция показала, что одно кольцо находилось на расстоянии примерно половины дистанции от Солнца до Земли, а второе – в 1,7 раза дальше. Такая структура объясняет, почему Земля сформировалась в основном из внутреннего кольца, а Марс – из внешнего. Исследование также подтверждает, что Луна и Марс имеют схожие черты строения с Землёй.

    Авторы работы подчёркивают, что для подтверждения гипотезы необходимы очень специфические начальные условия, происхождение которых пока неясно. Сейчас исследователи продолжают уточнять модель и проверяют её на других загадках Солнечной системы с помощью суперкомпьютеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы обнаружили в созвездии Лиры железное облако из останков каменистой планеты.

    Созданный учеными новый искусственный интеллект выявил в нашей галактике 44 планетные системы земного типа.

    25 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории ученые смогли безопасно перевезти 92 антипротона по маршруту длиной четыре километра с помощью уникального портативного контейнера.

    Европейская организация ядерных исследований (CERN) протестировала систему доставки антиматерии, перевезя партию частиц на автомобиле, сообщает New Scientist.

    Эксперимент состоялся на четырехкилометровом участке дороги вблизи Женевы. Это стало первым шагом к созданию полноценного сервиса по доставке редкого вещества в различные лаборатории Европы.

    «Я очень рад, что мы сейчас на той стадии, когда возможна транспортировка антиматерии», – заявил представитель CERN Кристиан Сморра. По его словам, это был долгий путь, потребовавший множества усилий и напряженной работы всей команды, чтобы заставить технологию работать.

    Для реализации задачи ученые задействовали проект STEP – переносной контейнер с жидким гелием и мощными магнитными полями. Такая ловушка позволяет удерживать античастицы от аннигиляции, неизбежной при контакте с обычной материей. В ходе тестового заезда 92 антипротона успешно перенесли транспортировку и остались невредимыми.

    Джеффри Хангст из Орхусского университета отметил, что успех эксперимента открывает годы высокоточных измерений вдали от магнитных помех основного зала. Однако расширение географии доставки займет время, так как многие узлы комплекса закроются на модернизацию до конца 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям намеревались отправить грузовик с антипротонами в тестовый рейс.

    Между тем ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино установку мощнее коллайдера в ЦЕРН.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    24 марта 2026, 21:55 • Новости дня
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году

    Аллерголог: Ранняя весна ускорила сезон аллергии в России

    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    Tекст: Татьяна Косолапова

    Весенняя аллергия в этом году стартовала раньше обычного: ольха уже зацвела, а при теплой погоде береза может раскрыть свои почки уже в апреле. При этом, чем выше температура, тем больше концентрация пыльцы и сильнее симптомы, сказала газете ВЗГЛЯД врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева.

    «В этом году весенняя аллергия уже началась – зацвела ольха. Это случилось больше недели назад, и, судя по погоде, дальше концентрация пыльцы будет расти. И если весна останется теплой, то уже в апреле мы ждем старта цветения березы», – говорит Жоголева.

    Она отметила, что пик цветения березы традиционно приходится на майские праздники, однако точные сроки его завершения предсказать трудно. При холодной погоде оно может затянуться до середины июня, тогда как теплая весна, напротив, ускорит процесс – и цветение завершится уже к концу мая. При этом чем выше температура, тем больше концентрация пыльцы в воздухе и тем сильнее проявляются симптомы аллергии.

    «Если человек уже знает о существовании у себя аллергии, ему нужно посетить аллерголога-иммунолога. Врач назначит лечение. Прописанные препараты необходимо принимать каждый день, весь период цветения березы. Очень важно, что делать это нужно каждый день, даже если симптомов с утра нет», – замечает эксперт.

    Специалист подчеркивает, что основная цель терапии – предотвратить появление симптомов. При отсутствии регулярного лечения аллергия может прогрессировать, и со временем пациенту потребуется более интенсивная медикаментозная поддержка.

    Иногда может потребоваться и специальная диета. «Она нужна только тем людям, у которых есть перекрестная аллергия. Она проявляется зудом во рту, першением в горле, отеком губ, высыпанием вокруг рта», – объясняет Жоголева.

