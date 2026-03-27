Космонавт с МКС рассказал лицеистам Благовещенска о языке «рунглиш»

Космонавт Федяев с МКС рассказал лицеистам Благовещенска о языке «рунглиш»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федяев провел сеанс связи с лицеистами Амурского государственного университета в Благовещенске, сообщает РИА «Новости».

Общение длилось десять минут, пока МКС пролетала над городом, и за это время школьники задали космонавту около десятка вопросов о жизни и работе на станции.

Федяев рассказал, что на МКС экипаж общается на «рунглише» – смешанном русско-английском языке, поскольку в экипаже говорят и на русском, и на английском. По его словам, для комфортной работы достаточно знать два языка: английский и русский, а постоянное общение приводит к появлению уникального «рунглиша».

Космонавт объяснил, что на МКС предусмотрено два рациона – российский и американский, при этом многие предпочитают российский, так как он привычнее. В основном еда консервированная или сублимированная, но иногда грузовики доставляют свежие овощи и фрукты.

Федяев развеял опасения школьников по поводу кислорода: полное исчезновение кислорода на станции практически невозможно, поскольку его регенерируют из воды, а также имеются резервные баллоны. Он также отметил, что лететь в космос не страшно, если хорошо подготовлен, а главной задачей космонавта остается сосредоточенность и профессионализм.

В ответ на вопрос о том, как стать космонавтом, Федяев посоветовал детям идти к цели, учиться на отлично и поддерживать хорошую физическую форму.