    При этом, по ее словам, людям с аллергией на пыльцу не требуется для профилактики исключать из рациона родственные ей растительные продукты – фрукты, овощи, зелень, орехи и бобовые. Но рекомендуется ограничить сладости, фастфуд и продукты глубокой переработки: исследования показывают, что их преобладание в рационе может утяжелять течение аллергии.

    «Важно знать, что для аллергии существует специальное лечение. Называется аллерген-специфическая иммунотерапия. Это лечение, чем-то похожее по своему принципу на вакцинацию. В этом году его уже не успеть начать, его старт необходимо планировать за 3–4 месяца до начала цветения. Чтобы узнать, нужно это лечение или нет, необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Он подскажет, когда и как провести обследование, чтобы запланировать такую терапию», – заключила собеседница.

    Ранее аллерголог-иммунолог Лариса Фабер рассказала, что жизнь в мегаполисе может спровоцировать развитие аллергии, бессонницы и снижение концентрации внимания как у детей, так и у взрослых. Она пояснила, что жители больших городов, пытаясь защититься от инфекционных заболеваний, делают свою иммунную систему слабее.

    27 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Установлен предок современных обезъян
    Установлен предок современных обезъян
    Tекст: Мария Иванова

    Обнаруженные в Египте челюсти и зубы возрастом 17 млн лет указывают на североафриканское происхождение общего предка всех человекообразных обезьян.

    Окаменелые челюсти и зубы, найденные в Северном Египте, могут принадлежать ближайшему известному предку всех человекообразных обезьян, включая человека, пишет New Scientist.

    На участке Вади-Могра исследователи в 2023 и 2024 годах обнаружили четыре образца возрастом около 17–18 млн лет и выделили новый вид Masripithecus moghraensis.

    Один из экземпляров представлен передней частью нижней челюсти с двумя коренными зубами, принадлежащими одному животному, другой – отдельным фрагментом челюсти без коронок зубов. По словам Шурук Аль-Ашкар, «решающим аргументом стало сочетание человекообразных черт в нижней челюсти». Участок сращения половин челюсти напоминает более поздних человекообразных, а коренные зубы низкие, округлые, сильно изрезанные и почти одинакового размера.

    По оценке ученых, Masripithecus moghraensis весил около 25 кг, был крупнее типичных обезьян того времени и по результатам филогенетического анализа уверенно попал в линию гоминоидов. Отмечается, что человекообразные обезьяны отличаются от обычных отсутствием хвоста, а уже к 16 млн лет назад их представители расселились в Европу и Азию.

    Строение зубов и челюсти говорит о гибком рационе: вид в основном питался плодами, но мог перерабатывать орехи и семена благодаря мощной челюсти и сложным молярам. Пока не найдены кости конечностей, ученые не могут сказать, жил ли он преимущественно на деревьях или на земле.

    Размер клыков указывает, что оба найденных экземпляра были самцами, примерно с небольшую самку шимпанзе. Эрик Зайфферт из Университета Южной Калифорнии отметил, что десятилетиями палеонтологи находили в раннем миоцене только сходные виды в Восточной Африке, а теперь стало ясно, что важная часть истории эволюции человекообразных происходила и в Северной Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, необычная находка в Алжире помогла ученым определить прародину рода Homo и сроки выхода предков людей за ее пределы.

    Эксперимент с бонобо Канзи подтвердил наличие у человекообразных обезьян воображения, ранее считавшегося исключительно человеческой способностью.

    Находка в Олдувайском ущелье в Восточной Африке показала использование предками современного человека костяных орудий труда уже 1,5 млн лет назад.

    25 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    Физики: ИИ позволит решить фундаментальные проблемы науки в ближайшие пять лет
    Физики: ИИ позволит решить фундаментальные проблемы науки в ближайшие пять лет
    Tекст: Мария Иванова

    Впервые на международном форуме физиков обсуждение возможностей искусственного интеллекта вызвало острые разногласия о будущем самой профессии и научных открытий, отмечает New Scientist.

    Участники Глобального саммита Американского физического общества в Денвере, собравшего 14 тыс. исследователей, активно использовали чат-боты для разъяснения сложных терминов в реальном времени, передает New Scientist.

    Слушатели лекций массово обращались к искусственному интеллекту с просьбами объяснить значение таких понятий, как «трансмонные кубиты» или «спинтроника».

    Главной темой дискуссий стала применимость технологий в реальных исследованиях. Мэтью Шварц из Гарвардского университета рассказал, что чат-бот Claude от Anthropic способен решать задачи уровня докторантуры. Ученый отметил, что работа над исследованием в области квантовой теории поля заняла у него около двух недель, тогда как студенту потребовалось бы на это два года.

    Шварц выразил уверенность, что благодаря ИИ фундаментальные проблемы физики, включая объединение квантовой теории с общей теорией относительности, будут решены в ближайшие пять лет. По его мнению, сотрудничество с нейросетями позволяет каждому исследователю стать эквивалентом Альберта Эйнштейна.

    Другие эксперты призвали к осторожности, указывая на сложность проверки генерируемых нейросетями данных и риск получения правдоподобных, но ошибочных результатов. Представитель Американского физического общества Рэйчел Берли добавила, что резкий рост числа научных статей, написанных с помощью ИИ, уже создал чрезмерную нагрузку на систему рецензирования.

    В завершение дискуссии Мэтью Шварц предположил, что людям останется роль «оценщиков вкуса», определяющих значимость тех или иных проблем. «Я боюсь, что некоторые вещи могут ухудшиться, прежде чем станут лучше. Это удивительно, но и немного страшно», – резюмировал физик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросети уже несколько лет применяются для решения сложных задач в астрофизике и поисках новых частиц на ЦЕРН.

    Искусственный интеллект справился с исследовательской задачей по изучению супербактерий всего за два дня.

    25 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Ведущий климатолог НАСА уволилась из-за давления властей США на науку

    Ведущий климатолог НАСА Марвел ушла из-за давления властей США на науку

    Tекст: Мария Иванова

    Одна из ведущих климатологов НАСА Кейт Марвел ушла в отставку, заявив о невозможности работать под давлением властей на научное сообщество.

    Кейт Марвел направила руководству письмо, где назвала причиной ухода прессинг со стороны государства, сообщает Bloomberg.

    В обращении к директору Центра космических полетов Годдарда и его заместителю она выразила разочарование текущей ситуацией.

    «Я никогда не ожидала, что сама наука подвергнется нападкам просто потому, что она, как журналистика, история и даже лучшие виды искусства, является способом поиска истины», – написала Марвел. В самом ведомстве отказались комментировать кадровые перестановки, отмечает ТАСС.

    Ранее стало известно о масштабных сокращениях в Центре Годдарда, инициированных администрацией Белого дома. Увольнения затронули более трети персонала, управляющего телескопом «Хаббл», из-за чего часть помещений лаборатории планируется сдать в аренду или снести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрацияпрезидента CIF объявила о прекращении финансирования миссий NASA по мониторингу выбросов парниковых газов.

    Президент США ранее вывел страну из Парижского соглашения по климату.

    Лаборатория реактивного движения НАСА в прошлом году сообщила о сокращении 550 сотрудников в рамках масштабной реорганизации.

    26 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    Японский ученый рассказал о будущем замены консервантов гвоздикой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Натуральные вещества, содержащиеся в специях, при определённых условиях могут стать альтернативой химическим консервантам, однако их применение требует нового подхода к разработке продуктов, при котором антимикробные свойства сочетаются со вкусовыми характеристиками, рассказал профессор Токийского университета Кодзи Нагата.

    Нагата рассказал о возможностях применения натуральных компонентов специй в качестве замены химическим консервантам, пишет РИА «Новости». По его словам, вещества, содержащиеся в гвоздике, при определённых условиях демонстрируют антимикробную активность, сравнимую с действием традиционных консервантов, однако это пока подтверждено только лабораторными экспериментами.

    Ученый отметил, что дальнейшие исследования необходимы, чтобы определить возможность использования этих веществ непосредственно в пищевых продуктах. При этом гвоздика широко применяется в кулинарии, что, по мнению профессора, делает её перспективным вариантом для замены части химических консервантов в будущем.

    В рамках исследования команда Нагаты сравнивала действие соединений гвоздики с распространёнными пищевыми консервантами. Результаты показали, что при определённых концентрациях натуральные компоненты способны эффективно подавлять рост микроорганизмов.

    Профессор подчеркнул, что растущий интерес к натуральным ингредиентам связан с тенденцией снижения количества добавок в продуктах. Он призвал не делить вещества на «натуральные» и «искусственные» только по признаку безопасности, а учитывать конкретные свойства и способы применения.

    Нагата обратил внимание, что сильный вкус и аромат гвоздики могут использоваться как особенность продукта, если они соответствуют его концепции. В качестве примера он привёл хмель, который сочетает антимикробный эффект и характерный вкус в пиве. По его мнению, наибольший потенциал у таких веществ – в продуктах, хорошо сочетающихся со специями, а также в соусах и напитках, где важна устойчивость к порче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в индонезийской гвоздике, поставленной в США, обнаружили следы радиоактивного цезия-137 и приостановили импорт специй компании PT Natural Java Spice.

    Российские ученые из ЮУрГУ и университета ИТМО внедрили антиоксидант куркумин в пищевые дрожжи для создания хлеба и йогурта с противораковыми свойствами.

    Эксперт по пищевой безопасности порекомендовала выбирать торты с коротким сроком годности, где в роли консервантов выступают соль, сахар и лимонная кислота.

    26 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    Исследование показало накопление опасных мутаций у клонов

    Двадцатилетний эксперимент показал накопление опасных мутаций у клонов

    Исследование показало накопление опасных мутаций у клонов
    Tекст: Мария Иванова

    Длительный эксперимент с клонированием мышей выявил, что с каждым новым поколением клонов резко возрастает количество опасных генетических мутаций.

    Двадцатилетнее исследование по клонированию мышей выявило неожиданные риски, пишет New Scientist.

    Команда Терухико Вакаямы из Университета Яманаси обнаружила, что клоны накапливают дополнительные генетические сбои, а при повторном клонировании эти мутации достигают смертельного уровня.

    «К сожалению, хотя когда-то считалось, что клоны идентичны оригиналу, теперь ясно, что это не так, и их применение может быть проблемным», – заявил Вакаяма.

    Эксперименты начались в 2005 году, когда ученый решил «клонировать клонов», чтобы проверить пределы метода, созданного после появления овцы Долли в 1996 году и первой клонированной мыши Кумулины в 1997 году. В 2013 году его группа сообщила, что смогла получить более 500 мышей в 25 поколениях без видимых отклонений: животные жили столько же, сколько обычные, и выглядели здоровыми.

    Однако при продолжении опыта эффективность падала, и к 58-му поколению ни один клон не выжил. Анализ генома десяти мышей из разных поколений показал, что в каждом новом поколении возникало в среднем более 70 мутаций – в три раза больше, чем у контрольных животных, размножавшихся естественным путем. После 27-го поколения начали накапливаться крупные перестройки ДНК, вплоть до потери целой Х-хромосомы.

    Одно из объяснений ученые видят в том, что половые клетки эволюционно лучше защищены от мутаций, тогда как взрослые соматические клетки накапливают их больше, и это переносится в клон. Вакаяма считает, что дополнительный вклад вносит сам перенос ядра, который может механически повреждать ДНК, и полагает, что более мягкий метод снизил бы число сбоев, хотя решений пока нет.

    Американский специалист Шухрат Миталипов настроен скептически и считает, что рост числа мутаций в большей степени отражает исходное состояние донорских клеток, а не универсальный эффект переноса ядра. Он подчеркивает, что для медицинских применений, включая создание тканей, органов и половых клеток, критически важно тщательно отбирать и проверять донорские клетки и при необходимости исправлять опасные варианты с помощью генной редакции.

    Авторы работы отмечают, что уровень мутаций на поколение остается относительно низким и клоны можно дополнительно проверять, но технологии клонирования оказываются еще более проблемными, чем предполагалось, что осложняет их использование в сельском хозяйстве, сохранении редких видов и проектах по «воскрешению» вымерших животных.

    Ранее сообщалось, что ученые превратили клетки кожи человека в функциональные яйцеклетки.

    В прошлом году первый в мире ребенок появился на свет, будучи зачатым с помощью автоматического оплодотворения.

    26 марта 2026, 09:38 • Новости дня
    Пуск немецкой ракеты Spectrum отменили из-за лодки в зоне космодрома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский стартап Isar Aerospace отменил второй тестовый пуск ракеты-носителя собственной разработки Spectrum после несанкционированного появления лодки в запретной зоне в районе космодрома.

    Германский стартап Isar Aerospace отменил второй испытательный запуск собственной ракеты-носителя Spectrum из-за появления лодки в запретной зоне возле космодрома Аннёйа в Норвегии, передает ТАСС.

    Пуск был запланирован на поздний вечер среды, но был отменен буквально за несколько секунд до старта. Компания сообщила в соцсети: «Из-за перезапуска обратного отсчета после небезопасного и несанкционированного приближения лодки к стартовой зоне новое время старта оказалось за пределами оптимального стартового «окна».

    В настоящее время Isar Aerospace совместно с администрацией космодрома Аннёйа определяет новую дату запуска ракеты. Первый тестовый запуск Spectrum состоялся 30 марта 2025 года, однако тогда аппарат пробыл в полете всего несколько секунд.

    Если ракета будет успешно выведена на орбиту, это станет первым успешным запуском носителя с территории Западной Европы, не считая Британию. Isar Aerospace была основана выпускниками Мюнхенского технического университета в 2018 году, и руководство компании рассчитывает занять ведущие позиции в европейской космической отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая частная ракета-носитель Германии Spectrum стартапа Isar Aerospace упала вскоре после старта с космопорта Аннейа в Норвегии.

    Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный вновь отменили во время стартовой подготовки.

    Компания Blue Origin за считанные секунды до взлета отменила запуск тяжелой ракеты New Glenn с мыса Канаверал.

    26 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Ученые создали микродатчики для одновременного выявления нескольких онкомаркеров

    Ученые из Австралии и Германии создали микродатчики для выявления рака

    Tекст: Мария Иванова

    Миниатюрные сенсоры, изготовленные с помощью 3D-микропечати, научились распознавать ранние признаки рака по нескольким биомаркерам одновременно, включая температуру и химический состав.

    Исследователи из Австралии и Германии разработали уникальные микродатчики для ранней диагностики рака с помощью технологии 3D-микропечати, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Университета Аделаиды.

    Новые сенсоры отличаются миниатюрными размерами – их толщина сопоставима с человеческим волосом – и способны фиксировать сразу несколько биомаркеров, включая температуру и химические изменения.

    В университете отмечают: «Исследователи из Института фотоники и передовых сенсорных технологий Университета Аделаиды и Штутгартского университета в Германии совместно разработали миниатюрные датчики, способные обнаруживать рак, используя передовую сверхбыструю технологию 3D-микропечати».

    Устройство работает на молекулярном уровне, регистрируя изменения в организме с помощью света, и позволяет получать достоверные данные о наличии злокачественных процессов минимально инвазивным способом.

    Один из ведущих участников проекта объяснил, что при контакте с продуктами жизнедеятельности раковых клеток молекулы начинают излучать свет. Интенсивность этого свечения напрямую связана с концентрацией опухолевых клеток, а новые датчики позволяют одновременно отслеживать несколько биомаркеров, в отличие от прежних технологий, которые фиксировали лишь один показатель.

    Ученые рассчитывают, что благодаря современным технологиям лазерной печати спектр выявляемых биомаркеров удастся расширить, включая изменения кислотности и окислительно-восстановительные процессы. Разработчики уже выразили готовность сотрудничать с медицинскими учреждениями и полагают, что внедрение новой системы в практику возможно в течение ближайших десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Волгоградского медуниверситета предложили инновационный краситель для обнаружения предраковых состояний и ранних стадий опухолей в полости рта до появления симптомов.

    Исследователи Пензенского государственного университета разработали полупроводниковые нанокристаллы-квантовые точки, позволяющие точнее выявлять злокачественные опухоли за счет взаимодействия с аминокислотами в микроокружении опухоли.

    25 марта 2026, 07:02 • Новости дня
    В МГУ создали алгоритм для поиска слов в рукописях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали алгоритм, который упростит работу с архивными документами за счет автоматического поиска ключевых слов в рукописных текстах, сообщили в пресс-службе вуза.

    Как сообщили в пресс-службе МГУ, специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики разработали новый алгоритм для автоматического поиска ключевых слов в рукописных текстах, передает ТАСС. Технология предназначена для упрощения работы с архивными документами, сканами и фотографиями рукописей.

    Поиск по рукописным материалам традиционно остается сложной задачей из-за особенностей почерка и структуры письма. Новый метод рассматривает рукописный текст как последовательность отдельных штрихов, которые формируются в процессе письма. Система включает сегментацию изображения, нормализацию и классификацию штрихов с помощью математических описаний формы.

    Алгоритм сопоставляет последовательности штрихов в запросе и в самом документе, что позволяет находить совпадения и оценивать точность. В ходе экспериментов с реальными рукописями была подтверждена высокая точность обнаружения заданных элементов. Разработка будет полезна при работе с историческими материалами, где важно сохранять визуальные особенности текста.

    Профессор Леонид Местецкий подчеркнул: «Мы предлагаем рассматривать рукописный текст как структурированный набор штрихов, отражающих сам процесс письма. Такой подход позволяет обойти ограничения классического распознавания и работать напрямую с изображениями рукописей. Это особенно важно для архивов и исторических документов, где сохранение визуальных особенностей текста имеет принципиальное значение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые получили патент в США на умный сканер паспортов.

    Специалисты разработали ИИ-технологию для перевода древнеегипетских иероглифов.

    Студентка НГУ создала платформу для автоматизированной обработки тибетских текстов.

    26 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    «Гонец» стал оператором спутниковой системы связи «Экспресс-РВ»

    «Роскосмос» назначил «Гонец» оператором высокоэллиптической системы «Экспресс-РВ»

    Tекст: Мария Иванова

    Компания «Гонец» получила статус оператора новой системы «Экспресс-РВ», обеспечивающей непрерывную спутниковую связь по всей России с особым акцентом на Арктику.

    Оператором системы спутников связи на высокоэллиптической орбите «Экспресс-РВ» стала компания «Спутниковая система «Гонец».

    В Telegram-канале госкорпорации Роскосмос сообщается: «Гонец назначен оператором высокоэллиптической системы связи для всей России».

    На «Гонец» возложены радиочастотное обеспечение системы, создание и продвижение абонентского оборудования и цифровых сервисов, в том числе на международном рынке. Компания также будет участвовать в летных испытаниях и разработке наземных комплексов управления и связи.

    Выбор оператора обосновали многолетним опытом эксплуатации систем «Гонец» и «Луч», а также наличием необходимых частотных разрешений. Система «Экспресс-РВ» включает орбитальную группировку из четырех космических аппаратов на высокоэллиптической орбите и обеспечивает непрерывное связное покрытие всей территории России.

    Особое внимание в проекте уделено обслуживанию Арктического региона и организации широкополосной связи на судах, следующих вдоль Северного морского пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Роскосмос определил компанию «Спутниковая система «Гонец» оператором новых орбитальных группировок связи.

    Российские рыбопромысловые суда в этом году перешли на спутниковую систему «Гонец» для передачи данных о своем местоположении.

    В совместном эксперименте с компанией «Геоскан» спутниковая система «Гонец» обеспечила передачу телеметрии и команд управления беспилотником через орбитальный аппарат.

    26 марта 2026, 09:27 • Новости дня
    Самая мощная за два месяца магнитная буря завершилась

    В ИКИ РАН сообщили о завершении длившейся почти неделю геомагнитной бури

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная геомагнитная буря, произошедшая из-за солнечных возмущений, завершилась после почти недели нестабильности, вернув атмосферу к спокойным показателям.

    Геомагнитная буря, вызванная солнечными вспышками и корональной дырой, закончилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Довольно продолжительный всплеск геомагнитной активности, начавшийся ещё 20 марта, судя по всему, наконец-то завершился», – заявили специалисты.

    По их данным, два дня назад у события был ложный финиш: параметры солнечного ветра сначала пошли на спад, но затем еще на двое суток задержались на возмущенном уровне. Событие стало комбинированным воздействием корональной дыры и нескольких средних облаков плазмы и было заранее спрогнозировано.

    Ожидалась и подтвердилась на практике наибольшая за два месяца мощность бури и длительность около недели, при этом старт возмущений опоздал примерно на половину суток. Сейчас все параметры солнечного ветра вернулись к норме, возможны лишь слабые всплески, а с пятницы прогноз описывается как полностью «зеленый».

    Ранее на этой неделеа строномы предупредили о сохранении угрозы магнитных бурь

    27 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Космонавт с МКС рассказал лицеистам Благовещенска о языке «рунглиш»

    Космонавт Федяев с МКС рассказал лицеистам Благовещенска о языке «рунглиш»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космонавт Международной космической станции (МКС) Андрей Федяев на сеансе связи рассказал лицеистам Амурского госуниверситета (АмГУ) в Благовещенске, что общается с американскими астронавтами на «рунглише» – русско-английском языке, сообщила пресс-служба вуза.

    Федяев провел сеанс связи с лицеистами Амурского государственного университета в Благовещенске, сообщает РИА «Новости».

    Общение длилось десять минут, пока МКС пролетала над городом, и за это время школьники задали космонавту около десятка вопросов о жизни и работе на станции.

    Федяев рассказал, что на МКС экипаж общается на «рунглише» – смешанном русско-английском языке, поскольку в экипаже говорят и на русском, и на английском. По его словам, для комфортной работы достаточно знать два языка: английский и русский, а постоянное общение приводит к появлению уникального «рунглиша».

    Космонавт объяснил, что на МКС предусмотрено два рациона – российский и американский, при этом многие предпочитают российский, так как он привычнее. В основном еда консервированная или сублимированная, но иногда грузовики доставляют свежие овощи и фрукты.

    Федяев развеял опасения школьников по поводу кислорода: полное исчезновение кислорода на станции практически невозможно, поскольку его регенерируют из воды, а также имеются резервные баллоны. Он также отметил, что лететь в космос не страшно, если хорошо подготовлен, а главной задачей космонавта остается сосредоточенность и профессионализм.

    В ответ на вопрос о том, как стать космонавтом, Федяев посоветовал детям идти к цели, учиться на отлично и поддерживать хорошую физическую форму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к МКС показали видео о российском космонавте Андрее Федяеве на русском языке.

    Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев перед стартом миссии Crew-12 приготовил для коллег и персонала космодрома традиционный русский борщ.

    Экипаж корабля Crew Dragon при старте миссии Crew-12 произнес легендарную фразу Юрия Гагарина «Поехали».

    27 марта 2026, 04:50 • Новости дня
    Reuters: Маск намерен выделить розничным покупателям на IPO до 30% акций SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность выделения до 30% акций компании SpaceX для розничных инвесторов во время будущего IPO, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, эта доля как минимум втрое превышает стандартную для подобных размещений, передает РИА «Новости».

    В агентстве уточняют, что Маск намерен использовать поддержку своих лояльных поклонников и сторонников, чтобы стабилизировать стоимость акций SpaceX после начала торгов. Подобная структура IPO, по мнению источников Reuters, подчеркивает желание Маска лично контролировать не только круг владельцев акций, но и механику обращения ценных бумаг на рынке.

    Для организации процесса распределения ценных бумаг среди частных инвесторов Маск выбрал Bank of America.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск заявил о слиянии своих компаний SpaceX и xAI. Это произошло перед IPO SpaceX. Выход SpaceX на биржу планируется во второй половине 2026 года. При этом сроки размещения могут быть перенесены на 2027 год в зависимости от ситуации на рынках.

